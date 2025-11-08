'Thủ phủ' tôm hùm tan hoang sau bão Kalmaegi

Sáng 8/11, ngoài biển làng chài Vũng Chùa (vịnh Xuân Đài, Phú Yên cũ), hàng trăm lồng bè, nhà tạm và thùng phuy nuôi thủy sản hư hỏng, nằm ngổn ngang sau bão Kalmaegi.
Vịnh Xuân Đài (trước thuộc Phú Yên, nay là Đăk Lăk) có hơn 530 bè với khoảng 27.000 lồng tôm hùm, là một trong những vùng nuôi tôm hùm lớn nhất cả nước.
Nhà tạm trên lồng bè, nơi ở của ngư dân khi nuôi tôm hùm bị tốc mái, nhiều vật dụng sinh hoạt ướt hỏng. Bình thường gia đình các chủ bè sẽ cử người ở lại canh giữ, chăm sóc tôm, cá.
Ông Nguyễn Văn Hạnh (45 tuổi), ở phường Sông Cầu, đứng trên lồng bè nay chỉ còn là đống đổ nát. Ông cho biết đang nuôi 10.000 con tôm hùm trong 100 lồng; sau bão, một nửa số lồng bị đánh chìm, thất lạc hoặc rách lưới làm tôm thoát ra ngoài.
Ông Hạnh nói trong số tôm hùm nuôi có 5.000 con vừa thả giống một tháng trước, số còn lại đạt khoảng 3-4 lạng/con. Ông dự định chờ bán dịp cuối năm, Tết Nguyên đán để được giá, nhưng qua kiểm tra ban đầu, tôm đã mất một nửa, thiệt hại khoảng 400 triệu đồng.
Sau bão lại đến lũ, nước ngọt từ sông Cầu và con đập gần đó đổ ra biển khiến tôm hùm bị sốc nước, chết hàng loạt. Ông Hạnh phải lặn xuống từng lồng để kiểm tra; nhiều con có dấu hiệu ngộp, bỏ ăn.
Ngoài tôm hùm, ông Đáng còn nuôi thêm khoảng 5.000 con cá tai bồ (cá chim tròn), loại thường có giá 160.000-200.000 đồng/kg khi thu hoạch. Tuy nhiên, giông lốc đã làm rách toàn bộ lưới, chỉ còn sót lại vài chục con.
"Tôi coi như mất trắng vụ cá này rồi", ông Đáng nói, cho biết cũng như phần lớn người dân ở đây, ông sẽ sửa chữa, cải tạo lồng để tiếp tục gắn bó với nghề.
Ông Võ Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND phường Sông Cầu, cho biết địa phương có khoảng 1.600 lồng bè nuôi tôm hùm bị hư hại, thiệt hại hơn 20 tỷ đồng. Bão cũng khiến nhiều tàu thuyền hư hỏng, bị đánh chìm. Nhiều chủ tàu trắng tay.
Bão Kalmaegi đổ bộ vào đất liền tối 6/11 với gió giật cấp 15 gây thiệt hại nặng cho các tỉnh miền Trung với 5 người chết, 17 người bị thương,gần 2.600 nhà sập, tốc mái, 9 tàu thuyền chìm, 54.300 lồng bè thiệt hại, 3.600 gia súc, gia cầm bị chết; thiệt hại ước tính 7.000 tỷ đồng.
Đình Văn
