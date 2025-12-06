Thủ khoa Sư phạm Ngữ văn đạt điểm gần tuyệt đối

Hương Trà, 22 tuổi, thủ khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cho rằng chìa khóa để đạt điểm số cao và truyền cảm hứng cho học sinh là đặt Văn học trong mối liên hệ với điện ảnh, triết học, nghệ thuật...

Tạ Hương Trà, 22 tuổi, tốt nghiệp ngành Sư phạm Ngữ văn, hồi tháng 6, với điểm trung bình (GPA) 3.97/4, trong đó có 6/8 học kỳ đạt tuyệt đối.

Với Trà, thành tích này không quá bất ngờ, bởi "đã lờ mờ đoán được, nhưng sợ nói trước bước không qua".

Tạ Hương Trà trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trà kể đã nhận ra năng khiếu với môn Ngữ văn từ hồi tiểu học. Trong các bài kiểm tra hàng tháng, điểm của nữ sinh luôn dẫn đầu. Lên cấp 2, nhờ được tiếp xúc với nhiều phương pháp học sáng tạo, tham gia các buổi triển lãm, xem phim... nên nữ sinh ngày càng thích thú với môn học này.

"Văn học giúp mình cảm thấy giàu có hơn về vốn sống", Trà nhìn nhận.

Là cựu học sinh chuyên Văn, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, năm 2019, Trà thi vượt cấp và đạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia. Thành tích này giúp Trà được tuyển thẳng vào nhiều trường đại học. Ban đầu, nữ sinh phân vân về ngành Truyền thông, vốn đang "hot". Nhưng sau thời gian làm gia sư hồi lớp 11, nữ sinh thấy mình hợp với nghề Sư phạm hơn.

Trà kể, mỗi dịp học trò thi cử, cô luôn "ăn không ngon, ngủ không yên", dốc sức tìm cách hướng dẫn và hồi hộp chờ đợi kết quả. "Phải gắn bó như vậy mình mới thấy an tâm và học sinh cũng hết mình để phấn đấu", cô chia sẻ.

Vào đại học, Trà xác định hai mục tiêu chính: học thật và nâng cao nghiệp vụ sư phạm. Cô tâm niệm việc học phải hiểu bản chất để làm chủ kiến thức, thay vì học vẹt hoặc nắm bắt hời hợt.

Khi tiếp cận mỗi chủ đề, bài học, Trà luôn xác định đâu là mạch ý lớn, mạch ý nhỏ..., rồi tùy nội dung cụ thể để lập sơ đồ tư duy hoặc bảng biểu nhằm hệ thống hóa kiến thức.

"Việc này giúp mình có thể đào sâu kiến thức, nằm lòng các vấn đề vốn rất trừu tượng", Trà nói.

Với các môn chuyên ngành, nữ sinh yêu thích văn học nước ngoài và lý luận văn học. Văn học nước ngoài giúp Trà hiểu hơn bức tranh rộng lớn về đời sống và con người của nhiều quốc gia trên thế giới. Trong khi Lý luận văn học giúp nữ sinh hiểu bản chất, làm chủ việc học và nghiên cứu văn chương.

Ngoài giờ học trên lớp, Hương Trà thường đến các hội thảo, tọa đàm, buổi giao lưu về sách, dành thời gian xem phim, opera, múa ballet, và tham gia nhiều khóa học bên ngoài về nữ quyền, điện ảnh... Đây không phải là một thú vui đơn thuần, mà là cách để Trà tích lũy sự hiểu biết liên ngành. Cô cho rằng học Văn không chỉ dừng lại ở việc đọc và viết, mà còn cần kết nối với nhiều lĩnh vực như triết học, văn hóa, nghệ thuật.

"Việc này giúp hiểu cách Văn học vận hành trong đời sống và cập nhật những xu hướng nghiên cứu mới nhất trong và ngoài nước", Trà nói.

Trà cũng tin rằng đây cũng là bước tích lũy kiến thức nền tảng về nhiều lĩnh vực, để hướng dẫn học sinh cảm thụ, phân tích các tác phẩm văn học, điện ảnh, hội họa... sau này.

"Mình muốn dạy học văn theo hướng liên ngành, luôn đặt Văn bên cạnh các bộ môn nghệ thuật khác để tạo ra trải nghiệm đa dạng cho học sinh", Trà nói.

Nữ sinh cũng chọn làm khóa luận tốt nghiệp theo hướng này, với đề tài "Đặc điểm ngôn ngữ biểu đạt thời gian trong truyện kể văn học và truyện kể điện ảnh". Trà hoàn thành khóa luận chỉ sau hơn một tháng, đạt 9,8/10.

Dù phần lớn thời gian dành cho việc học, Hương Trà vẫn nhận dạy các nhóm học sinh nhỏ, chủ yếu để luyện kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm.

"Mình xem đây là cơ hội để học cách truyền đạt kiến thức, xử lý tình huống và rèn luyện kỹ năng đối nhân xử thế", Trà chia sẻ.

Hương Trà trong một hoạt động ở khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cô Nguyễn Bích Thảo, giáo viên chủ nhiệm cấp 3, cũng là người hướng dẫn Hương Trà ở kỳ thực tập, nhận xét học trò có tư chất tốt và tinh thần ham học hỏi.

"Trà luôn giàu năng lượng và nhiệt huyết, quyết tâm cao độ để đạt được các mục tiêu đề ra", cô nói.

Hiện, Hương Trà làm việc tại trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Dự kiến theo học thạc sĩ ngành Văn học trong thời gian tới, Trà cho hay ấp ủ nhiều dự định để đổi mới hình thức dạy Văn và lan tỏa tình yêu văn hóa, nghệ thuật đến giới trẻ.

Huyền Trang