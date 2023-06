Thu ngân sách 5 tháng đầu năm gần 770 nghìn tỷ

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế thu Ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm ước đạt 769,6 nghìn tỷ đồng, bằng 94% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, thu nội địa đạt 47,9% dự toán, bằng 97,1%; thu từ dầu thô đạt 61% dự toán, giảm 12,1%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 44% dự toán, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2022.

Thu tiền sử dụng đất ước đạt 25,7% dự toán, bằng 44,6% so với cùng kỳ năm 2022, chủ yếu do ảnh hưởng của thị trường bất động sản suy giảm từ nửa cuối năm 2022. Nhiều dự án ở địa phương không triển khai được công tác đấu giá, số thu nộp ngân sách trong những tháng đầu năm giảm mạnh.

Các khoản thu nội địa không bao gồm thu tiền sử dụng đất, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhận sau thuế, chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước và thu hồi vốn Ngân sách Nhà nước đầu tư tại các tổ chức kinh tế ước đạt 48,3% dự toán, xấp xỉ mức thu cùng kỳ năm 2022.

Riêng thu từ ba khu vực kinh tế (chiếm 53,3% dự toán thu nội địa) ước đạt 49,5% dự toán, tăng 4,2% so cùng kỳ. Tuy nhiên, không kể thuế thu nhập doanh nghiệp đạt khá so dự toán do doanh nghiệp đã tạm nộp 3/5 kỳ theo quy định, thì số thu của ba khu vực này chỉ bằng 89,7% cùng kỳ năm 2022.

Quyết toán thuế tại Cục thuế TP HCM. Ảnh: Lệ Chi

Các khoản thu tiến độ đạt thấp so dự toán như thu thuế bảo vệ môi trường ước đạt 20,8% dự toán, giảm 47% so với cùng kỳchủ yếu do thực hiện chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối vưới các mặt hàng xăng, dầu; các loại phí, lệ phí ước đạt 40,3% dự toán, giảm 11,2% so với cùng kỳ.

Cũng theo báo cáo, luỹ kế chi 5 tháng ước đạt 653,1 nghìn tỷ đồng, bằng 31,5% dự toán, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2022.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến ngày 25/5/2023, đã thực hiện phát hành gần 162,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 12,18 năm, lãi suất bình quân 3,8 %/năm.

Ứng dụng eTax phục vụ giao dịch thuế điện tử vừa được đưa vào hoạt động. Ảnh: Tổng cục Thuế

Về chi đầu tư phát triển, Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 của 50/52 bộ, cơ quan trung ương và 63/63 địa phương, trong đó, tổng số kế hoạch vốn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết đạt 97,89% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ trình Quốc hội đề xuất giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng như đã áp dụng trong năm 2022, dự kiến thực hiện chính sách trong 6 tháng cuối năm 2023. Thời gian áp dụng từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12.

Cụ thể, giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%). Chính sách này được đề xuất áp dụng trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ gồm viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bộ Tài chính đánh giá, nếu áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% trong 6 tháng cuối năm thì dự kiến, số giảm thu Ngân sách Nhà nước tương đương khoảng 24 nghìn tỷ đồng.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trình bày Tờ trình về tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng. Ảnh: mof.gov

Bộ Tài Chính cho biết, việc tiếp tục thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng như đã áp dụng năm 2022 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân là cần thiết, nhằm kích cầu tiêu dùng, phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay, qua đó thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh sớm phục hồi và phát triển.

Văn Phong