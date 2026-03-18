Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran thiệt mạng

Iran xác nhận thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ali Larijani đã thiệt mạng, sau khi Israel tuyên bố hạ sát ông trong đòn không kích ban đêm.

"Linh hồn thuần khiết của những người tử vì đạo đã đón nhận tiến sĩ Ali Larijani, người tôi tớ chính trực của Thượng đế. Sau cả cuộc đời đấu tranh vì sự phát triển của Iran và Cách mạng Hồi giáo, cuối cùng ông đã đạt được khát vọng ấp ủ từ lâu, đáp lại lời kêu gọi thiêng liêng và vinh dự đón nhận ân huệ từ sự tử vì đạo", Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao của Iran cho biết hôm 17/3.

Cơ quan này thêm rằng con trai và các cận vệ của ông Larijani cũng thiệt mạng trong đòn không kích của Israel.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Ali Larijani tham dự một sự kiện ở Beirut, Lebanon tháng 9/2025. Ảnh: AFP

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trước đó tuyên bố đã thực hiện đòn không kích ban đêm nhắm vào ông Larijani. IDF cũng khẳng định đã hạ sát ông Gholamreza Soleimani, chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij của Iran, cùng phó tướng và một số thành viên cấp cao.

Ngay sau tuyên bố của IDF, các tài khoản mạng xã hội của ông Larijani đã đăng bức thư viết tay với nội dung bày tỏ lòng kính trọng đối với các thủy thủ Iran thiệt mạng trong vụ tấn công của tàu ngầm của Mỹ hồi đầu tháng.

Lễ tang của ông Larijani và ông Soleimani sẽ diễn ra ngày 18/3 tại trung tâm thủ đô Tehran.

Ba nguồn tin giấu tên nói với Times of Israel rằng vụ tấn công nhằm vào ông Larijani là "một trong những chiến dịch hạ sát quan trọng nhất" kể từ khi xung đột bùng phát. Quân đội Israel cũng tuyên bố sẽ loại bỏ tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

Ali Larijani là quan chức an ninh quốc gia hàng đầu Iran, cũng là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất trong bộ máy lãnh đạo nước này. Ông từng là chỉ huy Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), sau đó giữ chức Chủ tịch Quốc hội trước khi trở thành thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia.

Trong những tuần trước khi chiến sự nổ ra, Larijani phụ trách điều hành hoạt động thường nhật của chính quyền và tham gia các cuộc đàm phán với phương Tây. Truyền thông Israel cho rằng ông Larijani thiệt mạng sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến cục diện chiến lược của Iran.

Kể từ sau các cuộc tấn công xuyên biên giới của Hamas vào miền nam Israel ngày 7/10/2023, Tel Aviv theo đuổi chính sách nhắm mục tiêu lãnh đạo của đối thủ. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan hôm 17/3 mô tả những vụ ám sát này là "hoàn toàn bất hợp pháp".

Huyền Lê (Theo AFP)