'Thủ phủ' tôm hùm tan hoang sau bão Kalmaegi

Ngoài tôm hùm, ông Đáng còn nuôi thêm khoảng 5.000 con cá tai bồ (cá chim tròn), loại thường có giá 160.000-200.000 đồng/kg khi thu hoạch. Tuy nhiên, giông lốc đã làm rách toàn bộ lưới, chỉ còn sót lại vài chục con.

"Tôi coi như mất trắng vụ cá này rồi", ông Đáng nói, cho biết cũng như phần lớn người dân ở đây, ông sẽ sửa chữa, cải tạo lồng để tiếp tục gắn bó với nghề.