Thu nhập bình quân lao động quý III tăng 124.000 đồng

Cục Thống kê ghi nhận thu nhập bình quân lao động quý III đạt 8,4 triệu đồng, tăng so với ba tháng trước và cùng kỳ năm 2024.

Công bố của Cục Thống kê ngày 6/10 cho hay thu nhập bình quân tháng của lao động quý III tăng 124.000 đồng so với quý trước và 748.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Lao động nam thu nhập cao gấp 1,3 lần so với nữ, lần lượt 9,4 và 7,2 triệu đồng. Tính chung 9 tháng trong năm, thu nhập bình quân lao động đạt 8,3 triệu đồng, tăng 10% - tương ứng 756.000 đồng so với cùng kỳ năm trước.

Mức thu nhập này là tiền công hoặc tiền lương, lợi nhuận nhận được từ công việc bao gồm cả tiền làm thêm giờ, thưởng, phụ cấp nghề nghiệp và các khoản phúc lợi khác trong tháng trước thời điểm điều tra lao động việc làm.

Quý III ghi nhận thu nhập bình quân lao động khu vực dịch vụ, công nghiệp và xây dựng tăng, trong khi nông lâm thủy sản lại giảm so với quý trước. Thu nhập bình quân tháng của lao động ngành dịch vụ đạt 9,97 triệu đồng, tăng 195.000 đồng so quý trước; khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 9,13 triệu đồng, tăng 125.000 đồng; nông lâm ngư 4,84 triệu đồng, giảm 45.000 đồng.

So với cùng kỳ 2024, quý III năm nay ghi nhận thu nhập bình quân tháng của lao động tăng lên hầu hết ngành kinh tế. Một số ngành ghi nhận mức tăng khá như bất động sản 13,7 triệu đồng (tăng gần 15%); giáo dục và đào tạo 11,7 triệu (tăng 14%); sản xuất và phân phối điện, khí đốt 12,2 triệu đồng (tăng gần 9%); tài chính, ngân hàng, bảo hiểm đạt 13,7 triệu đồng (8,4%).

Mức tăng thu nhập bình quân lao động trong 9 tháng qua đạt tốc độ khá. Đơn cử ngành khai khoáng 12,8 triệu đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024; thông tin và truyền thông đạt 14,4 triệu, tăng 14,5%; giáo dục và đào tạo 11,6 triệu đồng, tăng 20%; y tế và trợ giúp xã hội đạt 11,4 triệu đồng, tăng 15,5%.

Giao dịch viên ngân hàng tại TP HCM- nhóm ngành ghi nhận thu nhập bình quân lao động tăng 8,4% trong quý III năm nay. Ảnh: Thanh Tùng

Theo Cục Thống kê, thị trường lao động quý III ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi lực lượng lao động và số người có việc làm tăng mạnh. Lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 53,3 triệu, tăng gần 255.000 người so với quý trước và gần 0,6 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Lao động khu vực thành thị chiếm trên 40% trong khi nông thôn gần 60%.

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,22%, giảm nhẹ so với quý trước, còn 1,06 triệu người. Doanh nghiệp gia nhập thị trường cao hơn số rút lui khỏi thị trường và tình hình xuất nhập khẩu khởi sắc góp phần làm giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Cục Thống kê đánh giá kinh tế xã hội quý III và 9 tháng đầu năm "rất tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước trong bối cảnh kinh tế thế giới, khu vực còn nhiều bất ổn". Việt Nam đặt mục tiêu GDP tăng 8,3-8,5% năm nay để tạo đà tăng trưởng hai chữ số những năm tới.

Dự báo kinh tế ba tháng cuối năm đối mặt nhiều thách thức. Để đạt mục tiêu tăng trưởng, lãnh đạo Cục Thống kê cho rằng nhà điều hành cần có giải pháp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, thúc đẩy xuất khẩu, thị trường trong nước, cùng với đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và tháo gỡ các dự án trọng điểm.

Hồng Chiêu