Thư Kỳ sánh đôi chồng

Trung QuốcMinh tinh Hoa ngữ Thư Kỳ hiếm hoi xuất hiện cùng chồng, tài tử Phùng Đức Luân, ở lễ ra mắt phim cô đạo diễn.

Theo Sina, cặp sao xuất hiện tại buổi chiếu Girl - tác phẩm đầu tay của Thư Kỳ - tại Bắc Kinh, tối 4/11. Phùng Đức Luân mặc áo in tên bộ phim, tài tử nói: "Kỳ đại ca, em rất giỏi, anh tự hào về em".

Phùng Đức Luân nói ở nhà, địa vị của anh thấp hơn vợ nên trêu cô là "đại ca", anh đùa thường bị vợ "bạo hành" nên luôn lép vế, dè dặt trước cô.

Vợ chồng Thư Kỳ ở lễ ra mắt phim. Ảnh: Sina

Thư Kỳ tiết lộ chồng động viên, tạo điều kiện tối đa để cô làm phim. Khi đưa kịch bản cho Phùng Đức Luân đọc, anh nói: "Không buồn ngủ nhỉ". Với Thư Kỳ, đó là lời khen.

Người đẹp lắng nghe lời khuyên của chồng cả trong công việc lẫn đời thường. Có lần Thư Kỳ tỏ thái độ thiếu lễ phép với cha, Phùng Đức Luân nhắc riêng vợ: "Em trưởng thành rồi, em không nên như thế".

Cặp sao kết hôn 9 năm, hiếm xuất hiện cùng nhau, cũng ít đăng ảnh gia đình trên mạng xã hội. Dịp niệm ngày cưới năm ngoái, Phùng Đức Luân tạo bất ngờ cho Thư Kỳ bằng buổi tiệc có sự tham gia của bạn thân hai người. Ở buổi tiệc, Đức Luân nói lần đầu gặp Thư Kỳ năm 1998, anh thốt lên trong lòng "Wow" vì diễn viên quá đẹp. Sau khi kết hôn, mỗi lần thấy vợ ở nhà, tài tử vẫn có cảm giác "Wow". Tuy vậy, hai người ít thời gian bên nhau do công việc.

Thư Kỳ kỷ niệm 8 năm cưới Vợ chồng Thư Kỳ song ca ở tiệc kỷ niệm 8 năm cưới. Video: Weibo

Còn Thư Kỳ nói biết ơn vì gần 30 năm qua, Phùng Đức Luân luôn ở bên cô, bao dung với cô. Họ làm bạn 20 năm trước khi thành người yêu, vợ chồng.

Năm nay, phim Girl của Thư Kỳ được đề cử Sư Tử Vàng, hạng mục quan trọng nhất Liên hoan phim Venice 2025. Cô là đạo diễn nữ người Hoa đầu tiên được đề cử hạng mục này ngay ở tác phẩm đầu tay. Cuối tháng 9, Thư Kỳ đoạt giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Busan, Hàn Quốc.

Hậu trường chụp ảnh cưới vui nhộn của Thư Kỳ Thư Kỳ, Phùng Đức Luân chụp hình cưới năm 2016. Video: Weibo

Thư Kỳ 49 tuổi, đóng phim 30 năm, nổi tiếng với nhiều tác phẩm như Người vận chuyển, Gác kiếm, Vợ tôi là gangster 3, Yêu, Three Times. Cô hiện là đại sứ của nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm quốc tế. Phùng Đức Luân hơn vợ hai tuổi, từng đóng Mỹ thiếu niên chi luyến, Thiên hành giả, Nữ nhân tứ thập, anh còn là đạo diễn.

Như Anh (theo Sina)