Thu nhập bình quân của người lao động năm 2025 đạt 8,31 triệu đồng/tháng

Bộ Nội vụ cho biết thu nhập bình quân của người lao động năm 2025 đạt 8,31 triệu đồng mỗi tháng, tăng 756.000 đồng so với năm trước; tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tiếp tục giảm.

Chiều 29/12, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, Thứ trưởng Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết cùng với mức thu nhập bình quân tăng, các chỉ tiêu về việc làm đều cải thiện so với năm trước.

Cụ thể, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị ở mức 2,39%; tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động là 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động 1,65%, đều giảm so với năm 2024.

Trong năm, hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm trên cả nước tổ chức hơn 750 phiên giao dịch việc làm, tư vấn và giới thiệu việc làm cho khoảng 1,7 triệu người; trong đó 425.500 lao động đã có việc làm. Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là 745.000, giảm 12% so với năm trước. Việt Nam cũng đưa 144.300 lao động đi làm việc ở nước ngoài, vượt kế hoạch đề ra.

Công nhân làm việc tại công ty may mặc Dony (xã Vĩnh Lộc A, TP HCM), tháng 8/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo lãnh đạo Bộ Nội vụ, năm 2026 ngành sẽ tiếp tục tham mưu hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; quản lý biên chế giai đoạn 2026-2031 gắn với vị trí việc làm và đặc thù nhiệm vụ từng cơ quan, địa phương. Bộ cũng sẽ tham mưu sửa đổi quy định về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Năm 2026, Việt Nam phấn đấu đưa 112.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Trong năm qua, Bộ Nội vụ đã tham mưu tinh gọn các cơ quan của Chính phủ còn 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ và 5 cơ quan trực thuộc. Cả nước đã giảm hơn 700 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và gần 8.300 cơ quan chuyên môn cấp huyện; hiện còn 467 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và hơn 9.900 phòng chuyên môn tại xã, phường, đặc khu.

Bộ Nội vụ đồng thời tham mưu xây dựng đề án sáp nhập tỉnh, xã, bỏ cấp huyện và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Đến nay, cả nước còn 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu; quá trình sắp xếp có 146.800 người nghỉ việc hưởng chế độ theo Nghị định 178.

Vũ Tuân