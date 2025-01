Thu nhập bình quân lao động quý IV/2024 tăng lên 8,2 triệu đồng

Tổng cục Thống kê ngày 6/1 cho biết thu nhập bình quân lao động ba tháng cuối năm 2024 đạt 8,2 triệu đồng, tăng 550.000 đồng so với quý trước.

Thu nhập khu vực thành thị đạt 9,8 triệu, nông thôn 7,2 triệu đồng mỗi tháng. Ở hầu hết ngành kinh tế, thu nhập bình quân tháng của lao động tăng. Một số ngành ghi nhận mức khá như tài chính, ngân hàng tăng 10,5%, đạt 13 triệu đồng; bán buôn bán lẻ 9,3 triệu đồng, tăng trên 9%; công nghiệp chế biến chế tạo đạt 8,9 triệu đồng, tăng 11,7%.

Tính chung năm 2024, thu nhập bình quân lao động tăng 8,6% tương ứng tăng 610.000 đồng so với 2023. Cơ quan thống kê thu nhập của lao động là số tiền lương hoặc lợi nhuận nhận được từ công việc, gồm tiền làm thêm giờ, tiền thưởng, phụ cấp nghề và các khoản phúc lợi khác trong tháng trước thời điểm điều tra.

Giờ vào ca của lao động Công ty May 10, Hà Nội, tháng 2/2024. Phần lớn lao động có thâm niên 15-20 năm, thu nhập bình quân 9,5 triệu đồng. Ảnh: Ngọc Thành

Số lao động có việc làm quý IV/2024 đạt 52,1 triệu, tăng gần 415.000 người so với quý III. Hai khu vực dịch vụ và công nghiệp, xây dựng ghi nhận người có việc làm tăng, trong khi khu vực nông, lâm và thủy sản giảm. Lao động phi chính thức vẫn ở mức cao, chiếm hơn 60% tổng số người có việc làm của cả nước.

Ở chiều ngược lại, số người thiếu việc làm trong độ tuổi ở quý cuối năm giảm gần 99.000, còn hơn 764.000 so với quý III. Nhóm này được xét trên tiêu chí có việc nhưng mong muốn làm thêm giờ, sẵn sàng tăng ca và làm việc thực tế dưới 35 giờ mỗi tuần. Lý do giảm là nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp tăng trong những tháng cuối năm nhằm phục vụ đơn hàng dịp Tết, lễ hội.

Gần 50% lao động thiếu việc thuộc khu vực nông, lâm, thủy sản - khoảng 381.000 người; dịch vụ gần 32%, khoảng 243.000 người; công nghiệp và xây dựng 18%, khoảng 140.500 người.

Tỷ lệ thất nghiệp quý IV/2024 còn 2,22%, cả năm 2,24%, giảm so với quý III và cả năm 2023. Song tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên 15-24 tuổi trong ba tháng cuối năm lại tăng, ở mức 7,96%. Tỷ lệ thanh niên thành thị thất nghiệp cao hơn so với nông thôn, mức 9,02% so với 7,4%. Cơ quan thống kê ghi nhận 1,3 triệu thanh niên nông thôn - chiếm 10% tổng số thanh niên cả nước không có việc làm, không tham gia học tập hay đào tạo.

Tổng cục Thống kê đánh giá trong bối cảnh kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường, trong nước chịu tác động của thiên tai, song GDP năm qua vẫn đạt 7,09% vượt mục tiêu đề ra, thị trường lao động việc làm khởi sắc tạo tiền đề quan trọng cho năm sau để hoàn thành mục tiêu kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Cơ quan này kiến nghị Chính phủ chủ động điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, mặt bằng lãi suất, theo dõi chặt diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu, nhất là xăng dầu, hạn chế tăng giá đột biến. Bộ ngành ngoài chính sách ưu đãi doanh nghiệp trong nước, thu hút đầu tư nước ngoài cần tăng cường giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận vốn vay ưu đãi, giảm chi phí... để tạo thêm nhiều việc làm. Ngoài ra, Chính phủ chủ động phương án phòng chống thiên tai nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại sản xuất và ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Hồng Chiêu