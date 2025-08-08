Thủ khoa tốt nghiệp với điểm gần tuyệt đối ở Học viện Tài chính

Sau năm thứ nhất đạt GPA 4/4, Linh Nga mạnh dạn lên kế hoạch học tập để duy trì điểm số cao, với mục tiêu trở thành thủ khoa đầu ra Học viện Tài chính.

Bùi Linh Nga, 22 tuổi, là thủ khoa tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng, Chương trình Chất lượng cao của Học viện Tài chính, với điểm trung bình học tập (GPA) 3.99/4. Nga đủ điều kiện tốt nghiệp hồi tháng 3, nhưng đến cuối tuần này mới chính thức được trao bằng.

"Tôi vỡ òa trong hạnh phúc", cô nói, cho hay danh hiệu này là thành quả của nỗ lực liên tục trong bốn năm qua.

Bùi Linh Nga. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm 2021, khi chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, Nga cân nhắc ngành Kinh tế và Tài chính, hai ngành "hot" ở Việt Nam thời điểm đó. Thấy một số người thân thành đạt trong lĩnh vực tài chính, Nga quyết định theo học ngành này.

Ban đầu, Nga không dám nghĩ có thể trở thành thủ khoa đầu ra, chỉ cố gắng duy trì sức học ở bậc THPT, tiếp tục trau dồi bản thân. Để đạt điểm cao, Nga đặt mục tiêu ở từng môn và giai đoạn. Tùy môn lý thuyết hay cần thực hành, phân tích... nữ sinh xác định phương pháp học riêng.

Ví dụ, sau buổi học về lý thuyết tài chính, Nga sẽ xem lại bài, cố gắng hiểu bản chất và nhớ các ý chính. Với những môn đòi hỏi thực hành, suy luận, giải quyết tình huống, cô đọc lý thuyết trước, sau đó áp dụng vào từng dạng bài tập. Với cách học này, nữ sinh đạt điểm GPA tuyệt đối 4/4 sau năm thứ nhất.

Theo Nga, kết quả này khiến bản thân có động lực vượt khỏi vùng an toàn và đặt mục tiêu lớn hơn.

"Đầu năm thứ hai, tôi quyết định thử thách bản thân, hướng đến đạt điểm tổng kết cao nhất khóa", cô nhớ lại.

Ngoài tập trung học, Nga còn tham gia nghiên cứu khoa học, nhằm tích lũy điểm cộng và học thêm kỹ năng mới. Nữ sinh đi từng bước, bắt đầu bằng những bài báo kỷ yếu cho hội thảo của khoa, dần dần ra hội thảo quốc tế.

Nga cho biết ban đầu gặp khó khăn do chưa biết cách viết một bài báo chuẩn khoa học. Cô tìm lại bài của các anh, chị khóa trước để học hỏi dàn ý, luyện tập dần. Quá trình này cũng khiến Nga thêm yêu thích việc nghiên cứu.

"Tôi thích được tìm hiểu bản chất của vấn đề, nghiên cứu khoa học giúp thỏa mãn đam mê đó", tân cử nhân nói.

Trong 4 năm học, Nga có khoảng 10 sản phẩm nghiên cứu, từng đạt giải khuyến khích ở giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2023. Cùng năm này, nữ sinh được chọn là Gương mặt Sinh viên tiêu biểu của Học viện Tài chính ở lĩnh vực Nghiên cứu khoa học.

Khóa luận tốt nghiệp của Nga phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại một doanh nghiệp xây dựng niêm yết trên sàn chứng khoán, vốn thuộc sỡ hữu hoàn toàn của Nhà nước. Cô cho biết lựa chọn doanh nghiệp này bởi sự chuyển dịch rõ trong cả hoạt động xây dựng lẫn tài chính.

Dựa vào các số liệu phân tích, Nga đánh giá những năm gần đây, đơn vị sử dụng vốn chưa hiệu quả song có tiềm năng phát triển trong tương lai. Khóa luận được đánh giá cao và chấm 4/4.

Nga được tuyên dương Gương mặt sinh viên tiêu biểu Học viện Tài chính năm 2023. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Là cố vấn học tập của Nga, thạc sĩ Lê Hải Anh, giảng viên Phân tích Tài chính, khoa Tài chính doanh nghiệp, Học viện Tài chính, đánh giá học trò thông minh, sáng tạo, có kỷ luật và tinh thần tự học cao. Những yếu tố này giúp Nga được học bổng khuyến khích học tập ở 7/7 học kỳ, kết quả luôn trong top đầu của chuyên ngành và của khoa.

Theo cô Hải Anh, các bài tập, nghiên cứu khoa học của Nga được hoàn thành với chất lượng cao, thể hiện sự đầu tư nghiên cứu và khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn hiệu quả.

Nga hiện là chuyên viên phát triển sản phẩm và trải nghiệm khách hàng của một công ty chứng khoán tại Hà Nội. Cô mong tích lũy kinh nghiệm để sau này có thể trở thành nhà tư vấn tài chính chuyên sâu.

"Tôi dự định đi làm vài năm sau đó sẽ học lên thạc sĩ tại nước ngoài", cô nói.

Bình Minh