Thủ khoa Học viện Kỹ thuật quân sự 7 lần đoạt giải Olympic toàn quốc

Huy Thành, học viên chuyên ngành Vũ khí, 7 lần "ẵm" giải nhất, nhì Olympic toàn quốc, toàn quân ở các lĩnh vực Vật lý, Cơ học, Tiếng Nga, trước khi tốt nghiệp thủ khoa Học viện Kỹ thuật quân sự.

Nguyễn Huy Thành, 23 tuổi, quê Bắc Ninh, hoàn thành 5,5 năm học ở Học viện Kỹ thuật quân sự với điểm tổng kết 8,69/10. Nhà trường hôm 13/12 cho biết Thành là thủ khoa, đứng đầu trong khoảng 520 học viên tốt nghiệp năm nay.

Kết quả này vượt xa mục tiêu của Thành. Hồi mới vào trường, nam sinh chỉ mong trong nhóm 70% có thành tích cao nhất để được phong hàm trung úy khi ra trường.

Nguyễn Huy Thành. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thành có bố là sĩ quan quân đội, mẹ là giáo viên Tiếng Anh. Từ nhỏ, anh đã được dạy coi kỷ luật là yếu tố quan trọng để cố gắng mỗi ngày. Đến khi chọn trường, Thành đăng ký Học viện Kỹ thuật quân sự để được khoác bộ quân phục giống bố, trúng tuyển năm 2020.

Đặc thù trường quân đội là học viên phải trải qua 6 tháng huấn luyện trước khi học chuyên ngành. Chàng trai quê Bắc Ninh học chính trị, tập điều lệnh, bắn súng, ném lựu đạn, rồi tăng gia sản xuất. Nam sinh cũng làm quen với 11 chế độ trong ngày, đi hành quân, trực gác. Dù cường độ tập luyện cao, Thành đều vượt qua bởi đã lường trước.

Khó khăn lớn nhất với Thành là nhớ nhà. Đi huấn luyện đúng đợt Covid-19 bùng phát, Thành không được về nhà ăn Tết các khóa khác. Dịp Tết năm sau đó, Thành vẫn trong thời gian cấm trại.

"Chưa bao giờ mình nhớ nhà đến vậy. Từ chỗ yêu thích ca khúc 'Đi về nhà', mình không dám mở lại", Thành kể.

Niềm an ủi lớn nhất với Thành là được phân công vào chuyên ngành Vũ khí như mong muốn. Bố luôn nói với Thành rằng vũ khí là phần quan trọng tạo nên sức mạnh chiến đấu của quân đội, học vất vả nhưng có nhiều cơ hội.

Dù có điểm học bạ THPT luôn trên 9, Thành thấy "ngợp" và chật vật ngay ở những môn đầu tiên như Giải tích do khối lượng kiến thức lớn. Anh phải nghiêm túc xem lại cách học, trở nên tập trung hơn, không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để hỏi thầy cô, bạn bè.

Theo ngành học đặc thù, nguồn tài liệu khan hiếm, Thành cũng phải chịu khó tìm đọc tài liệu bằng tiếng Việt hoặc Nga trên thư viện trường.

"May mắn chuyên ngành rất thú vị, được học về đủ loại vũ khí như tên lửa, các loại súng, pháo, khí tài hiện đại với những chuyên gia đầu ngành nên mình luôn hào hứng", Thành kể.

Thành nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhờ thành tích cao ở Olympic Tiếng Nga. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngoài học, Thành tham gia nghiên cứu khoa học. Nam sinh chủ trì đề tài "Nghiên cứu, tính toán thiết kế phương án động lực cho thủy lôi thềm lục địa PM-20", cùng một học viên khác, được xếp loại xuất sắc cấp học viện.

Theo Thành, nghiên cứu về thủy lôi là hướng đi mới, góp phần thực hiện nhiệm vụ phòng thủ biển đảo quê hương. Thành thấy may mắn khi được các thầy tin tưởng giao đề tài này nên dồn tâm sức để thực hiện.

Từ đề tài trên, Thành phát triển thành đồ án tốt nghiệp, đạt 9,2/10 điểm. Nam sinh là đồng tác giả ba bài báo khoa học trên các tạp chí trong nước và quốc tế với hướng nghiên cứu về thiết bị hoạt động trong môi trường nước.

Thành cũng là thành viên quen mặt trong các đội tuyển Olympic của trường. Nam sinh giành tới 7 giải Olympic toàn quân, toàn quốc ở các lĩnh vực Vật lý, Tiếng Nga, Cơ học, trong đó có hai giải nhất và 5 giải nhì. Học viện Kỹ thuật quân sự cho biết khá hiếm học viên đạt được nhiều giải Olympic như Thành.

Trong đó, giải nhất Olympic Tiếng Nga các học viện, trường sĩ quan toàn quân năm nay khiến Thành xúc động nhất.

Thành kể lên đại học mới bắt đầu học tiếng Nga, gặp nhiều khó khăn khi chữ viết khó, không cùng hệ Latin như tiếng Việt hay Anh, cách phát âm và ngữ pháp cũng rất phức tạp. Do sợ không đạt chuẩn tiếng Nga để tốt nghiệp loại giỏi, ở năm thứ tư, Thành đăng ký ôn luyện đội tuyển.

"Mình nghĩ nếu không đủ điều kiện đi thi Olympic toàn quân thì mình cũng có động lực học tốt hơn bởi được thầy cô kèm cặp thường xuyên", Thành nói.

Vào đội tuyển, Thành có hơn một tháng chỉ học tiếng Nga với đủ kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, hùng biện. Dù phải sắp xếp lại việc học và nghiên cứu khoa học để đảm bảo hoàn thành mọi đầu việc, Thành mãn nguyện khi được chọn đi thi, đạt giải nhất cá nhân và nhất đồng đội. Nam sinh cũng đạt 10/10 điểm thi Tiếng Nga tốt nghiệp.

PGS.TS. Thượng tá Nguyễn Văn Hưng, Chủ nhiệm Bộ môn Vũ khí, giảng viên hướng dẫn Thành nghiên cứu khoa học, nhìn nhận các thành tích trên là xứng đáng với khả năng, sự chủ động, ham tìm tòi của học trò.

"Chỉ cần tôi đưa ra vấn đề, bạn chủ động tìm phương án rồi hỏi xem có được không. Tôi đưa ra một thì bạn có thể tìm được ba. Sự chủ động đó là rất tốt", thầy Hưng nói.

Với các thành tích trong học tập, nghiên cứu, hoạt động đoàn hội, Thành nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2024 cùng nhiều giấy khen, danh hiệu khác.

Thủ khoa Học viện Kỹ thuật quân sự cho biết đã điền nguyện vọng ở lại trường làm giảng viên, đang đợi quyết định phân công công tác.

"Nếu được công tác tại trường, đó sẽ là niềm vui nhân đôi với mình", Thành nói, cho biết em gái cũng vừa được tuyển chọn trở thành lưu học sinh quân sự tại Nga.

Dương Tâm