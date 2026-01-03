Thu ngân sách TP HCM vượt 800.000 tỷ đồng

Theo số liệu của Sở Tài chính TP HCM, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến hết ngày 31/12/2025 đạt 800.043 tỷ đồng, tăng 19,1% so với dự toán Trung ương giao và tăng 14,7% so với dự toán Hội đồng nhân dân Thành phố giao.

Với mức kỷ lục mới, TP HCM dẫn đầu cả nước về thu ngân sách năm 2025. Đứng thứ hai là TP Hà Nội, với số thu 704.579 tỷ đồng.

Mộ góc khu trung tâm TP HCM, trục đường Lê Lợi tháng 10/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Kết quả thu ngân sách năm qua cũng vượt qua nhiều lần ước tính trước đó của đầu tàu kinh tế. Hồi tháng 7, sau sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP HCM mới dự kiến thu ngân sách 2025 gần 700.000 tỷ đồng.

Đến tháng 12, Sở Tài chính cho rằng số thu cả năm có thể đạt 785.000 tỷ đồng và thực tế lũy kế đến sáng 30/12 là gần 781.600 tỷ đồng.