Thư Kỳ 'đẹp quên tuổi'

Diễn viên 50 tuổi làm khách mời một số buổi ra mắt bộ sưu tập trong khuôn khổ Milan Fashion Week 2026.
Thư Kỳ dự show của Fila hôm 1/3.
Các video, hình mới của minh tinh được hàng chục nghìn người chia sẻ trên fanpage. Theo Sohu, phần lớn khán giả ấn tượng với khí chất tự nhiên, phong thái tự tin của người đẹp.
Các fan viết: "Sống đủ lâu để thấy một phụ nữ 50 vẫn toát ra vẻ ngây thơ như nữ sinh thế này", "Cô ấy không cần gồng lên, biểu cảm, nụ cười lúc nào cũng cuốn hút".
Minh tinh diện trang phục hơi thở cổ điển.
Thư Kỳ xem bộ sưu tập thời trang cùng diễn viên Hàn Han So Hee.
Trên Weibo, quản lý của Thư Kỳ cho biết ban ngày làm việc, ban đêm Thư Kỳ tập yoga, đắp mặt nạ để duy trì sự khỏe khoắn.
Người đẹp hiện là đại sứ của nhiều thương hiệu quần áo, mỹ phẩm.
Thư Kỳ theo mốt tóc ngắn khi dự show của Bottega Veneta.
Minh tinh trang điểm phong cách căng mọng.
Thư Kỳ đóng phim 30 năm, nổi tiếng với nhiều tác phẩm như Người vận chuyển, Gác kiếm, Vợ tôi là gangster 3, Yêu, Three Times. Năm ngoái, cô ra mắt phim đạo diễn đầu tay - Girl, đoạt giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Busan, Hàn Quốc.
Street style của Thư Kỳ tại Italy.
Như Anh
Ảnh: Dongshen