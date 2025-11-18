Thủ khoa kép Răng Hàm Mặt từng muốn bỏ ngành

Mài hỏng cả chục chiếc răng sứ mà vẫn không đạt, Nhất Thi từng định bỏ cuộc, trước khi lấy lại động lực và tốt nghiệp thủ khoa ngành Răng-Hàm-Mặt.

Với điểm trung bình 8.57/10, Nguyễn Hoàng Nhất Thi còn là á khoa toàn trường Đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia TP HCM, năm 2025.

Sáu năm trước, nữ sinh đã đỗ đầu vào ngành bằng điểm thi đánh giá năng lực. Nhưng cô gái quê An Giang nói hành trình của mình không phải là một đường thẳng, mà trải qua nhiều khúc ngoặt để được vinh danh trong lễ tốt nghiệp.

"Giây phút đó em cảm thấy rất thỏa mãn, bao nhiêu vất vả, nước mắt đã rơi cũng trở nên xứng đáng", Thi chia sẻ.

Nguyễn Hoàng Nhất Thi, thủ khoa kép đầu tiên của ngành Răng-Hàm-Mặt, trường Đại học Khoa học Sức khỏe. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngày nhỏ, Thi thích xem các beauty blogger, hứng thú với mỹ phẩm, việc chăm sóc da và ao ước tự mở được một hãng dược mỹ phẩm riêng.

Định hướng học Dược và cần tập trung cho khối B00 (Toán, Hóa, Sinh) nhưng Thi đăng ký vào lớp chuyên Lý, trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP HCM. Lý giải, Thi cho biết thích cuộc sống sôi động ở thành phố sau nhiều lần đến thăm chị gái, trong khi môn Lý là môn duy nhất mình có thể cạnh tranh suất học, vì được mẹ là giáo viên kèm cặp.

Cứ mỗi cuối tuần, Thi cùng một nhóm bạn vượt hơn 200 km lên TP HCM học thêm, rồi lại bắt xe về An Giang. Nữ sinh sau đó đỗ như nguyện vọng, dành thời gian học Toán, Hóa, Sinh để thực hiện mục tiêu.

Thi kể dù học thêm kín tuần, được bạn bè hỗ trợ, em vẫn đuối ở môn Hóa, khiến tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2019 không như kỳ vọng, với 23/30 điểm.

"Em thất vọng về bản thân, ngày nào cũng khóc vì nghĩ điểm này không đủ đỗ ngành Dược", Thi nhớ lại, nhìn nhận kể cả đỗ, môn Hóa cũng là rào cản lớn để theo học.

Vì thế, khi đăng ký xét tuyển đại học bằng điểm thi đánh giá năng lực, Thi đặt nguyện vọng 1 là ngành Răng-Hàm-Mặt. Cô nghĩ phải thay đổi, đặt mục tiêu tốt nghiệp thủ khoa đầu ra của ngành để chủ động học hỏi và không phải hối hận sau 6 năm học.

Thi trong chuyến đi khám bệnh miễn phí cho người dân năm 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thi chủ động liên hệ anh, chị khóa trước để xin tài liệu, hỏi han cách học tập. Môn nào nữ sinh cũng xem, làm bài tập trước, phần nào chưa hiểu sẽ ghi lại để hôm sau lên lớp hỏi. Quá trình học, Thi để ý những phần thầy cô nhấn nhá, mở rộng để ôn tập kỹ. Trước đây, Thi thường run mỗi khi phát biểu, sợ bị bạn bè chú ý, nhưng nay tích cực để tạo ấn tượng tốt với thầy cô và lấy điểm cộng.

Cô gái An Giang cũng kỷ luật với bản thân hơn, cố gắng đi ngủ sớm và dậy sớm để học có hiệu quả, đảm bảo sức khỏe.

