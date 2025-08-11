Thủ môn Crystal Palace dùng bí kíp trên chai nước để hạ Liverpool

AnhNhững chỉ dẫn trên chai nước giúp thủ môn Dean Henderson cản hai quả luân lưu, khi Crystal Palace hạ Liverpool ở Siêu cup Anh 2025.

Sau khi hòa 2-2 qua 90 phút trận đấu trên sân Wembley ngày 10/8, Crystal Palace và Liverpool phải phân định thắng bại ở loạt luân lưu. Tại đây, Henderson sắm vai người hùng.

Sau khi Mohamed Salah đá vọt xà ở lượt đầu, Henderson lần lượt cản cú đá của Alexis Mac Allister rồi Harvey Elliott. Sau đó, Justin Devenny thực hiện thành công lượt sút quyết định, giúp Crystal Palace lần đầu đoạt danh hiệu này.

Trước từng lượt sút của Liverpool, Henderson lại mở tấm khăn, để lộ chai nước ghi chú thói quen sút phạt 11m bên phía đối thủ.

"Tôi thích những khoảnh khắc áp lực lớn. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho loạt luân lưu này, và tôi muốn cảm ơn người hâm mộ ở phía sau khung thành đã hỗ trợ tôi", Henderson nói sau trận.

Khi được hỏi thêm về bí kíp bắt phạt đền trên chai nước, thủ môn 28 tuổi mỉm cười đáp: "Có thể, có thể. Chắc các bạn sẽ tìm ra thôi".

Dean Henderson xem chỉ dẫn trên chai nước trước từng lượt sút của Liverpool. Ảnh: Sportimage

Cách đây ba tháng, Henderson cũng tỏa sáng trong trận chung kết Cup FA. Thủ thành người Anh có đến 6 lần cứu thua, trong đó có pha cản phạt đền của Omar Marmoush ở hiệp một, giúp Crystal Palace hạ Man City 1-0.

"Cảm xúc lúc này thật tuyệt vời", Henderson bày tỏ. "Liverpool có những cầu thủ tuyệt vời và một tập thể xuất sắc, nhưng việc Crystal Palace giành hai danh hiệu chỉ trong ba tháng là điều thật khó tin. Khi Liverpool dẫn 2-1, bạn sẽ nghĩ chúng tôi đã hết cơ hội. Nhưng HLV nói rằng chúng tôi sẽ có thời cơ, và chúng tôi đã tận dụng".

HLV Oliver Glasner thì tiết lộ đã chiếu đoạn video về niềm vui của người hâm mộ sau khi Crystal Palace vô địch Cup FA để làm động lực thúc đẩy các học trò. Ông tự hào với cách toàn đội hai lần gỡ hòa trước đương kim vô địch Ngoại hạng Anh rồi thắng luân lưu, khẳng định sự kiên cường và tinh thần chiến đấu.

"Chúng tôi gọi đó là phần thưởng tinh thần: được đứng trước CĐV, cảm giác ấy không thể mua được bằng bất cứ đồng tiền nào. Các cầu thủ xứng đáng hôm nay, các CĐV cũng xứng đáng, họ luôn ủng hộ từ đầu đến cuối, ngay cả khi chúng tôi bị dẫn bàn", Glasner bày tỏ.

Hồng Duy tổng hợp