Thu nhập bình quân lao động Hà Nội vượt TP HCM

Quý III/2023 ghi nhận thu nhập bình quân lao động tại Hà Nội đạt 9,9 triệu đồng trong khi tại TP HCM là 9,3 triệu đồng.

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, thu nhập bình quân của lao động tại Hà Nội ba tháng qua tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng 873.000 đồng. Tốc độ tăng thu nhập của lao động tại TP HCM khoảng 0,6%, tức 56.000 đồng.

Thu nhập bình quân của lao động tại các tỉnh thành lớn đều tăng so với cùng kỳ năm trước, như Đồng Nai đạt 8,7 triệu đồng (tăng 155.000 đồng); Thái Nguyên 7,3 triệu (tăng 979.000 đồng); ngược lại Bắc Ninh giảm 328.000 đồng.

Xét trên diện rộng, lao động vùng đồng bằng sông Hồng tăng thu nhập nhanh nhất, hơn 6%. Đông Nam Bộ có sự chững lại, chỉ 2,2%. Đây cũng là vùng có tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động cao nhất nước quý III, khoảng 3,08%.

Nhìn chung thu nhập bình quân lao động cả nước trong quý III đạt 7,1 triệu đồng, tăng 146.000 đồng so với quý II/2023. Thu nhập tăng nhưng tốc độ chậm, vì thế đời sống lao động chưa được cải thiện trong bối cảnh giá cả sinh hoạt và các mặt hàng thiết yếu, điện, nước, xăng đều tăng.

Số lao động bị ảnh hưởng tiêu cực vì đơn hàng trong quý này giảm so với quý II, tập trung tại hai ngành da giày, dệt may. Số mất việc còn 118.000 người, giảm gần một nửa, chủ yếu ở TP HCM và Bình Dương. Lao động nghỉ giãn việc còn 54.000, giảm 187.000 người, phần lớn trong doanh nghiệp FDI. Trong đó da giày chiếm gần 32% và dệt may chiếm 31%.

Lao động làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM, tháng 7/2023. Ảnh: Thanh Tùng

Tổng cục Thống kê dự báo sức mua ở các thị trường xuất khẩu vẫn kém, chiến tranh, lạm phát, chính sách tiền tệ thắt chặt... khiến tổng cầu hàng hóa thế giới sụt giảm. Doanh nghiệp trong nước vẫn có thể bị cắt giảm đơn hàng nên lao động vẫn sẽ mất việc làm, giảm thu nhập.

Chất lượng thị trường lao động cũng chưa có sự cải thiện đáng kể khi lực lượng phi chính thức chiếm khoảng 65%. Trong khi tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ mới đạt 27,3%, tăng nhẹ trong bối cảnh học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường. Cả nước vẫn còn trên 38 triệu lao động chưa qua đào tạo.

Theo cơ quan thống kê, đây là thách thức không nhỏ trong nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật cho lao động. Việc nhanh chóng xây dựng chính sách và chương trình đào tạo cụ thể là yêu cầu cấp thiết thời gian tới.

Hồng Chiêu