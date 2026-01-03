Thu ngân sách TP HCM vượt 800.000 tỷ đồng

Theo số liệu của Sở Tài chính TP HCM, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến hết ngày 31/12/2025 đạt 800.043 tỷ đồng, tăng 19,1% so với dự toán Trung ương giao và tăng 14,7% so với dự toán Hội đồng nhân dân Thành phố giao.
Với mức kỷ lục mới, TP HCM dẫn đầu cả nước về thu ngân sách năm 2025. Đứng thứ hai là TP Hà Nội, với số thu 704.579 tỷ đồng.
Kết quả thu ngân sách năm qua cũng vượt qua nhiều lần ước tính trước đó của đầu tàu kinh tế. Hồi tháng 7, sau sáp nhập với Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP HCM mới dự kiến thu ngân sách 2025 gần 700.000 tỷ đồng.
Đến tháng 12, Sở Tài chính cho rằng số thu cả năm có thể đạt 785.000 tỷ đồng và thực tế lũy kế đến sáng 30/12 là gần 781.600 tỷ đồng.
Xét cơ cấu, thu nội địa đột phá nhất, đạt 574.240 tỷ đồng, vượt xa các chỉ tiêu. Con số này tương ứng 126,8% dự toán Trung ương giao và hơn 120% dự toán Hội đồng Nhân dân Thành phố giao. Thu nội địa gồm thuế, phí, lệ phí, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất/mặt nước, tiền cấp quyền khai thác, thu từ xử phạt vi phạm hành chính, các khoản khác, không bao gồm thuế xuất nhập khẩu.
Cùng với đó, thu từ dầu thô năm qua ghi nhận 45.257 tỷ đồng, đạt 92,4% dự toán. Thu xuất nhập khẩu đạt hơn 100%, với gần 180.000 tỷ đồng.
Theo lãnh đạo UBND TP HCM, kết quả thu ngân sách năm 2025 là bệ phóng quan trọng để địa phương bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo với những yêu cầu và kỳ vọng cao hơn, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Viễn Thông