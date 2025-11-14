Thủ khoa Sư phạm học 3 trường trong 10 năm

Gác lại hai tấm bằng cử nhân loại giỏi, Đoàn Bá Tráng lần thứ ba vào đại học khi nhận ra khao khát theo đuổi nghề giáo, tốt nghiệp thủ khoa ở tuổi 29.

Đoàn Bá Tráng, quê Thanh Hóa, là một trong 95 thủ khoa xuất sắc được TP Hà Nội vinh danh năm 2025. Tráng tốt nghiệp ngành Sư phạm Hóa học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 với điểm tổng kết 3.64/4.

Với Tráng, đây là kết quả từ những bài học kinh nghiệm đúc rút khi còn học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Đại học Mỏ - Địa chất. Trước khi vào trường Sư phạm, anh đã lấy bằng cử nhân ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học và Kỹ thuật công trình xây dựng.

"Sau 10 năm đi lòng vòng, mình tìm được định hướng cuối cùng ở trường Sư phạm", Tráng nói.

Đoàn Bá Tráng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tráng là cựu học sinh trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa, từng đạt giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học. Dù vậy, Tráng khiến cả nhà thất vọng khi trượt Học viện An ninh Nhân dân và Học viện Quân y năm 2014.

Cả thời gian dài, bố con Tráng không thể nói chuyện với nhau, không khí gia đình luôn căng thẳng khiến Tráng quyết định theo học Học viện Nông nghiệp Việt Nam để "chữa cháy".

Không có đam mê, Tráng quyết tâm thi lại đại học lần nữa. Lần này, chàng trai chọn trường Sĩ quan Lục quân 1 nhưng vẫn thiếu khoảng 0,5 điểm. Anh chọn nhập học nguyện vọng hai vào Đại học Mỏ - Địa chất.

Ngành Tráng muốn theo là Công nghệ kỹ thuật hóa học để được học về Lọc hóa dầu - chuyên ngành gần gũi với môn sở trường. Nhưng do ngành này không tuyển nguyện vọng hai, Tráng đành học Kỹ thuật công trình xây dựng, rồi đăng ký ngành mong muốn khi đủ điều kiện học song ngành.

"Dù tiếc nuối vì không đỗ vào khối công an, quân đội, nhưng mình cũng nghĩ cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra và không còn ý định thi lại nữa", Tráng nói.

5 năm học ở trường Mỏ - Địa chất, Tráng tham gia nhiều cuộc thi, từng đạt giải nhì Olympic Hóa học và giải khuyến khích Olympic Cơ học sinh viên toàn quốc. Vì học song bằng, nên số tín chỉ một kỳ của Tráng nhiều khi gấp đôi đa số sinh viên khác. Có ngày học 13 tiết kéo dài từ sáng đến tối, Sáng vẫn vượt qua với mục tiêu nhận tấm bằng loại giỏi. Tráng cũng sắp xếp đi làm thêm. Cùng với tiền học bổng, anh tự lo được cho mình mà không phải xin tiền bố mẹ.

Tráng khi là Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bước ngoặt đến với Tráng sau một thời gian làm trưởng ban học thuật của một câu lạc bộ thuộc Hội Sinh viên. Tham gia hỗ trợ, bồi dưỡng cho những sinh viên thi Olympic toàn quốc và đạt kết quả tốt, Tráng hứng thú với việc đứng trên bục giảng. Tốt nghiệp năm 2020 với hai tấm bằng cử nhân loại giỏi, Tráng không đi xin việc ngay mà ở lại trường làm trợ giảng và đi dạy thêm.

"Đó là lúc mình khao khát muốn theo đuổi nghề giáo và nghĩ cần phải học Sư phạm bài bản", Tráng nói.

Từng không nguôi ngoai chuyện con hai năm liền trượt trường công an, quân đội nhưng bố lại ủng hộ Tráng theo nghiệp giáo viên. Tráng quyết định nộp hồ sơ theo phương thức xét học bạ THPT chuyên vào trường Sư phạm Hà Nội 2 rồi trúng tuyển ngành Sư phạm Hóa học.

Bắt đầu hành trình mới với các bạn học kém 7 tuổi, Tráng tự thấy bản thân chậm hơn nhiều nhưng có phương pháp học riêng. Anh không ghi chép nhiều mà chỉ lưu lại những từ khóa quan trọng trong tài liệu, trực tiếp trao đổi với thầy cô khi không hiểu. Sự chủ động giúp Tráng có kết quả tốt, đạt học bổng khuyến khích học tập tất cả kỳ.

Khó khăn nhất với Tráng là việc quản lý thời gian để vừa học tập, vừa tham gia công tác đoàn hội với vai trò là Chủ tịch Hội Sinh viên trường.

"Công tác đoàn hội có rất nhiều việc không tên đến bất ngờ. Nếu không thể cân bằng thì đó sẽ thành gánh nặng", Tráng nhìn nhận.

Với Tráng, những hoạt động này giúp rèn luyện các kỹ năng như lập kế hoạch, giao tiếp, lãnh đạo. Nhờ đó, Tráng cũng giành Giải thưởng Sao Tháng giêng, bằng khen của Trung ương Đoàn, danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành phố.

Ngoài ra, anh tham gia nghiên cứu khoa học, giành giải nhì cuộc thi Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên.

Thầy Vũ Hồng Phúc, Bí thư Đoàn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, đánh giá Tráng nghị lực, cầu thị. Thầy cũng ấn tượng vì Tráng không bao giờ ngại khó, có khả năng quản lý, tổ chức tốt và nhạy bén trong xử lý tình huống.

Tráng cùng bố mẹ trong ngày tốt nghiệp, hồi tháng 6. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhìn lại hành trình 10 năm, Tráng không nuối tiếc gì, cho rằng học được nhiều điều ở mỗi chặng đường. Như khi ở hai trường cũ, Tráng học được cách đối nhân xử thế, làm quen với nhiều môi trường nên không còn sợ va vấp nữa.

"Nếu không học Sư phạm, dù có đi dạy, mình cũng chỉ có thể đứng lớp theo bản năng", Tráng nói, cho biết chọn ở lại trường làm việc, đồng thời học lên thạc sĩ để trở thành giảng viên.

Dương Tâm