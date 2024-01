Thu ngân sách nhà nước vượt dự toán

Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1,75 triệu tỷ đồng, vượt 8,1% (tương đương 131.750 tỷ đồng) so dự toán tính đến hết ngày 31/12/2023.

Cụ thể, thu nội địa vượt 10,1% dự toán, tăng 1,7% so với năm 2022, nếu không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết có 48/63 địa phương hoàn thành và vượt mức dự toán; 29/63 địa phương tăng thu so với năm 2022.

Bên cạnh đó, có 11 khoản thu, sắc thuế vượt dự toán, trong đó thu từ nhà, đất vượt 13,1% (23.300 tỷ đồng); thu từ hoạt động sổ xố kiến thiết vượt 22% (8.300 tỷ đồng). Riêng các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất kinh doanh ở ba khu vực kinh tế vượt 5,9% (42.000 tỷ đồng), trong đó thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước vượt 6,4% (10.700 tỷ đồng) so với dự toán; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vượt 4% (9.100 tỷ đồng); thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh vượt 7,1% (22.100 tỷ đồng) so dự toán.

Người dân đến giao dịch tại cơ quan thuế. Ảnh: Tổng Cục Thuế

Ngoài ra, do thực hiện chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu nên thu không đạt dự toán, ước đạt 58,4% dự toán, giảm 13,3% so với thực hiện năm 2022. Trong khi đó, thu từ dầu thô vượt 47,5% (19.900 tỷ đồng) so dự toán, giảm 20,6% so với năm 2022. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 91,8%, giảm 19.700 tỷ đồng so dự toán, giảm 23,1%% so với năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu do tổng kim ngạch xuất nhập khẩu có thuế năm 2023 ước giảm khoảng 13,9% so với thực hiện năm 2022 (kim ngạch xuất khẩu có thuế giảm khoảng 20,3%; kim ngạch nhập khẩu có thuế giảm 14%).

Năm qua, cơ quan Thuế, Hải quan đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao, thực hiện các giải pháp chính sách thu ngân sách hỗ trợ nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát... Hết năm 2023, cơ quan Thuế thực hiện 74.400 cuộc thanh tra và kiểm tra 748.400 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, với số tiền kiến nghị xử lý là 72.100 tỷ đồng (số tiền đã nộp ngân sách nhà nước là 13.800 tỷ đồng). Cơ quan Hải quan đã thực hiện trên 2.200 cuộc thanh tra, kiểm tra sau thông quan, kiến nghị nộp ngân sách nhà nước gần 1.400 tỷ đồng (số đã nộp là 1.200 tỷ đồng); xử lý gần 16.000 vụ vi phạm trong lĩnh vực hải quan, với giá trị hàng hóa vi phạm khoảng 12.500 tỷ đồng.

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch, ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, mở rộng triển khai cung cấp các dịch vụ thuế điện tử cho người nộp thuế, ứng dụng eTax trên nền tảng thiết bị di động (eTax Mobile) cho cá nhân, hộ kinh doanh; quản lý thu thuế qua Cổng thanh toán điện tử xuyên biên giới cho nhà cung cấp nước ngoài.

Trong năm 2023, có 74 nhà cung cấp nước ngoài kê khai, nộp thuế trực tiếp qua Cổng với tổng số tiền khoảng trên 6.800 tỷ đồng, lũy kế số đã nộp từ khi triển khai đến nay khoảng trên 12.500 tỷ đồng.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành. Ảnh: Tổng Cục Thuế

Ngoài ra, theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành, điểm sáng trong công tác thuế năm 2023 là cơ quan Thuế đã nghiên cứu, tham mưu với Bộ Tài chính trình Chính phủ, Quốc hội ban hành Nghị quyết về áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định về chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Cơ quan thuế đang tích cực xây dựng nghị định hướng dẫn thi hành. Đây được xem là văn bản pháp lý quan trọng, không chỉ giúp Việt Nam hội nhập quốc tế, mà còn bổ sung nguồn thu cho ngân sách nhà nước trong tương lai.

Đối với kế hoạch năm 2024, ngành Thuế dự kiến tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế theo Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Theo đó, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh điện tử hóa, số hóa công tác quản lý thuế; tăng cường các biện pháp phòng chống gian lận hóa đơn điện tử; quản lý hiệu quả hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; thúc đẩy cung cấp dịch vụ thuế điện tử...

Tuệ Anh