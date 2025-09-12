Thủ khoa Ngoại thương với 143 tín chỉ điểm tuyệt đối

Vượt qua hơn 3.000 sinh viên, Minh Hạnh tốt nghiệp với điểm tuyệt đối 4.0 ở hơn 60 học phần, tương đương 143 tín chỉ dạy bằng tiếng Anh.

Hoàng Thị Minh Hạnh, 22 tuổi, quê Bắc Ninh, là sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại, trường Đại học Ngoại thương (FTU). Ngoài điểm học tập 4.0, điểm rèn luyện của Hạnh cũng đạt gần 96/100.

Hạnh sẽ lấy bằng tốt nghiệp và được vinh danh thủ khoa trong lễ tốt nghiệp của trường cuối tuần này.

"Mình rất vui vì những cố gắng của bản thân trong 4 năm đã có kết quả", Hạnh bày tỏ.

Hoàng Thị Minh Hạnh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hạnh là cựu học sinh chuyên Anh, trường THPT chuyên Bắc Ninh. Nữ sinh từng muốn làm giáo viên, nhưng cảm thấy tính cách phù hợp với môi trường năng động hơn nên chuyển hướng học Ngoại thương.

Vào năm thứ nhất đúng lúc Covid-19 diễn biến phức tạp, Hạnh phải học online. Ban đầu, cô giữ cách học như hồi cấp ba, nghe giảng và chờ đợi giảng viên cho khoảng nghỉ để ghi bài. Nhưng Hạnh sớm nhận ra thầy cô ở đại học thường giảng liên tục, không đọc chép hay nhắc nhở sinh viên việc này. Vì vậy, nữ sinh học cách vừa nghe, vừa ghi nhanh những ý quan trọng.

Thấy bạn bè hăng hái phát biểu và trả lời kỹ, Hạnh cũng hiểu rằng cần phải xem trước bài và đọc thêm tài liệu, để hiểu bài nhanh và kỹ hơn.

"Mình thay đổi và chủ động học hơn. Tinh thần này theo mình tới bây giờ", Hạnh nói.

Dựa vào giáo trình và tài liệu giảng viên gửi, Hạnh đọc trước bài, phần nào chưa hiểu sẽ đánh dấu để hỏi thầy cô. Cô cũng xem lại bài ngay sau giờ lên lớp, tránh dồn vào lúc ôn thi cuối kỳ. Riêng với các môn ngoại ngữ, Hạnh không làm bài trực tiếp vào sách, để lần sau có thể làm lại. Cùng đó, nữ sinh duy trì nhịp sinh hoạt lành mạnh, không thức khuya mà thường ngủ lúc 23h để đảm bảo sức khỏe.

Những môn học với giảng viên nước ngoài là thử thách nhất. Bình thường, lịch học khoảng 2-3 buổi một tuần, nhưng để đảm bảo lịch trình cho các giảng viên người Mỹ, Hạnh và bạn bè sẽ phải học liền 5 buổi một tuần, trong đó làm bài kiểm tra vào buổi cuối. Kiến thức nhiều, khó khiến nữ sinh phải dành nhiều thời gian học hơn.

Ngoài ra, cô tham gia nghiên cứu khoa học vào năm thứ ba, được giải cấp trường và bài đăng trên tạp chí Công Thương; từng là trưởng ban chuyên môn trong câu lạc bộ tiếng Anh ở trường.

Minh Hạnh (thứ hai từ phải sang) cùng nhóm nghiên cứu khoa học. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong bốn năm học, Hạnh cũng làm thêm nhiều công việc. Hai năm đầu, cô nhận dạy kèm IELTS cho học sinh phổ thông. Sau đó, nữ sinh làm về Marketing. Không chỉ có thêm thu nhập, Hạnh thấy trải nghiệm nhiều vị trí giúp bản thân nhận ra phù hợp với công việc nào.

"Làm rồi mình mới thấy chưa đủ kiên nhẫn để trở thành giáo viên, cũng thiếu sáng tạo để theo Marketing", Hạnh nhìn nhận. Vì thế, nữ sinh tập trung theo lĩnh vực logistics.

Cuối tháng 7, Hạnh trúng tuyển vị trí chuyên viên logistics tại một tập đoàn đa quốc gia, lĩnh vực kinh doanh nội và ngoại thất. Công việc của cô là tổ chức và vận hành một quy trình để đưa hàng từ kho của công ty tới tay khách hàng.

PGS.TS Nguyễn Thị Bình, giảng viên bộ môn Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, từng dạy Minh Hạnh môn Logistics và Vận tải quốc tế, đồng thời hướng dẫn nữ sinh nghiên cứu khoa học và làm khóa luận tốt nghiệp.

Cô Bình nhận xét học trò ít nói, điềm đạm và chắc chắn - điều ít thấy trong môi trường năng động như Ngoại thương. Hạnh còn có sự quyết tâm và kỷ luật cao, luôn trách nhiệm với công việc.

Nữ sinh không phải tuýp "học ngày học đêm", mà có chiến lược và phương pháp thông minh. Chẳng hạn, Hạnh lên kế hoạch học kỹ càng, phân bổ thời gian và không ngại trao đổi với giảng viên. Cô Bình cho rằng đây là phẩm chất của một thủ khoa.

Đề tài khóa luận của Hạnh là quản lý rủi ro của chuỗi cung ứng trong một tập đoàn viễn thông. Cô Bình đánh giá đề tài khó, mang tính thời sự cao, nhưng Hạnh đã phân tích được một bức tranh khá tổng thể và đưa ra những giải pháp phù hợp, cho thấy Hạnh đã dành nhiều thời gian tìm hiểu.

"Danh hiệu thủ khoa của Hạnh là kết quả của một quá trình phấn đấu, không phải may mắn", cô Bình nói.

Về phía mình, Hạnh thấy tiếc nuối nhất là đã không chọn nhiều môn về tài chính trong quá trình học ở Ngoại thương. Môn duy nhất trong lĩnh vực này mà Hạnh học là Nguyên lý tài chính. Cô thấy mình chưa thực sự hiểu cách nền kinh tế vận hành, các kênh đầu tư bền vững, hiệu quả.... Cô đang tự học thêm để tự tin tham gia các kênh đầu tư.

Thời gian tới, Hạnh muốn tiếp tục công việc hiện tại và tìm cơ hội du học bậc thạc sĩ ngành Logistics. Hạnh nghĩ tốt nghiệp xong có thể làm ở doanh nghiệp, hoặc tham gia giảng dạy tại các trường đại học ở Việt Nam.

Thanh Hằng