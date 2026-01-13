Việt Nam lần đầu toàn thắng ở vòng bảng giải châu Á

Arab SaudiThầy trò HLV Kim Sang-sik giúp bóng đá Việt Nam lập một loạt kỷ lục khi thắng Arab Saudi 1-0 ở lượt cuối bảng A giải U23 châu Á 2026.

Sau 26 lần dự vòng bảng các giải châu lục, gồm Asian Cup, U23, U20 và U17, Việt Nam mới lần đầu đứng đầu bảng, tại giải U23 châu Á 2026 ở Arab Saudi. Sau ba trận, đoàn quân của Kim Sang-sik lần lượt thắng Jordan 2-0, Kyrgyzstan 2-1 và Arab Saudi 1-0. Đội giành 9 điểm tuyệt đối, vào tứ kết với vị trí nhất bảng A, xếp trên lần lượt là Jordan (6 điểm), Arab Saudi (3 điểm) và Kyrgyzstan (0 điểm).

Trước đây, Việt Nam đã tám lần vượt qua vòng bảng các giải vô địch châu Á ở mọi cấp độ đội tuyển, nhưng chỉ đứng nhì hoặc ba trong bảng.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (số 7) ăn mừng bàn thắng duy nhất trong trận gặp Arab Saudi, trên sân Prince Abdullah al-Faisal, thành phố Jeddah, Arab Saudi tối 12/1/2026. Ảnh: AFC

Kỳ này cũng là lần đầu một đội bóng đá nam Việt Nam toàn thắng ở vòng bảng giải châu Á. Còn nếu tính cả Asiad (vốn là đại hội thể thao, không phải sự kiện dành riêng cho bóng đá), Việt Nam cũng mới hai lần thắng tuyệt đối ở vòng bảng, vào năm 2014 tại Hàn Quốc và 2018 ở Indonesia.

Nếu không tính các loạt sút luân lưu, đây mới là lần đầu Việt Nam thắng ba trận ở một VCK U23 châu Á. Đó là chưa kể đội tuyển sẽ còn chơi thêm ít nhất một trận nữa, ở tứ kết tối 16/1.

Một trong số những người hùng làm nên chiến thắng lịch sử cho Việt Nam tối 12/1 là Nguyễn Đình Bắc. Vào sân đầu hiệp hai thay Lê Viktor, tiền đạo đội phó ghi bàn duy nhất với pha độc diễn ở phút 64. Anh giúp Việt Nam lần đầu thắng Arab Saudi ở một cấp độ đội tuyển. Trước đây, Việt Nam đã gặp đối thủ Tây Á này 11 trận từ U17 đến ĐTQG, nhưng chỉ hòa một và thua 10. Chiến thắng lần này càng thêm ý nghĩa khi nó diễn ra ngay tại Jeddah, Arab Saudi.

KSA - VIE Diễn biến chính trận đấu.

Thủ môn Trần Trung Kiên cũng góp công không nhỏ, với 7 pha cứu thua và được bầu chọn làm "Cầu thủ hay nhất trận". Tại giải này, Việt Nam chỉ thủng lưới một bàn sau khi kết thúc vòng bảng - điều chưa từng xảy ra trong lịch sử các lần dự giải U23 châu Á.

Ở các trận chính thức cấp U23, Việt Nam đang có mạch 14 chiến thắng - một kỷ lục của đội tuyển. Ở Đông Nam Á, U23 Thái Lan giữ kỷ lục thắng 17 trận chính thức liên tiếp giai đoạn 2003-2006, tại các giải SEA Games 22, U23 Đông Nam Á 2005, SEA Games 23 và vòng bảng Asiad 15. Để cân bằng kỷ lục này, thầy trò HLV Kim cần thắng ba trận nữa, tức là vô địch U23 châu Á 2026.

Xuân Bình