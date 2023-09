Thủ lĩnh Boyzone: 'Tôi thích ăn phở cuốn Việt'

Ronan Keating - thủ lĩnh ban nhạc Boyzone đình đám một thời - nói từng ăn phở cuốn Việt ở một nhà hàng Australia, lập tức yêu thích.

Nghệ sĩ nổi tiếng Ireland nói về công việc, cuộc sống, ấn tượng về Việt Nam trước khi biểu diễn tại HAY Glamping Music Festival, tối 30/9 ở Hà Nội.

- Anh ấn tượng gì về đất nước, con người Việt Nam?

- Tôi từng đến Hà Nội năm 2009, Nha Trang năm 2010, trong các sự kiện nhỏ hơn. Lần này, tôi trở lại với concert thực thụ, hát với ban nhạc riêng.

Người Việt Nam ấm áp, thân thiện. Nhiều fan Việt biết đến âm nhạc, các bài hát của tôi, khiến tôi rất vui và cảm động. Điều này thật kỳ diệu, bởi chúng ta sống cách nhau hàng nghìn km. Nó cho thấy âm nhạc có thể gắn kết người với người một cách bền chặt.

Cả nhóm Boyzone chưa từng đến đây, vì thế, tôi sẽ hát một số nhạc phẩm nổi tiếng của nhóm. Ngoài ra, tôi biểu diễn một số bản solo như Life Is A Rollercoaster, Love’ Each Day, When You Say Nothing At All. Tôi biết các ca khúc từng phổ biến trên sóng radio ở đất nước các bạn. Tôi rất háo hức.

Tôi cũng là fan của đồ ăn Việt. Tôi yêu món phở cuốn. Tôi từng ăn món này khi ở Australia. Tôi hy vọng được thưởng thức nhiều món ngon ở Hà Nội dịp này.

Ronan Keating ở tuổi 46. Ảnh: The Voice

- Anh hiện kết nối thế nào với các thành viên còn lại của Boyzone?

- Chúng tôi đã tái hợp một lần năm 2007 nhưng thật buồn khi hai năm sau, Stephen đột ngột qua đời. Chúng tôi mất phương hướng trong thời gian dài, cho đến khi cùng tổ chức The Thank You & Goodnight: The Farewell Tour 2019. Thật tiếc vì khi ấy, chúng tôi chưa thể mang tour diễn đến Việt Nam. Chúng tôi đã có 25 năm tuyệt vời bên nhau. Tôi vẫn thường xuyên trò chuyện với những người bạn của mình, lần gần nhất là hai ngày trước. Việc kết nối với nhau là một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng tôi.

- Thường xuyên đi tour, ra sản phẩm mới, anh chăm sóc gia đình thế nào?

- Gia đình là tất cả với tôi, là trái tim, tâm hồn, là ánh mặt trời của cuộc đời tôi. Tôi cố gắng cân bằng giữa công việc, cuộc sống, dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân, ở bên vợ con. Chúng tôi đi du lịch khá nhiều, giữ tinh thần thoải mái.

Vợ tôi có sự nghiệp riêng, là nhà sản xuất các chương trình truyền hình. Cả hai đều bận rộn nhưng luôn dành thời gian cho nhau mỗi ngày. Chúng tôi thường ăn tối, cùng xem tivi. Khi bọn trẻ đã đi ngủ, chúng tôi trò chuyện về mọi thứ. Cuối tuần, gia đình tôi sẽ đi chơi.

Ca khúc 'When You Say Nothing At All' Ca khúc "When You Say Nothing At All". Video: YouTube Ronan Keating

- Anh đón con gái út hai năm trước, lại mới lên chức ông nội đầu năm nay. Niềm vui này mang đến cho anh trải nghiệm gì mới mẻ?

- Mọi thứ đều tuyệt vời. Bọn trẻ rất đáng yêu. Con gái tôi mới đi nhà trẻ. Với tôi, Coco là cô bé xinh đẹp nhất trên đời. Khi nhìn vào mắt con, tôi cảm nhận tình yêu, nguồn năng lượng kỳ diệu. Với các con lớn, tôi khuyên: "Hãy luôn sáng tạo, học hỏi. Hãy học bất cứ nhạc cụ gì mà các con thích, guitar, piano, và thử viết nhạc, viết những bài thơ".

- Ở tuổi 46, anh giữ sức khỏe, tinh thần thế nào?

- Tôi tập thể dục, đi bộ, đạp xe đạp hoặc chống đẩy mỗi ngày. Ngoài ra, tôi ăn uống lành mạnh, hạn chế sử dụng đồ ăn nhanh, các chất béo xấu, gạo trắng. Tôi đi ngủ sớm, uống nhiều nước, không uống bia, chỉ uống rượu vang. Tôi nghĩ những điều này nghe có vẻ đơn giản nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể làm được.

- Ngoài ca hát, anh còn làm giám khảo The Voice Kids UK và The Voice of Germany, anh dành tâm huyết cho công việc này thế nào?

- Tôi thích tìm kiếm các tài năng mới, làm việc với các nghệ sĩ trẻ, giúp họ phát triển. Tôi muốn nói với những thí sinh đang tham gia các cuộc thi truyền hình thực tế: "Các bạn nên học tập, thực hành nhiều, chuẩn bị càng kỹ càng tốt. Khoảnh khắc bạn biểu diễn dưới ánh đèn sân khấu, bạn có thể lo lắng trước giám khảo, khán giả. Tôi nghĩ cách tốt nhất là hãy tập hát ở đường phố, trước những người xa lạ. Khi đã quen cảm giác này, bạn sẽ không còn hồi hộp trên sân khấu".

Ronan Keating, 46 tuổi, sinh ở Ireland, từng là vận động viên điền kinh trước khi nổi tiếng. Năm 1994, anh bắt đầu hoạt động với tư cách thành viên Boyzone. Nhóm có sáu single đứng đầu bảng xếp hạng Anh, chín single đứng đầu bảng xếp hạng Ireland. Năm nghệ sĩ hoạt động trong giai đoạn 1994 - 2000, sau đó tan rã và tái hợp từ năm 2007 và hoạt động đến nay. Một số bản hit nổi bật của nhóm là No Matter What, When the Going Gets Tough. Với vai trò ca sĩ solo, Ronan Keating nổi tiếng với ca khúc When You Say Nothing At All, nhạc phim phim Notting Hill, từng bán được hơn 20 triệu bản trên toàn thế giới. Anh từng kết hôn với người mẫu Yvonne Connolly, có ba con chung, chia tay năm 2015. Nghệ sĩ sau đó đi bước nữa với người mẫu, nhà sản xuất Storm, có hai con.

Hà Thu (thực hiện)