Thu ngân sách nhà nước hơn 490.000 tỷ đồng trong quý I

Tổng thu ngân sách nhà nước cơ quan thuế quản lý bằng 33% so với dự toán, tăng 10,9% so với cùng kỳ.

Tổng cục Thuế cho biết trong ba tháng đầu năm, thu ngân sách đạt 490.196 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa 474.460 tỷ đồng, bằng 116% so với dự toán quý một, bằng 32,9% dự toán năm 2024, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

So với dự toán, hết quý một, có 10 trên 20 khoản thu sắc thuế đạt khá và 14 trên 20 khoản thu, sắc thuế tăng trưởng so cùng kỳ năm 2023. Với tiến độ thu tại 63 cục thuế các tỉnh, thành phố trên cả nước, có 35 cục thuế tiến độ thu thực hiện đạt trên 30% dự toán.

Tổng cục trưởng Mai Xuân Thành. Ảnh: Tổng cục Thuế

Tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm trong ba tháng đầu năm ước đạt hơn 18.000 tỷ đồng, trong đó, giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng ước khoảng 8.200 tỷ đồng; giảm mức thuế bảo vệ môi trường ước khoảng hơn 9.800 tỷ đồng.

Trong quý một, cơ quan thuế đã ban hành 4.472 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 31.892 tỷ đồng, bằng 18,7% dự toán, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Mai Xuân Thành -Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết số thu ngân sách quý một do cơ quan thuế quản lý đạt khả quan so với dự toán và có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Tuy nhiên, thu ngân sách vẫn còn khó khăn, thách thức và tiềm ẩn rủi ro rất lớn, do vậy, toàn ngành không thể chủ quan.

Đơn vị cũng cơ bản hoàn thành hóa đơn điện tử đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu, đạt tỷ lệ 99,97%. Thời gian tới, Tổng cục Thuế tiếp tục củng cố, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế mong muốn thời gian tới các bộ, ngành duy trì đảm bảo thực chất, đồng thời đề nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép niêm phong thuế đối với cây xăng vi phạm; đề nghị cán bộ công chức, viên chức của ngành Tài chính ủng hộ ngành Thuế khi mua xăng cần lấy hóa đơn...

Về phòng chống gian lận hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài và luôn được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt. Thời gian tới, cơ quan thuế sẽ tiếp tục bám sát tình hình kinh tế trong nước và thế giới, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách để tham mưu Bộ, Chính phủ phương án điều hành kịp thời, phù hợp; chủ động nghiên cứu, tham mưu Bộ trình Chính phủ các gói hỗ trợ năm 2024 và tổ chức triển khai hiệu quả.

Thế Đan