Thư Kỳ diện mốt xuyên thấu

Trung QuốcThư Kỳ được nhiều khán giả khen "đẹp không tuổi" khi diện mốt xuyên thấu, làm giám khảo Liên hoan phim Quốc tế Bắc Kinh.

Ngày 16/4, người đẹp xuất hiện ở sự kiện với vai trò trưởng ban giám khảo hạng mục dành cho các dự án mới. Cô diện bộ vest satin màu xanh pastel của Armani Privé, kết hợp sơ mi xuyên thấu cùng màu, đeo trang sức cao cấp của Cartier. Do trời mưa nhẹ, người đẹp cầm ô trong suốt khi bước đi ngoài trời.

Thư Kỳ tại buổi lễ khai mạc hôm 16/4. Ảnh: MPWeekly

Các hình ảnh, video của cô nhận hàng triệu lượt thích trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều khán giả khen Thư Kỳ trẻ trung, nụ cười ngọt ngào. Phong cách thời trang của cô cũng được nhận xét tinh tế, gợi cảm.

Thư Kỳ tại Liên hoan phim quốc tế Bắc King 2026 Hình ảnh Thư Kỳ cầm ô đi dưới mưa được nhiều khán giả chia sẻ. Video: Red Note

Khoảnh khắc gây sốt của diễn viên. Ảnh: Tân Hoa Xã

Sau sự kiện, Thư Kỳ đăng bộ ảnh trong trang phục dự liên hoan phim, bên chiếc bánh sinh nhật đón tuổi 50. Cô viết: "Gieo hạt giống hy vọng vào mùa xuân. Chúc mừng sinh nhật tôi. Mong thế giới hòa bình, mong mọi sinh linh đều được đối xử tử tế. Cảm ơn ông trời trong 50 năm qua đã ban tặng cho tôi tất cả những điều tốt đẹp. Cũng cầu chúc những người yêu thương tôi được ăn ngon, ngủ ngon, mọi điều đều tốt đẹp".

Minh tinh chụp ảnh mừng tuổi mới. Ảnh: Weibo

Thư Kỳ đóng phim 30 năm, nổi tiếng với nhiều tác phẩm như Người vận chuyển, Gác kiếm, Vợ tôi là gangster 3, Yêu, Three Times. Năm ngoái, cô ra mắt phim đạo diễn đầu tay - Girl, đoạt giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Busan, Hàn Quốc. Cô có hôn nhân hạnh phúc bên tài tử Phùng Đức Luân. Anh hơn vợ hai tuổi, từng đóng Mỹ thiếu niên chi luyến, Thiên hành giả, Nữ nhân tứ thập và đạo diễn một số phim.

Thanh Thanh (theo MPWeekly)