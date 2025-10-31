'Thủ phạm' gây đau đầu nhưng dễ bị chẩn đoán nhầm

Đau đầu, ù tai kéo dài tưởng do stress, nhiều người không ngờ thủ phạm lại là thói quen nghiến răng khiến khớp thái dương hàm bị rối loạn.

Bệnh nhân nữ 35 tuổi, nhân viên văn phòng, làm việc tại TP HCM, mất một thời gian dài đi tìm nguyên nhân cho những cơn đau đầu và ù tai dai dẳng. Chị cho biết hơn một năm, thường xuyên bị những cơn đau nửa đầu hành hạ, kèm theo ù tai và mỏi vai gáy.

Chị đi khám nhiều chuyên khoa từ nội thần kinh đến tai mũi họng, nhưng kết quả chụp chiếu đều bình thường. Bác sĩ chẩn đoán đau đầu do căng thẳng (migraine) và kê thuốc giảm đau, song triệu chứng chỉ thuyên giảm tạm thời.

"Nhiều lúc đang làm việc mà cơn đau ập đến, đầu như muốn nổ tung, tai thì cứ ong ong, tôi không tập trung nổi. Tôi đã thử châm cứu, bấm huyệt nhưng cũng không ăn thua", bệnh nhân nói.

Tình cờ, trong một lần đi khám răng định kỳ, nha sĩ phát hiện răng chị bị mòn nghiêm trọng - dấu hiệu đặc trưng của tật nghiến răng khi ngủ. Khi được hỏi, chị mới nhận ra mình có thói quen nghiến răng mỗi khi căng thẳng. Bác sĩ cho hay việc nghiến răng tạo áp lực lớn lên khớp thái dương hàm, gây co thắt cơ, dẫn tới các triệu chứng tưởng chừng chẳng liên quan như đau đầu, ù tai. Sau khi được chỉ định đeo máng nhai ban đêm để bảo vệ răng và thư giãn cơ hàm, chỉ vài tuần sau, các cơn đau đầu của chị gần như biến mất.

Bác sĩ Châu thăm khám cho một bệnh nhân gặp vấn đề về răng miệng. Ảnh: Loan Bùi

Bác sĩ Hồ Ngọc Hải Châu, Phòng khám Nha khoa Tấm, cho hay tình trạng rối loạn khớp thái dương hàm không phải hiếm. Theo ước tính, khoảng 60% người trưởng thành có vấn đề ở khớp thái dương hàm, song chỉ 15% biểu hiện triệu chứng rõ rệt như đau hàm, nhức đầu, ù tai hay mỏi vùng thái dương. Đáng nói, do các triệu chứng mơ hồ và dễ nhầm với bệnh lý khác như thần kinh, tai mũi họng.. mà không nghĩ đến nguyên nhân nằm ở răng miệng.

"Đa số bệnh nhân đến khám khi đã đau kéo dài, khớp bị mòn, thậm chí cứng khớp. Lúc này, việc điều trị phức tạp hơn nhiều, có thể phải can thiệp bằng phẫu thuật", bác sĩ nói thêm.

Như trường hợp của một thanh niên 25 tuổi, mỗi sáng thức dậy đều đau nhói vùng thái dương, cứng hàm, khó há miệng. Răng bệnh nhân có tình trạng răng chen chúc, khớp móm, khiến hai hàm không khớp chuẩn, gây căng cơ và sai lệch khớp. Nếu để lâu, khớp có thể mòn, dính, thậm chí cứng, ảnh hưởng việc ăn uống và phát âm.

Bệnh nhân sau đó được chỉ định niềng răng chỉnh khớp cắn để giảm áp lực lên khớp thái dương. Sau gần hai năm, răng đều, khớp móm được giải phóng, vị trí hàm dưới trở lại cân bằng. "Trước đây tôi chỉ nghĩ niềng răng là để đẹp, giờ mới thấy nó còn giúp điều trị bệnh lý khớp hàm", anh chia sẻ.

Bác sĩ cho hay với các trường hợp rối loạn do sai lệch cấu trúc, niềng răng có thể giúp điều chỉnh khớp cắn, giảm áp lực cơ nhai, cải thiện lưu thông máu và giảm viêm đau. Thời gian điều trị thường kéo dài 18-30 tháng, kết hợp thêm các biện pháp hỗ trợ như vật lý trị liệu, chườm ấm, xoa bóp cơ hàm hoặc đeo máng bảo vệ khớp ban đêm.

PGS.TS Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, cũng cho biết thực tế số người mắc bệnh răng miệng ở Việt Nam cao hơn 80%, song chỉ khoảng 7% người đi khám răng miệng định kỳ.

Tỷ lệ các bệnh răng miệng nói chung của người Việt tương tự thế giới, nhưng mức độ trầm trọng, phức tạp thường cao hơn. Nhiều bệnh nhân tiếp cận điều trị giai đoạn trễ, dẫn đến không thể giữ được răng. Khi mất răng, các răng lân cận sẽ di lệch, răng đối diện sẽ trồi, làm xáo trộn hệ thống nhai, ảnh hưởng khớp cắn, ảnh hưởng khớp thái dương hàm.

Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo mọi người nên thường xuyên khám răng định kỳ, phát hiện các vấn đề về răng miệng sớm, điều trị sẽ bớt tốn kém, hiệu quả điều trị tăng cao.

Lê Nga