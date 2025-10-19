Thu ngân sách đến hết 16/10 vượt dự toán cả năm

Đến 16/10, lũy kế thu ngân sách nhà nước đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, bằng 102,35% so với dự toán cả năm 2025.

Theo Kho bạc Nhà nước, thu nội địa (không tính dầu thô) đạt hơn 1,7 triệu tỷ đồng, bằng 103,31% dự toán; thu từ dầu thô đạt 39.037 tỷ đồng, bằng 73,38%. Trong khi đó, thu cân đối từ xuất nhập khẩu đạt 249.222 tỷ đồng, bằng 106,05% dự toán sau khi trừ hoàn thuế giá trị gia tăng.

Như vậy, đến ngày 16/10, tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, tương đương 102,35% dự toán cả năm 2025, vượt kế hoạch đề ra.

Kho bạc Nhà nước cho biết cơ quan này tiếp tục phối hợp thu và thanh toán song song bằng phương tiện điện tử với các ngân hàng thương mại, giúp tập trung nhanh nguồn thu, giảm sử dụng tiền mặt và tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Đến hết quý III, hệ thống kho bạc có 2.594 tài khoản tại 20 ngân hàng, trong đó 1.761 tài khoản chuyên thu và 833 tài khoản thanh toán.

Về chi ngân sách, kho bạc đã thanh toán chi thường xuyên hơn 1,214 triệu tỷ đồng (77,8% dự toán) và chi đầu tư công 419.983 tỷ đồng (49,3% kế hoạch Thủ tướng giao). Đồng thời, việc thanh toán điện tử và dịch vụ công trực tuyến được đẩy mạnh, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và tăng hiệu quả chi tiêu ngân sách.

Tính đến 15/10, huy động vốn qua trái phiếu Chính phủ đạt 268.112 tỷ đồng, tương đương 53,6% kế hoạch năm 2025. Các khoản trái phiếu có kỳ hạn bình quân 9,91 năm, lãi suất bình quân 3,04% một năm và thời gian đáo hạn danh mục 8,67 năm.

Phương Dung