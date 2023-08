Ronan Keating sẽ biểu diễn ở Hà Nội

Ronan Keating - thủ lĩnh ban nhạc Boyzone - sẽ trình diễn ở lễ hội âm nhạc tại Hà Nội vào ngày 29 và 30/9.

Ca sĩ sẽ trình diễn khoảng gần một tiếng với ban nhạc, tương tự nhiều concert khác của anh trên khắp thế giới. Đây là lần thứ hai anh đến Việt Nam, sau dịp biểu diễn ở chung kết Miss Earth năm 2010.

Ca sĩ Ronan Keating sẽ biểu diễn trong chương trình âm nhạc tại công viên Yên Sở, Hà Nội, vào cuối tháng 9. Ảnh: whatsonlive

Ronan Keating, 45 tuổi, sinh ở Ireland, từng là vận động viên điền kinh trước khi nổi tiếng. Năm 1994, anh bắt đầu hoạt động với tư cách thành viên Boyzone. Nhóm có sáu single đứng đầu bảng xếp hạng Anh, chín single đứng đầu bảng xếp hạng Ireland. 5 nghệ sĩ hoạt động trong giai đoạn 1994 - 2000, sau đó tan rã và tái hợp từ năm 2007 và hoạt động đến nay. Một số bản hit nổi bật của nhóm là No Matter What, When the Going Gets Tough.

Với vai trò ca sĩ solo, Ronan Keating nổi tiếng với ca khúc When you say nothing at all, nhạc phim phim Notting Hill, từng bán được hơn 20 triệu bản trên toàn thế giới. Anh kết hôn với người mẫu Yvonne Connolly năm 1998, ly hôn năm 2015 sau nhiều lần hàn gắn.

Ca khúc 'When You Say Nothing At All' Ca khúc "When You Say Nothing At All". Video: YouTube Ronan Keating

Phần biểu diễn của Ronan Keating nằm trong lễ hội âm nhạc mang tên HAY Glamping Music Festival. Ngoài ca sĩ Ireland, ban tổ chức mời huyền thoại hip-hop Hàn Quốc Epik High tham gia. Một số nghệ sĩ Việt sẽ hát gồm Suboi, Hoàng Dũng, MCK, Vinh Khuất, Chillies, Gigi Hương Giang. Năm ngoái, ban tổ chức mời bốn boyband đình đám một thời là The Moffatts, 911, A1, Blue.

Hà Thu