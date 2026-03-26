Thủ khoa Ngoại thương đạt điểm tuyệt đối 4.0 ở tất cả môn học

Mồ côi bố, Phạm Quốc Trí nỗ lực giành học bổng để mẹ đỡ vất vả, duy trì điểm trung bình 4.0 và tốt nghiệp thủ khoa trường Đại học Ngoại thương tại TP HCM.

"Tôi đã có một hành trình trọn vẹn trong khả năng, dù có thể không sôi nổi như nhiều bạn khác", Trí, 22 tuổi, cử nhân chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, chia sẻ khi biết tin.

Theo Trí, điểm số tuyệt đối ở cả 137 tín chỉ ở Đại học Ngoại thương không chỉ là con số, mà là minh chứng cho sự ổn định, kỷ luật và nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân.

"Tôi xem mỗi tín chỉ học tập như một viên gạch, cần được đặt tỉ mỉ để hoàn thiện công trình. Vì thế, tôi nỗ lực ngay từ những môn đầu tiên để theo đuổi mục tiêu", Trí nói. Ngoài ra, nam sinh cố gắng học tốt để giành học bổng, đỡ đần cho mẹ, bởi bố mất từ khi Trí mới 10 tuổi.

Phạm Quốc Trí, thủ khoa đầu ra tại phân hiệu trường Đại học Ngoại thương tại TP HCM năm 2026. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trí vốn là học sinh chuyên Văn, trường THPT chuyên Tiền Giang (Đồng Tháp), từng giành giải ba cấp quốc gia. Nhưng đến năm lớp 12, nam sinh vẫn loay hoay không biết nên đi theo lĩnh vực gì, chọn trường nào. Cuối cùng, Trí chọn Ngoại thương bởi trường có nhiều sinh viên giỏi và được doanh nghiệp đánh giá cao, theo tư vấn của một đàn anh.

Thử thách đến với Trí ngay đầu năm học. Trong các giờ thuyết trình bằng tiếng Anh, Trí "lọt thỏm" giữa phần lớn sinh viên đã có chứng chỉ IELTS từ khi nhập học. Trong khi đó, thời phổ thông ở quê, nam sinh chủ yếu học ngữ pháp, từ vựng, đuối ở kỹ năng nghe, nói.

"Tôi phải chấp nhận rằng dở hơn bạn bè nhưng không xấu hổ mà tập nói để dần dần quen và không bị lùi lại phía sau", Trí chia sẻ.

Đây cũng là phương châm học tập của Trí - không tự ti, e dè vì những điều chưa biết. Thay vào đó, nam sinh chuẩn bị kỹ bài, hỏi rõ vấn đề trên lớp rồi tự học bằng sơ đồ tư duy để hiểu và nhớ kỹ hơn. Trước mỗi đợt thi, Trí tự xây dựng đề để kiểm tra kiến thức của bản thân.

Ngoài ra, nam sinh duy trì nhóm học tập, bởi nhìn nhận quá trình giảng lại bài cho bạn cũng là cách ghi nhớ và hiểu bản chất vấn đề hiệu quả. Nhờ vậy, nam sinh giành học bổng khuyến khích học tập của trường (tương đương học phí) ở 6/7 học kỳ, cùng một số học bổng từ doanh nghiệp.

Điểm còn thiếu, theo Trí là ít tham gia hoạt động ngoại khóa hay các phong trào sinh viên. Trong khi ở Ngoại thương, sinh viên không chỉ học tốt mà còn năng động, là thủ lĩnh đội nhóm, tham gia nhiều cuộc thi, nghiên cứu khoa học, đi làm sớm. Đây cũng là lý do khiến nam sinh vuột mất học bổng ở một học kỳ.

"Mỗi người có mục tiêu khác nhau. Tôi không tiếc nuối vì phía trước vẫn nhiều cơ hội để dấn thân, trải nghiệm", Trí cho hay.

Phạm Quốc Trí (thứ 4 từ trái qua) trong một lần nhận học bổng của doanh nghiệp, năm 2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Giảng dạy và hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, PGS. TS Nguyễn Thị Thu Hà, Phó giám đốc phân hiệu trường Đại học Ngoại thương tại TP HCM, đánh giá cao sự quyết tâm và bền bỉ trong học tập của Trí. Cô ấn tượng vì nam sinh luôn đặt mục tiêu rõ ràng và lên kế hoạch cụ thể để thực hiện.

"Em ấy quan sát tốt, có chiều sâu, tích cực phát biểu, có vấn đề gì thì hỏi liền để hiểu bài ngay trên lớp thay vì dồn đến cuối kỳ", cô Hà nói. "Trí luôn cố gắng làm mọi việc tròn trịa".

Cũng vì thế, nữ giảng viên kỳ vọng Trí dũng cảm bước ra khỏi vòng an toàn, dấn thân hơn trong hành trình lập nghiệp.

Lệ Nguyễn