Thu ngân sách 865.000 tỷ đồng sau 6 tháng

Theo Tổng cục Thuế kết quả này đạt hơn 58% dự toán, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt gần 29.700 tỷ đồng, bằng 64,5% so với dự toán, tương đương 95,2% so với cùng kỳ; thu nội địa ước đạt 835.658 tỷ đồng, bằng 58% so dự toán, tăng 16,2% so với cùng kỳ. Thu thuế, phí nội địa ước đạt hơn 655.300 tỷ đồng, bằng 60,4% so với dự toán, tăng 12,1% so với cùng kỳ.

Trong sáu tháng đầu năm, Tổng cục Thuế đã chủ động phối hợp với các bên triển khai nhiều giải pháp, hình thức tuyên truyền tập trung vào sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng, quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử; livestream bán hàng phải thực hiện nghĩa vụ thuế; tuyên truyền rà soát, chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu mã số thuế cá nhân; các chính sách hỗ trợ miễn, giảm thuế; hóa đơn điện tử đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu...

Hệ thống 479 kênh thông tin hỗ trợ thuế điện tử được duy trì cập nhật liên tục, để giải đáp những vướng mắc của người nộp thuế. Cùng với đó, cơ quan thuế các cấp đã tiếp tục chú trọng việc kiểm kê, rà soát mã số thuế, đảm bảo kiểm soát, nắm bắt kịp thời người nộp thuế để đưa vào diện theo dõi, quản lý thuế.

Sau hai quý, cả nước có gần 119.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2023. Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kê khai thuế qua mạng đạt 99,9% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn cả nước.

Đáng chú ý, công tác quản lý hoàn thuế tiếp tục tăng cường, kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn thuế giá trị gia tăng, đảm bảo việc hoàn thuế đúng đối tượng và đúng pháp luật. Lũy kế đến cuối tháng 6, toàn ngành thuế đã ban hành 8.740 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 63.188 tỷ đồng, bằng 37% so với dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2024, bằng 103% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, một số Cục Thuế có số tiền giải quyết hoàn thuế lớn như: Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, TP HCM và Hà Nội.

Bên cạnh đó, tổng số hồ sơ kiểm trước đang tiếp nhận, giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng trên cả nước là 1.279 hồ sơ, tương ứng số thuế đề nghị hoàn 20.896 tỷ đồng.

Công tác quản lý nợ thuế đã được cơ quan thuế các cấp theo dõi sát sao, giao chỉ tiêu thu nợ thuế cho các đơn vị thực hiện. Tổ chức các đoàn công tác đi xuống cơ sở để nắm bắt kịp thời tình hình thực hiện và những vướng mắc trong công tác quản lý nợ thuế. Tổ chức Hội nghị toàn ngành để tổng hợp những vướng mắc và đưa ra các giải pháp cụ thể đối với công tác thu và quản lý nợ thuế.

Lũy kế sáu tháng đầu năm, thu hồi nợ thuế ước đạt 45.468 tỷ đồng, đạt 33% so với chỉ tiêu thu nợ năm 2024. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ thuế là 42.756 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 2.712 tỷ đồng.

Đồng thời, cơ quan thuế các cấp đã ban hành 16.859 lượt thông báo tạm hoãn xuất cảnh và đã thu hồi được 918,7 tỷ đồng nợ thuế của 1.482 người nộp thuế.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành. Ảnh: GDT

Tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thuế sáu tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ công tác thuế sáu tháng cuối năm 2024 do Tổng cục Thuế tổ chức ngày 5/7, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, nhiệm vụ công tác thuế sáu tháng cuối năm cho thấy còn nhiều khó khăn, thách thức. Tổng cục Thuế đề nghị cơ quan thuế các cấp bên cạnh việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, cần triển khai tốt công tác quản lý thu, chống thất thu và khai thác tăng thu đối với những nguồn thu, lĩnh vực thu, khoản thu có tiềm năng như kinh doanh thương mại điện tử, chống chuyển giá, chống gian lận hóa đơn điện tử...

Toàn ngành đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai số hóa toàn diện và triển khai các giải pháp đã được đề ra tại hội nghị lần này để triển khai công tác quản lý thuế chặt chẽ, không để thất thoát nguồn thu, từ đó góp phần tăng thu cho ngân sách của Nhà nước.

Thế Đan