Một mẹo để đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm của Thi là xem kỹ các slide bài giảng. Bởi các đáp án đưa ra có khi chỉ khác nhau một chữ, việc xem slide giúp nữ sinh nhận ra sự khác biệt để chọn đúng.

Thử thách thật sự đến vào năm thứ tư, khi bắt đầu học tiền lâm sàng, làm răng trên mô hình. Thi chật vật với bài tập dùng khoan tay để mài cùi làm răng sứ. Nữ sinh đã mài hỏng cả chục chiếc, thử đi thử lại, nhưng không thể làm giống ảnh minh họa.

"Mình tự hỏi một việc đơn giản như thế mà làm không được thì có theo nổi nghề không. Mình nghĩ sự vụng về này sẽ mãi không khá lên được", Thi kể, cho biết khủng hoảng đến mức muốn bỏ cuộc. Nữ sinh quay sang tìm hiểu ngành khác như Tâm lý hay Dinh dưỡng để chuẩn bị cho bước chuyển.

Nhưng Thi cũng có thói quen là viết nhật ký để giải phóng cảm xúc, nghe các chương trình podcast truyền cảm hứng, đi chùa, đọc sách... Nữ sinh nhìn nhận việc này giúp nhẹ lòng hơn. Khi dần dần bớt căng thẳng, cô xác định phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, ít nhất cho đến khi tốt nghiệp.

Thi nhớ trong một lần đi lâm sàng ở bệnh viện, thầy hướng dẫn kể từng làm gãy hàng chục cái chân răng khi mới vào nghề, nên "ai cũng dễ mắc lỗi khi mới bắt đầu". Nhờ thầy hỗ trợ, động viên, Thi hoàn thành những thủ thuật cơ bản và dần tin "mình có thể làm được".

Giai đoạn học lâm sàng cũng thay đổi những suy nghĩ ban đầu của Thi về một nghề "nhàn và giàu". Nữ sinh nhận ra đằng sau một ca nhổ răng đơn giản cũng tiềm ẩn những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng bệnh nhân. Đây là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và trách nhiệm lớn trước sức khỏe con người.

Đó cũng là động lực để Thi sau đó vượt qua kỳ thi được sinh viên ví như "kiếp nạn 81" để tốt nghiệp, với khối lượng lý thuyết từ năm thứ ba đến năm thứ sáu, kèm nội dung thực hành 12 bộ môn.

Thí (ngoài cùng bên trái) trong giai đoạn thực hành lâm sàng tại bệnh viện. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong quá trình giảng dạy và hướng dẫn lâm sàng, TS.BS Trương Mai Vân, Phó trưởng Khoa Răng-Hàm-Mặt, ấn tượng với Thi vì học tập chăm chỉ, nghiêm túc, không ngại hỏi và dám thừa nhận khi sai hoặc chưa hiểu rõ.

Trước một ca điều trị tương đối khó khi thực hành lâm sàng, Thi đã tìm hiểu tài liệu, nghiên cứu kế hoạch điều trị trước ở nhà, rồi chủ động gặp cô để hỏi về những điều còn băn khoăn. Nhiều lần khác, nữ sinh ở lại sau giờ để làm rõ những kỹ thuật mà mình chưa nắm vững, bởi "sợ ảnh hưởng tới bệnh nhân".

"Đó là thái độ của một người thầy thuốc tương lai, luôn đặt lợi ích của bệnh nhân lên hàng đầu", cô Vân nói, cho rằng học trò sau này có thể phát triển cả ở lĩnh vực lâm sàng lẫn nghiên cứu, giảng dạy.

Thi thấy 6 năm đại học đã dạy mình về sự kiên định, nhẫn nại. Mục tiêu trong năm tới của Thi là vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề, rồi vừa làm vừa học chuyên khoa.

"Mình không đặt ra lộ trình cố định, chỉ cần biết vẫn đang tiến về phía trước, mang lại lợi ích cho bệnh nhân", Thi nói.

Lệ Nguyễn