Thu ngân sách đạt gần 1,4 triệu tỷ đồng

Mọi nguồn thu nội địa, dầu thô và xuất nhập khẩu đều giảm khiến tổng thu ngân sách 10 tháng chỉ đạt gần 1,4 triệu tỷ đồng, thấp hơn 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ Tài chính cho biết so với kế hoạch cả năm đặt ra, thu ngân sách 10 tháng vẫn đạt tiến độ trên 86%.

Trong đó, thu nội địa ước đạt gần 1,2 triệu tỷ đồng, giảm gần 6% so cùng kỳ và đạt gần 87% dự toán. Chiếm hơn một nửa thu nội địa là khoản thu trực tiếp từ 3 khu vực sản xuất kinh doanh, cũng giảm gần 3% so với cùng kỳ 2022.

Bên cạnh đó, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tính đến 15/10 giảm gần 11% khiến kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa có thuế giảm 17% so cùng kỳ.

Với thu từ dầu thô, Bộ Tài chính ước thu 10 tháng khoảng 51.400 tỷ đồng, vượt dự toán cả năm 20% và giảm gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về số thu trên địa bàn, ước tính có 24 địa phương thực hiện thu nội địa 10 tháng đạt trên 86% dự toán; 7 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ, trong khi có tới 56 địa phương thu thấp hơn cùng kỳ 2022.

Tổng chi cân đối lũy kế 10 tháng đạt khoảng 1,357 triệu tỷ đồng, bằng 65% dự toán và tăng 11% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 401.900 tỷ đồng, bằng 55% dự toán Quốc hội quyết định và tăng 35% so với cùng kỳ. Chi trả nợ lãi tăng 3% so cùng kỳ, chi thường xuyên tăng gần 4% so cùng kỳ.

