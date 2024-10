Thu nhập bình quân lao động quý III đạt 7,6 triệu đồng mỗi tháng

Trong quý III/2024, thu nhập bình quân lao động đạt 7,6 triệu đồng mỗi tháng, tăng 176.000 đồng so với quý trước, theo Tổng cục Thống kê.

Thu nhập khu vực thành thị cao hơn 30% so với nông thôn, lần lượt là 9,3 triệu đồng so với 6,6 triệu đồng. Thu nhập quý III tăng chủ yếu do lương cơ sở khu vực công và lương tối thiểu trong doanh nghiệp cùng điều chỉnh từ ngày 1/7.

Tổng cục Thống kê ghi nhận lao động một số địa phương có tốc độ tăng thu nhập cao hơn so với quý II, như Hà Nội đạt 10,7 triệu, tăng 6,6% tức 659.000 đồng; Nam Định 7,6 triệu, tăng 5,7%, tức 406.000 đồng.

Một số tỉnh thu nhập lao động giảm so với quý II, như Sơn La 3,6 triệu, giảm 7,8%, khoảng 305.000 đồng; Lạng Sơn 5,8 triệu, giảm 4,9% tương ứng 298.000 đồng; Cao Bằng giảm 3,5%, khoảng 114.000 đồng, chỉ còn 3,2 triệu mỗi tháng.

Giờ vào ca của công nhân dệt may ở Đà Nẵng, tháng 6/2024. Ảnh: Nguyễn Đông

Xét theo khu vực kinh tế, thu nhập bình quân lao động ngành dịch vụ, công nghiệp, xây dựng tăng; nông lâm nghiệp và thủy sản giảm. Thu nhập bình quân ngành dịch vụ quý III đạt 9,1 triệu đồng, tăng 355.000 đồng so với quý trước; công nghiệp và xây dựng 8,5 triệu, tăng 189.000 đồng. Thu nhập bình quân khu vực nông, lâm, nghiệp và thủy sản giảm 2,9%, còn 4,3 triệu đồng.

Các ngành kinh tế ghi nhận tốc độ tăng thu nhập bình quân khá, như bất động sản đạt 11,9 triệu đồng, tăng 12,7%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 12,7 triệu đồng, tăng 10,3%; công nghiệp chế biến chế tạo 8,3 triệu đồng, tăng 6,7%.

Thu nhập tăng song giá cả tăng đẩy chỉ số giá tiêu dùng bình quân quý này tăng 3,48% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó có 9 nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá tăng và hai nhóm hàng giảm.

Cụ thể, giá lương thực tăng trên 11,2% do chịu ảnh hưởng của bão Yagi; dịch vụ y tế tăng 10,5% sau khi điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh BHYT; giá dịch vụ giáo dục tăng 5,8% do một số địa phương điều chỉnh học phí; giá nhà ở thuê tăng gần 3,5%. Ngược lại, chỉ số giá xăng dầu trong nước bình quân quý III giảm 7,7%; một số mẫu điện thoại cũ giảm khiến chỉ số nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,74% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng cục Thống kê đánh giá thị trường lao động ba tháng quá không gặp nhiều biến động do hậu quả của thiên tai và những bất ổn thế giới. Quý III ghi nhận lực lượng lao động và số người có việc làm tăng so với quý trước, tỷ lệ thất nghiệp giảm. Cụ thể, lao động có việc làm đạt 51,6 triệu, tăng 114.600 người so với quý II; lao động thất nghiệp trong độ tuổi giảm 22.200, còn 1,05 triệu.

Hồng Chiêu