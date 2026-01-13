Thủ môn Trung Kiên: 'Việt Nam luôn muốn thắng mọi trận đấu'

Arab SaudiSau trận thắng chủ nhà 1-0 ở lượt cuối bảng A, thủ môn Trần Trung Kiên khẳng định Việt Nam không có ý định cầu hòa trong bất cứ trận nào ở giải U23 châu Á 2026.

Việt Nam bước vào lượt cuối tối 12/1 với vị trí dẫn đầu được 6 điểm. Xếp sau là Jordan và Arab Saudi (cùng 3 điểm), cùng Kyrgyzstan (0 điểm). Với tình thế đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cần không thua là chắc chắn giành vé vào tứ kết với ngôi nhất bảng A. Tuy nhiên, đội tuyển còn làm được nhiều hơn thế, khi ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0 nhờ công tiền đạo vào thay người Nguyễn Đình Bắc.

Sau trận đấu trên sân Prince Abdullah al-Faisal, thủ môn Trung Kiên khẳng định kết quả lần này hoàn toàn xứng đáng, nhấn mạnh rằng Việt Nam vốn không có ý định thủ hòa trận này. "Mỗi lần vào sân ở giải đấu này, chúng tôi luôn đặt mục tiêu giành ba điểm. Dù đối thủ là chủ nhà, toàn đội đã thi đấu với hơn một trăm phần trăm sức lực để giành chiến thắng", anh nói thêm.

Thủ môn Trung Kiên ăn mừng sau khi đánh bại Arab Saudi ở lượt cuối bảng A giải U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah al-Faisal tối 12/1/2026. Ảnh: AFC

Trận này, Arab Saudi có duy nhất một lựa chọn là thắng đậm. Vì vậy, họ nhanh chóng đẩy cao đội hình, cầm bóng 60% và tung ra 23 pha dứt điểm. Có 7 lần bóng hướng đúng phía khung thành của Việt Nam, nhưng tất cả đều không qua nổi đôi tay của thủ thành Trung Kiên.

Trong hiệp một, thủ môn cao 1,91 m có hai pha cứu thua xuất sắc, đẩy bóng từ cú sút góc gần của Salem Al Najdi và bay người che chắn sau cú đánh đầu dội cột của tiền đạo cao kều Thamer Al Khaibri. Sang hiệp hai, thủ môn của HAGL còn có thêm ba tình huống đổ người cứu thua từ những cú sút góc gần của các cầu thủ Arab Saudi.

Kết quả này giúp Việt Nam lần đầu toàn thắng ở vòng bảng sau 26 lần dự vòng đấu các giải châu lục, gồm Asian Cup, U23, U20 và U17. Đây cũng là lần đầu một đội bóng nam của Việt Nam kết thúc vòng bảng ở vị trí số một. Trong 8 lần vượt qua vòng bảng tại các giải vô địch châu Á ở mọi cấp độ trước đó, đội tuyển chỉ đứng nhì hoặc ba trong bảng.

Trung Kiên cho biết, không khí trong đội rất tích cực, ai cũng hứng khởi với việc giành được 9 điểm tuyệt đối và sẽ cố gắng nhiều hơn nữa ở tứ kết.

Thử thách tiếp theo của Việt Nam là UAE hoặc Syria, sẽ được xác định sau khi kết thúc bảng B ngày 13/1. Khi được hỏi về đối thủ yêu thích, Trung Kiên tỏ ý né tránh. "Sau mỗi trận đấu, chúng tôi đều rút ra những kinh nghiệm và phân tích các đối thủ tiếp theo. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy, và sẽ cố gắng hơn nữa ở những trận đấu sau", anh nói.

Những pha cứu thua xuất thần của Trung Kiên Những pha cứu thua xuất thần của Trung Kiên.

Trung Kiên sinh ngày 18/2/2003, nguyên quán Hưng Yên, nhưng sinh ra và lớn lên ở Pleiku, Gia Lai. Gia đình không có truyền thống thể thao, khi bố làm tài xế và mẹ làm tiếp thị. Tuổi thơ của anh chủ yếu gắn với trái bóng và những trận đấu trên khoảng sân đất gần nhà. 11 tuổi, anh gia nhập lò đào tạo HAGL.

Giai đoạn 2022-2023, Trung Kiên lần lượt được đem cho mượn ở Đồng Nai và Công an Nhân dân tại giải hạng Nhất để tích lũy kinh nghiệm. Năm 2024, anh trở thành người hùng của HAGL khi ba trận liên tiếp cản phá xuất sắc luân lưu, giúp đội bóng trẻ phố núi lần đầu vô địch giải U21 Quốc gia.

Trước khi tỏa sáng ở các cấp độ U23, Trung Kiên cũng có tên trong các tuyến trẻ Việt Nam dự giải U15 Đông Nam Á 2018, vòng loại U19 châu Á 2020 và VCK U23 châu Á 2022. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, Kiên được tham dự rồi vô địch ASEAN Cup 2024 với thủ môn số ba sau đàn anh Nguyễn Đình Triệu và Filip Nguyễn. Anh sau đó là nhân tố chủ chốt giúp Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2024 và HC vàng SEA Games 33.

Đức Đồng