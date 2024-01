Thu nhỏ lỗ chân lông bằng công nghệ cao

Phác đồ Iderma 4D Face tại viện thẩm mỹ Ruco kết hợp cùng lúc 4 công nghệ trẻ hóa chuyên sâu giúp se khít lỗ chân lông, cung cấp collagen, kích thích trắng sáng.

Mỗi người có hàng triệu lỗ chân lông trên da. Đối với gương mặt, lỗ chân lông nằm trên vùng mũi và vùng trán thường dễ nhận thấy nhất. Theo bác sĩ Thủy của viện thẩm mỹ quốc tế Ruco, kích thước lỗ chân lông được xác định bởi di truyền. Những loại kem không kê đơn và các phương pháp điều trị khác chỉ khiến lỗ chân lông trông nhỏ hơn chứ không thể hoàn toàn biến mất.

Lỗ chân lông nằm trên vùng mũi và vùng trán thường dễ nhận thấy nhất. Ảnh: Ruco

Hiện nay có khá nhiều phương pháp thu nhỏ chân lông, tuy nhiên việc lựa chọn phương pháp cụ thể sẽ phụ thuộc vào từng tình trạng da. Chia sẻ về các biện pháp đơn giản có thể thực hiện tại nhà, bác sĩ Thủy cho rằng những phương pháp bôi thoa thường có tác dụng rất chậm, hiệu quả không rõ ràng hoặc không thể duy trì lâu dài. Do đó, công nghệ thẩm mỹ tiên tiến được xem là giải pháp tối ưu mang lại kết quả nhanh chóng và hiệu quả lâu hơn.

Viện thẩm mỹ quốc tế Ruco sau nhiều năm nghiên cứu đã cho ra mắt phác đồ se khít lỗ chân lông Iderma 4D Face mới nhất. Đây là phác đồ kết hợp cùng lúc 4 công nghệ trẻ hóa chuyên sâu từ các nước dẫn đầu về làm đẹp bao gồm laser Magic Lifting 4D nâng cơ, xóa rãnh cười, laser Pico Triple White se khít lỗ chân lông, kích thích trắng sáng, đan sợi collagen tươi đa tầng cung cấp collagen, phục hồi các tế bào da tổn thương và cấy dịch dưỡng tế bào gốc từ Nhật Bản Exosome Bio trẻ hóa da, cải thiện sạm màu, thâm nám, tàn nhang.

Liệu pháp này được Ruco xây dựng dựa trên nguyên nhân làm giãn lỗ chân lông, những yếu tố có tác động quan trọng bao gồm mụn trứng cá và tổn thương do ánh nắng mặt trời. Theo bác sĩ Thủy, khi các tế bào da chết và bã nhờn mắc kẹt trong lỗ chân lông dẫn đến mụn nhọt hoặc mụn đầu đen. Những tổn thương do mụn có xu hướng làm giãn lỗ chân lông và việc nặn mụn sẽ làm tình trạng da tồi tệ hơn. Ngoài ra, collagen mất đi tự nhiên trong quá trình lão hóa làm giảm độ đàn hồi tổng thể của da và có thể làm chân lông ngày càng to. Ngay cả một số sản phẩm trang điểm, chăm sóc da cũng có thể gây kích ứng da và ảnh hưởng đến nang lông.

Phác đồ trẻ hóa, se khít lỗ chân lông Iderma 4D Face kết hợp 4 công nghệ trong 1 liệu trình. Ảnh: Ruco

Ca sĩ, diễn viên Minh Hằng lựa chọn trải nghiệm phác đồ trẻ hóa da, se khít lỗ chân lông Iderma 4D Face để phục hồi nhan sắc sau khi sinh. Chia sẻ lý do lựa chọn phác đồ Iderma 4D Face, Minh Hằng tiết lộ, do tính chất công việc thường xuyên trang điểm, da của cô sau khi sinh khá khô, lỗ chân lông giãn to, xuất hiện nếp nhăn li ti ở khóe mắt, rãnh cười sâu. Nữ ca sĩ tìm hiểu, phác đồ mới nhất Iderma 4D Face tại Ruco có thể giúp trẻ hóa da chuyên sâu, se khít lỗ chân lông với ưu điểm ít xâm lấn, độ an toàn và hiệu quả.

Làn da khỏe mạnh, se khít chân lông của Minh Hằng sau Iderma 4D Face. Ảnh: Ruco

Lỗ chân lông to thường gây tình trạng da kém thẩm mỹ kể cả khi chưa trang điểm và đã trang điểm. Iderma 4D Face hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt làm đẹp, giúp chị em phụ nữ khắc phục khuyết điểm làn da, trẻ hóa toàn diện, se khít lỗ chân lông và khôi phục nền căng bóng, khỏe mạnh.

Yên Chi