Hàn QuốcNghệ sĩ Đài Loan Thư Kỳ đoạt giải Đạo diễn xuất sắc tại LHP Busan với phim đầu tay, "Girl".

Minh tinh cảm ơn ban giám khảo và những đạo diễn cùng được đề cử: "Tôi nghĩ mình may mắn, mọi người đều rất giỏi".

Thư Kỳ khóc khi nhắc đến đạo diễn Hầu Hiếu Hiền - người dẫn dắt cô vào làng phim. Nếu không có sự chỉ dẫn của ông, cô không thể thực hiện tác phẩm. Thư Kỳ cảm ơn sự hun đúc, bồi dưỡng của những nhà làm phim từng gặp trong hơn 30 năm qua, giúp cô có động lực, kiến thức thực hiện tác phẩm.

Thư Kỳ thắng Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Busan Thư Kỳ tại bế mạc LHP Busan, tối 26/9. Video: BIIF

Cô cảm ơn sự nghiêm khắc của cha mẹ, sự bao dung của chồng - Phùng Đức Luân, nói đùa: "Cảm ơn anh ấy đã chịu cưới một phụ nữ không mấy khi ở nhà". Cô còn gửi lời chúc tới những cô gái từng bị tổn thương trong tâm hồn, mong họ mạnh mẽ đi qua đau thương, có những ngày tươi đẹp.

Phim Girl lấy bối cảnh Đài Loan năm 1988, khắc họa những mất mát và sự khó khăn của các gia đình ở Đông Á, thông qua nhân vật chính Lâm Tiểu Lệ (Bạch Tiểu Anh đóng) và mẹ của Tiểu Lệ. Thư Kỳ đưa những trải nghiệm của cô thời thơ ấu vào tác phẩm, như bạo hành gia đình, những âm thanh bức bối trong gia đình nghèo.

Thư Kỳ tại bế mạc LPH Busan Thư Kỳ tại lễ bế mạc. Video: Mtime

Tác phẩm được đề cử tranh giải Sư Tử Vàng, hạng mục quan trọng nhất Liên hoan phim Venice 2025. Thư Kỳ là đạo diễn nữ người Hoa đầu tiên được đề cử hạng mục này ngay ở tác phẩm đầu tay.

Cô sinh năm 1976, tên thật là Lâm Lập Tuệ, sinh ra trong đình nghèo, cả nhà chưa bao giờ được ăn một bữa thịnh soạn. Trong hồi ức của Thư Kỳ, ngày bé, phương pháp giáo dục mà cô nhận được từ bố mẹ là roi vọt. Đó là lý do khiến cô gái ương bướng, hay bỏ nhà đi.

Lên cấp ba, Thư Kỳ bỏ học để bươn chải kiếm tiền phụ gia đình, sau đó lọt vào mắt xanh công ty giải trí. Cô bắt đầu công việc trong showbiz với vai trò người mẫu nghiệp dư. Khi nhà xuất bản hỏi Thư Kỳ muốn dùng tên gì trên bộ ảnh đầu tiên, cô nghĩ rất lâu để chọn một cái tên "có khí chất" hơn tên thật và mang màu sắc văn học hơn. Cái tên "Thư Kỳ" được lấy cảm hứng từ cụm "cầm kỳ thư họa". Giai đoạn đầu thập niên 1990, cô chụp các bộ ảnh gợi cảm, đóng phim cấp ba.

Năm 1996 đánh dấu bước ngoặt của Thư Kỳ khi cô vào vai một diễn viên đóng phim khiêu dâm trong Sắc tình nam nữ của đạo diễn Nhĩ Đông Thăng (hợp tác cùng Trương Quốc Vinh, Mạc Văn Úy). Cô đoạt danh hiệu Diễn viên mới xuất sắc và Diễn viên phụ xuất sắc giải Kim Tượng nhờ vai diễn. Tiếp đó, người đẹp vươn lên vị trí minh tinh hàng đầu nhờ loạt tác phẩm Đô thị thủy tinh (City of Glass), Người vận chuyển, Three Times, Nhiếp Ẩn Nương.

Lee Ji Won thắng Nữ diễn viên chính xuất sắc. Ảnh: Yonhap News

Tại lễ bế mạc, Giải thưởng lớn dành cho Phim hay nhất được trao cho Hoàng hôn ở Lạc Mục của đạo diễn Trung Quốc Trương Luật. Người đẹp Hàn Lee Ji Won thắng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhờ thể hiện trong En Route To của đạo diễn Yoo Jae In. Giải Nam diễn viên chính xuất sắc trao cho ba tài tử Nhật Bản đóng phim BAKA's Identity, gồm Kitamura Takumi, Ayano Go và Hayashi Yuta. Giải đặc biệt của ban giám khảo thuộc về Funky Freaky Freaks của đạo diễn Hàn Han Chang Iok.

Liên hoan phim quốc tế Busan là một trong sự kiện điện ảnh lớn nhất châu Á, tổ chức lần đầu năm 1996 nhằm giới thiệu thành tựu của điện ảnh khu vực đồng thời tạo điều kiện phát triển cho các nhà làm phim, trao giải cho khoảng 20 hạng mục. Năm nay, ban tổ chức công chiếu 241 tác phẩm từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thành viên ban giám khảo năm nay gồm đạo diễn Na Hong Jin, Marzieh Meshkini, Nandita Das, Yulia Evina Bhara, diễn viên Lương Gia Huy, Han Hyo Joo.

Như Anh (theo Mtime, YNA)