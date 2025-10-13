Thư Kỳ: 'Con đường tôi đi đầy lời ác ý'

Minh tinh Đài Loan Thư Kỳ nói từ nhỏ đến khi trưởng thành, cô sống trong sự miệt thị, lời lẽ cay nghiệt.

Theo Sina, diễn viên giao lưu khán giả tại sự kiện trong khuôn khổ Liên hoan phim Lumière, Pháp, hôm 12/10. Người đẹp cho biết trước và sau khi vào làng giải trí, cô hứng chịu vô số lời ác ý, cách Thư Kỳ đối diện là ngừng bận tâm tới chúng, chỉ xem và nghe những lời thiện chí, tốt đẹp.

Thư Kỳ tại Liên hoan phim Lumière. Ảnh: Sina

Diễn viên cũng học được cách không theo đuổi những thứ không thuộc về mình, không ghen tị, thay vào đó trân trọng những gì cô có. Minh tinh cảm thấy cô đã "hòa giải" với bản thân, biết cách yêu thương chính mình.

Diễn viên sinh ra trong gia đình không hạnh phúc, lớn lên cùng đòn roi. Từ nhỏ, Thư Kỳ luôn thấy bất an, thời thiếu nữ, cô vài lần bỏ nhà đi sau khi bị mẹ đuổi đánh.

Thư Kỳ tuổi 49. Ảnh: Sina

Đầu thập niên 1990, nghe lời người quản lý ở một công ty giải trí, Thư Kỳ đóng phim cấp ba. Có lần, khi đứng trên lề đường ở Hong Kong, một chiếc xe mui trần chạy trước mặt Thư Kỳ, người đàn ông trong xe hô lớn: "A, diễn viên cởi đồ". Khi đó, lần đầu Thư Kỳ ý thức được hiện thực tàn nhẫn. Cô nghĩ: "Sao người khác coi thường mình như thế?". Những năm đó, mẹ của Thư Kỳ không dám đến nhà khác chúc Tết vì xấu hổ về con gái.

Ngay cả khi ngừng đóng phim cấp ba, trở thành minh tinh hàng đầu châu Á nhờ các tác phẩm ăn khách, Thư Kỳ vẫn bị miệt thị. Năm 2012, do vướng vào tranh cãi giữa các hội nhóm fan, tài khoản Weibo của diễn viên ngập tràn bình luận mắng mỏ, anti-fan tung lên mạng những bức ảnh thời cô đóng phim cấp ba. Sự việc khiến Thư Kỳ xóa toàn bộ bài viết trên Weibo, ngừng hoạt động trên mạng xã hội nhiều tháng.

Khán giả cổ vũ phim Girl của Thư Kỳ Thư Kỳ khóc ở cuối buổi chiếu phim "Girl" tại Liên hoan phim Venice, Italy, diễn ra đầu tháng 9. Video: Sohu

Theo Chinatimes, cuộc đời Thư Kỳ được truyền thông Hoa ngữ ví như một kỳ tích khi cô vượt qua thời kỳ đen tối, tỏa sáng trong lĩnh vực điện ảnh, ngày càng được thế giới công nhận năng lực. Năm nay, phim cô đạo diễn - Girl - được đề cử Sư Tử Vàng, hạng mục quan trọng nhất Liên hoan phim Venice 2025. Thư Kỳ là đạo diễn nữ người Hoa đầu tiên được đề cử hạng mục này ngay ở tác phẩm đầu tay. Cuối tháng 9, cô đoạt giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Busan, Hàn Quốc.

Như Anh (theo Sina)