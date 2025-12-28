Thủ khoa Kỹ thuật phần mềm đầu tiên của Học viện Kỹ thuật quân sự

Vượt 1.700 km ra Hà Nội học, Thanh Thoại thuộc nhóm hiếm đạt bằng giỏi của Học viện Kỹ thuật quân sự, dẫn đầu chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm.

Trần Thị Thanh Thoại, 23 tuổi, nhận bằng tốt nghiệp và quân hàm Trung úy, hôm 25/12.

Với điểm tổng kết 8,05/10, cô gái quê Tây Ninh (Long An cũ) ghi tên mình vào lịch sử Học viện Kỹ thuật quân sự khi là thủ khoa khóa đầu tiên của chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm. Trong toàn học viện, 560 học viên tốt nghiệp đợt này, chỉ 53 người đạt loại giỏi.

Nhìn lại hành trình 5,5 năm với không ít khó khăn, Thoại gọi đó là "những ngày tháng không thể quên".

Trần Thị Thanh Thoại trong ngày tốt nghiệp, hôm 25/12. Ảnh: Dương Tâm

Cựu học sinh chuyên Lý, trường THPT chuyên Long An (nay là THPT chuyên Trần Văn Giàu) nói sớm ước mơ mang trên mình bộ quân phục. Dù biết chỉ 4 trường quân đội tuyển nữ và đều ở miền Bắc, khoảng cách tới 1.700 km, cô vẫn quyết tâm đăng ký.

Trúng tuyển Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2020 với 27,4 điểm tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa), Thoại bắt đầu hành trình đại học bằng 6 tháng huấn luyện tại trung đoàn ở tỉnh Vĩnh Phúc cũ.

Lần đầu tiên, nữ sinh phải học nhiều nội dung mới cùng lúc đến vậy, từ học chính trị, tập điều lệnh, đến luyện bắn súng, ném lựu đạn, tham gia trực gác. Trong đó, nội dung bắn súng, ném lựu đạn là thử thách bởi cần dùng lực nhiều.

"Khó khăn nhất là lúc dịch Covid-19 bùng phát, trường cấm trại hoàn toàn. Tất cả học viên nữ khóc vì không kìm được nỗi nhớ nhà", Thoại nhớ lại.

Sau khóa huấn luyện, Thoại trở về trường, được phân học Kỹ thuật phần mềm và trở thành một trong 7 học viên đầu tiên của chuyên ngành này.

Thoại coi đây là lợi thế bởi thầy cô có thể quan tâm sâu sát tới học viên. Điểm hạn chế là nữ sinh không có anh chị khóa trên để học hỏi, nên ít nhiều bỡ ngỡ, đặc biệt ở các môn về Toán như Giải tích, Xác suất... Kết quả, Thoại chỉ đạt loại khá ở học kỳ đầu.

Đến khi bước vào các môn chuyên ngành, dưới sự hướng dẫn từng bước của giảng viên, Thoại dần cải thiện thành tích học tập. Ngoài giáo trình ở trường, Thoại cập nhật thông tin, kiến thức về ngành trên Internet, đồng thời sử dụng AI (Trí tuệ nhân tạo) hỗ trợ học tập.

Cô cho biết ứng dụng AI khá nhiều. Như khi lập trình website hay ứng dụng (app), AI có thể giúp phát hiện lỗi nhanh hơn để khắc phục hay đề xuất ý tưởng phát triển thêm. Đây cũng là một trong hai hướng nghiên cứu khoa học của Thoại, khi bắt đầu thử sức từ năm ba.

Bố từ Tây Ninh ra Hà Nội dự lễ tốt nghiệp của Thoại, hôm 25/12. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Với Thoại, năm cuối có nhiều áp lực nhất. Nhiều buổi báo cáo tiến độ nghiên cứu rơi vào đợt thi giữa kỳ, cuối kỳ, thi lấy chứng chỉ tiếng Anh, đòi hỏi khả năng tập trung và sắp xếp thời gian hợp lý.

Thực hiện đúng 11 chế độ trong ngày của quân đội, Thoại phải tắt đèn học ở phòng ký túc xá lúc 22h. Nhưng nữ sinh thường xuyên sang hội trường chung, nơi mở cửa muộn hơn, để học tiếp.

Thoại kết thúc chương trình tại Học viện Kỹ thuật quân sự với phần mềm tương tác giữa học viên và nhà trường. Phần mềm này giúp học viên dân sự tra cứu điểm thi, lịch học, đăng ký đề tài, đồ án tốt nghiệp.... Sau ba tháng hoàn thiện phần mềm, Thoại được chấm 8,4 điểm, cao nhất ở chuyên ngành.

Ngoài ra, Thoại cũng phải tập trung để đạt 5 chuẩn đầu ra của trường, gồm: kiến thức - kỹ năng chuyên môn, ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, thể lực, điều lệnh và tác phong chính quy.

Như với thể lực, để tốt nghiệp, học viên nữ như Thoại phải đạt 4/5 nội dung: chạy 1.500m, chạy 100 m, bật xa, bơi và chống đẩy. Trong đó, bơi là nội dung bắt buộc.

"Chạy 100 m là nội dung khó nhất với mình khi thường xuyên không hoàn thành trong thời gian quy định, buộc phải tự tập luyện mỗi chiều", Thoại nói.

Sau khi tốt nghiệp kỹ sư Kỹ thuật phần mềm, cô đăng ký công tác tại Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng (Bộ Tư lệnh 86) và được chấp thuận. Tân trung úy hy vọng sẽ được phân công về đơn vị tại TP HCM để được gần nhà hơn.

Dương Tâm