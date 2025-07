Thu nhập bình quân của lao động quý II/2025 giảm

Thu nhập bình quân tháng của người lao động trong quý II/2025 đạt 8,2 triệu đồng, giảm 58.000 đồng so với ba tháng đầu năm.

Cục Thống kê ngày 5/7 cho biết thu nhập quý II giảm so với ba tháng đầu năm do các khoản thu nhập phụ trội, bổ sung từ tiền làm thêm cuối năm trước và tiền thưởng dịp Tết Nguyên đán thường chi trả chủ yếu trong quý I. Song so với cùng kỳ năm 2024, mức thu nhập này đã tăng 800.000 đồng.

Quý II ghi nhận thu nhập bình quân của lao động nam đạt 9,3 triệu đồng, nữ đạt 7 triệu đồng mỗi tháng. Thu nhập bình quân lao động thành thị là 9,9 triệu đồng trong khi ở nông thôn đạt 7,2 triệu mỗi tháng.

Tính chung sáu tháng đầu năm, thu nhập bình quân lao động đạt 8,3 triệu đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công nhân dệt may Đà Nẵng trong ca làm việc, tháng 6/2024. Ảnh: Nguyễn Đông

Lực lượng lao động trong độ tuổi và người có việc làm quý II tăng so với quý I. Trong đó, lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,1 triệu, tăng gần 170.000 so với quý I/2025. Số có việc làm ước tính 52 triệu, tăng gần 139.000 người so với quý trước và hơn nửa triệu người so với cùng kỳ năm 2024.

Xét theo khu vực kinh tế, lao động có việc làm khu vực dịch vụ chiếm tỷ lệ cao nhất, gần 41%; tiếp đến là công nghiệp và xây dựng chiếm 33%; nông lâm thủy sản gần 26%.

Nhìn chung, lao động có việc làm xu hướng tăng nhưng thị trường phát triển chưa bền vững khi người có việc làm phi chính thức chiếm tỷ trọng lớn, 63,5% tổng số lao động có việc làm trong độ tuổi, tương đương 33 triệu người. Lao động có việc làm phi chính thức được thống kê gồm nhóm trong gia đình không được hưởng công, hưởng lương, chủ cơ sở, người làm công hưởng lương không được ký hợp đồng hoặc được ký nhưng không được đóng BHXH bắt buộc, xã viên hợp tác xã không tham gia BHXH bắt buộc và lao động khu vực hộ nông nghiệp.

Tỷ lệ qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ tăng nhẹ, đạt mức 29% và được cơ quan thống kê nhận định "chất lượng nguồn lao động đang dần được nâng cao.

Tỷ lệ thất nghiệp quý II là 2,24%, được đánh giá "khá ổn định" so với quý trước và giảm so với cùng kỳ năm trước. Song tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên độ tuổi 15-24 tuổi trong quý này là 8,19%, tăng so với ba tháng trước cũng như cùng kỳ năm 2024. Cả nước ghi nhận 1,35 triệu thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo, chiếm 10% tổng số thanh niên cả nước. Riêng nông thôn cao gần gấp rưỡi thành thị khi tỷ lệ này lần lượt là 11,4% với 8,2%.

Cục Thống kê cho hay đời sống hộ dân cư trong sáu tháng đầu năm cải thiện hơn so với cùng kỳ năm trước bởi gần 97% tỷ lệ hộ đánh giá thu nhập tăng lên. Nửa năm qua, Chính phủ hỗ trợ hơn 10.000 tấn gạo cho người dân, 6.000 tấn trong số này cứu đói dịp Tết Ất Tỵ và hơn 4.000 tấn do mùa giáp hạt.

Cục trưởng Thống kê Nguyễn Thị Hương nhìn nhận kinh tế - xã hội quý II và nửa đầu năm 2025 đạt được kết quả "rất tích cực". Nửa cuối năm, nền kinh tế dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn. Bà khuyến nghị các cấp ngành chủ động điều hành linh hoạt, kiểm soát lạm phát.

Hồng Chiêu