Thu ngân sách 5 tháng đầu năm tăng tốt

Thu ngân sách do ngành thuế quản lý tăng gần 17% so với cùng kỳ 2021, riêng tại TP HCM, thu dầu thô đã vượt dự toán cả năm.

Theo số liệu của Tổng cục thuế, tổng thu ngân sách nhà nước trong tháng 5 do ngành thuế quản lý ước đạt 99.100 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 5 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách ước đạt gần 672.900 tỷ đồng, bằng 57% so với dự toán pháp lệnh và tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục thuế không công bố chi tiết các khoản thu nhưng cho biết có 16 trên 19 khoản thu, sắc thuế đạt trên 45% dự toán. Trong đó, thu từ khu vực sản xuất, kinh doanh (đóng góp lớn nhất cho thu nội địa) tăng gần 12% so với cùng kỳ và đạt gần 55% dự toán.

Thu ngân sách tăng, theo lý giải của cơ quan thuế là nhờ kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá những tháng qua, hoạt động sản xuất kinh doanh hồi phục khi dịch bệnh được kiểm soát. Tổng cục thuế dẫn chứng, số doanh nghiệp gia nhập và quay lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm tăng gần 27% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ quan thuế cũng cho rằng cầu tiêu dùng trong nước những tháng cuối năm ngoái và đầu 2022 tăng khá đã tạo đà cho nền kinh tế duy trì nhịp tăng trưởng những tháng vừa qua.

Ngoài ra, thu từ dầu thô trong 5 tháng đầu năm theo Tổng cục thuế cũng được hưởng lợi khi giá dầu thế giới vẫn đang duy trì ở mức cao (hiện giá dầu Brent đang giao động trong khoảng 107 - 110 USD một thùng).

Riêng tại "đầu tàu" kinh tế TP HCM, nơi đóng góp lớn nhất cho ngân sách - tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên thành phố luỹ kế 5 tháng đầu năm tăng gần 20% so với cùng kỳ, đạt hơn 209.800 tỷ đồng. Trong đó các khoản thu liên quan đến bất động sản tăng gấp 2,1 lần, dầu thô tăng 82,5% và vượt dự toán cả năm.

Bên cạnh đó, nền kinh tế có những tín hiệu tích cực khi thu thuế sản phẩm tăng 11,7% so với cùng kỳ, theo số liệu của Cục thống kê TP HCM. Thu nội địa với sự đóng góp lớn của khối doanh nghiệp ước đạt hơn 141.900 tỷ đồng, đạt gần 55% dự toán và tăng gần 20% so với cùng kỳ. Thu dầu thô tại TP HCM ước đạt 10.695 tỷ đồng, vượt dự toán cả năm 1,9% và tăng gần 83% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 57.200 tỷ đồng, đạt 49% dự toán và tăng gần 12% so với cùng kỳ.