Á hậu Thu Ngân sẽ mặc trang phục "Châu Ro cầu mùa", lấy cảm hứng từ văn hóa của người dân tộc thiểu số Việt Nam, tại Miss Intercontinental.

Thu Ngân lần đầu giới thiệu trang phục dân tộc mang đến chơi quốc tế tại buổi nhận sash (dải băng đeo dành cho thí sinh), ngày 11/1 ở TP HCM. Tác phẩm do Phạm Thị Ngọc Trang thực hiện, được nhà thiết kế Việt Hùng tư vấn và hỗ trợ, từng đoạt giải nhì tại một cuộc tuyển chọn năm 2025.

Thu Ngân diễn trang phục tôn vinh văn hóa người Châu Ro Màn trình diễn trang phục dân tộc của Thu Ngân tại sự kiện. Video: Êkíp nhân vật cung cấp

So với phiên bản đầu tiên, váy của Thu Ngân được tinh gọn một số chi tiết, giảm trọng lượng từ 20 kg xuống 10 kg để thuận tiện đóng gói vận chuyển, đồng thời đảm bảo tính an toàn, phù hợp không gian sân khấu. Ngọc Trang cho biết đã sửa lại phần cánh gắn ở lưng, áo choàng, mũ đội đầu, giúp Thu Ngân thoải mái khi trình diễn.

Trang phục của Thu Ngân gắn thêm hình ảnh bông lúa, thể hiện thông điệp mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no.

Tác giả lấy cảm hứng từ nét đẹp trong đời sống, văn hóa của người Châu Ro sống ở TP HCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) để sáng tạo trang phục. Họ có truyền thống làm rẫy, ăn cơm tẻ, mặc khố (nam), váy (nữ) và có phong tục nổi bật như lễ cúng Thần lúa.

Váy có ba màu chủ đạo gồm đen tượng trưng cho đất, đỏ là lửa và trắng là ánh sáng. Êkíp sử dụng chất liệu sợi tái chế, đan móc thủ công trong nhiều tháng. Tác phẩm thể hiện tinh thần tươi vui, hạnh phúc về cuộc sống.

Thu Ngân có bốn tháng để chuẩn bị cho cuộc thi, gồm trau dồi kỹ năng catwalk, ứng xử, tiếng Anh, học làm tóc và trang điểm cùng chuyên gia. Cô nói: "Tôi sẵn sàng tâm lý, đặt quyết tâm chinh phục ngôi vị cao nhất".

Thu Ngân giới thiệu trang phục dạ hội "Desert Flame - Ngọn lửa bất diệt giữa sa mạc" do nhà thiết kế Thượng Gia Kỳ thực hiện, sẽ mặc tại đêm chung kết.

Á hậu Thúy An, Ngọc Hằng, Bùi Khánh Linh - các người đẹp từng tham gia cuộc thi trước đó - chúc mừng Thu Ngân, mong cô tự tin để đoạt kết quả cao. Miss Intercontinental 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc khuyên đồng nghiệp thể hiện chân thật, hết mình trong các hoạt động - yếu tố để ghi điểm với giám khảo.

Thu Ngân sẽ lên đường tới Ai Cập vào ngày 12/1 để kịp nhập cuộc theo lịch trình của ban tổ chức. Cuộc thi lần thứ 53 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động như trình diễn thời trang, áo tắm. Đương kim hoa hậu Maria Cepero, 27 tuổi, người Puerto Rico, trao lại vương miện tại chung kết ngày 29/1.

Người đẹp tên đầy đủ Nguyễn Thị Thu Ngân, 23 tuổi, cao 1,72 m, quê Cà Mau. Cô tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành Quan hệ công chúng tại Đại học Nam Cần Thơ. Thu Ngân từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2022, Á khôi 2 Người đẹp Tây Đô 2023, top 30 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024. Giữa năm 2025, cô đoạt á hậu 1 Miss Grand Vietnam, xếp sau Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi.

Miss Intercontinental (Hoa hậu Liên lục địa) tổ chức lần đầu tiên vào năm 1971, hướng tới tôn vinh sắc đẹp, tài năng, trí tuệ của nữ giới. Ba năm trở lại đây, thí sinh Việt Nam đoạt thành tích tốt khi tham gia sân chơi, gồm Lê Nguyễn Bảo Ngọc đăng quang năm 2022, Lê Nguyễn Ngọc Hằng, Bùi Khánh Linh lần lượt giành á hậu 2 và 3 vào các năm 2023, 2024.

Tân Cao

Ảnh: Viết Quý