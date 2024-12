Thu Minh, Vũ Thảo My đoạt quán quân 'Our Song'

Ca sĩ Thu Minh, Vũ Thảo My thắng cuộc thi "Our Song Việt Nam" mùa đầu, vượt ca sĩ Thanh Lam - Orange, Lương Bích Hữu - OgeNus.

Hai ca sĩ chiến thắng sau khi đạt lượng bình chọn cao nhất trong đêm gala 1/12, với số điểm 479/500. Thu Minh cảm ơn êkíp sản xuất như đạo diễn Vương Khang, giám đốc âm nhạc Khắc Hưng. Ca sĩ cho biết cuộc thi có ý nghĩa lớn với cô bởi cảm nhận được tình thương của đồng nghiệp, khán giả qua từng vòng thi.

Thu Minh (trái) và Vũ Thảo My chiến thắng cuộc thi "Our Song" bản Việt mùa đầu. Ảnh: Đông Tây

Nhận cúp lưu niệm, Vũ Thảo My nói làm mới bản thân qua cuộc thi. Có những lúc, cô nghĩ không thể đi tiếp được nữa vì lịch tập dượt căng thẳng. Hôm quay tiết mục chung kết (24/11), đang quay, ca sĩ bật khóc, mọi người phải dỗ dành, động viên. "Nhưng khi nhìn sang chị Thu Minh đang hăng hái luyện tập, tôi thấy được truyền cảm hứng hơn. Đây sẽ là dấu ấn đẹp trong thanh xuân của tôi", cô nói.

Qua 14 tập thi, Thu Minh - Vũ Thảo My kết hợp làm mới nhiều bản hit. Ở đêm chung kết, cả hai thể hiện sở trường nhạc dance với liên khúc Xinh (sáng tác: Nathan Lee) - Bay (Nguyễn Hải Phong). Ở vòng bán kết, tiết mục Giọt mưa thu (Đặng Thế Phong) - Tình đầu quá chén (Quang Hùng MasterD) của đôi ca sĩ gây chú ý ở phần phối khí với các nhạc cụ dân tộc. Trước đó, cả hai cover Hào quang - nhạc phẩm từng tạo tiếng vang của chương trình Anh trai say hi.

Thu Minh, Vũ Thảo My hát "Hào quang" ở "Our Song" Thu Minh, Vũ Thảo My hát "Hào quang" ở "Our Song". Video: Ban tổ chức cung cấp

Ca sĩ Thu Minh, 47 tuổi, gia nhập làng nhạc từ năm 1992, nổi tiếng qua ca khúc Nhớ anh (Kỳ Phương), Chuông gió (Võ Thiện Thanh), Mong anh về (Dương Cầm). Cô từng đoạt giải nhất Tiếng hát Truyền hình TP HCM năm 16 tuổi, lần lượt nhận các giải thưởng Làn sóng xanh, Bài hát Việt, Album vàng. Năm 2012, ca sĩ theo đuổi dòng nhạc dance, đạt nhiều thành công. Ca sĩ kết hôn với chồng doanh nhân năm 2012, có một con trai.

Vũ Thảo My, 27 tuổi, quê Nam Định, được biết đến sau đoạt quán quân Giọng hát Việt 2013. Sau cuộc thi, cô chững lại khoảng ba năm để tập trung hoàn thành việc học trước khi vào TP HCM phát triển sự nghiệp. Cô phát hành nhiều MV như Call You An Angel, Thôi anh cứ đi, Đợi một chút thôi, được công chúng đón nhận. Năm 2023, cô gây chú ý khi tham gia Ca sĩ mặt nạ mùa hai với hình tượng Cáo Tiểu Thư.

Ngoài giải chính, nhiều danh hiệu phụ được trao trong đêm gala. Giải OG (nghệ sĩ kỳ cựu) ấn tượng thuộc về Thanh Lam nhờ nỗ lực thay đổi hình ảnh, dòng nhạc qua các màn trình diễn. Bài hát được yêu thích nhất là ca khúc Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân) - màn song ca của Quang Linh và Phạm Anh Duy.

Giải thưởng Màn kết hợp ấn tượng thuộc về tiết mục Đại minh tinh (Hứa Kim Tuyền) của Ngọc Anh và Hoàng Hải. Gen Z đột phá được trao cho rapper OgeNus. Tiết mục trình diễn ấn tượng nhất gọi tên Lời tỏ tình dễ thương 1 và 2 của bốn thí sinh Hoàng Hải, Mai Tiến Dũng, LyLy, Lâm Bảo Ngọc.

Trấn Thành khóc khi nghe Ngọc Anh 3A hát Tiết mục "Đại minh tinh" của Ngọc Anh 3A - Hoàng Hải. Video: Ban tổ chức cung cấp

Cuộc thi Our Song Việt Nam được mua bản quyền từ show Trung Quốc, phát sóng mùa đầu từ cuối tháng 8. Chương trình dành cho hai thế hệ nghệ sĩ cùng so tài làm mới các bản hit cũ. Lớp ca sĩ giàu kinh nghiệm gồm Thanh Lam, Ngọc Anh 3A, Quang Linh, Thanh Hà, Thu Minh, Hoàng Hải. Một số gương mặt trẻ tham gia như Lâm Bảo Ngọc, Vũ Thảo My, Orange, Lyly, Phạm Anh Duy. Cuối tập chín, sau hai tháng tham gia, ca sĩ Thanh Hà đột ngột rút khỏi cuộc thi vì lý do sức khỏe, vướng lịch trình công việc.

Mai Nhật