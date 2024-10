Thanh Hà rút khỏi show 'Our Song'

Ca sĩ Thanh Hà rời "Our Song" - show âm nhạc có Thanh Lam, Thu Minh, Quang Linh - vì lý do sức khỏe.

Cuối tập chín, trước khi MC Trấn Thành công bố kết quả vòng thi, ca sĩ bất ngờ xin dừng cuộc chơi, do lịch trình không phù hợp. "Chương trình quay nhiều ngày, khiến tôi hao tốn nhiều năng lượng, chịu áp lực về công việc lẫn sức khỏe", chị nói. Thanh Hà cho biết hạnh phúc trong quãng thời gian tham gia show khi được gặp nhiều đồng nghiệp, kết hợp các giọng ca trẻ.

Thanh Hà, Phạm Anh Duy hát mash-up "Xin lỗi" (Hồ Tiến Đạt) - "Anh ơi ở lại" (Đạt G) trong tập 9 Thanh Hà, Phạm Anh Duy hát mash-up "Xin lỗi" (Hồ Tiến Đạt) - "Anh ơi ở lại" (Đạt G) trong tập chín. Video: Ban tổ chức cung cấp

Quyết định của Thanh Hà khiến nhiều thí sinh hụt hẫng. Ca sĩ Thanh Lam nói buồn vì đồng nghiệp "không giữ lời hứa" đi đến cuối chương trình. Chị vốn xem Thanh Hà là đối thủ nặng ký trong show, cùng so tài qua các bản cover. "Chúng tôi có nhiều dịp học hỏi, giao lưu với nhau, 'buôn chuyện' từ khuya đến sáng", Thanh Lam nói.

Trong tập, tám ca sĩ chia thành hai liên minh, nhóm nào có số điểm thấp hơn sẽ có hai người bị loại - một là nghệ sĩ gạo cội, một là giọng ca trẻ. Do Thanh Hà rút khỏi cuộc thi, ban tổ chức không công bố số điểm Quang Linh - người cùng "liên minh" với chị. Ca sĩ Dương Edward phải ra về do thấp điểm hơn Phạm Anh Duy.

Thanh Hà trong cuộc thi "Our Song". Ảnh: Đông Tây

Thanh Hà, 55 tuổi, có mẹ là người Việt Nam, cha là người Mỹ gốc Đức. Nhiều bài hát trữ tình của chị được yêu mến như Tàn tro (nhạc ngoại lời Việt), Mong manh tình về (Đức Trí), Sợ yêu (Hoàng Nhã). Năm 2022, ca sĩ công bố chia tay vị hôn phu người Philippines - Roland Casiquin Jr - sau nhiều năm bên nhau. Sau đó, chị làm đám cưới với nhạc sĩ Phương Uyên - cựu thành viên nhóm Ba con mèo. Ngoài là bạn đời, họ còn trở thành cộng sự ăn ý trong âm nhạc.

Cuộc thi Our Song Việt Nam được mua bản quyền từ show Trung Quốc, hiện phát sóng mùa đầu. Chương trình dành cho hai thế hệ nghệ sĩ cùng so tài làm mới các bản hit cũ. Lớp ca sĩ giàu kinh nghiệm gồm Thanh Lam, Ngọc Anh 3A, Quang Linh, Thanh Hà, Thu Minh, Hoàng Hải. Một số gương mặt trẻ tham gia như Lâm Bảo Ngọc, Vũ Thảo My, Orange, Lyly, Phạm Anh Duy.

Mai Nhật