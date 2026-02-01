Thủ khoa giành 5 giải Olympic Toán, Lý toàn quốc

Đoàn Minh Lượng từng giành 5 giải Olympic toàn quốc môn Toán và Lý, có bài báo trên tạp chí Q1, trước khi tốt nghiệp thủ khoa Đại học Phenikaa.

Lượng, 23 tuổi, quê Hải Phòng, vừa tốt nghiệp chương trình Vật lý tài năng của Đại học Phenikaa với điểm tổng kết (GPA) 3.86/4. Nhận bằng xuất sắc hôm 31/1, Lượng nói không bất ngờ khi đứng đầu trong gần 360 sinh viên ra trường đợt này, bởi kết quả được trường cập nhật thường xuyên.

5 năm trước, với giải nhì học sinh giỏi Vật lý cấp tỉnh và 27,95 điểm tổ hợp A01 (Toán, Lý, Anh), Lượng được tuyển thẳng, kèm học bổng vào chương trình Vật lý tài năng. Nam sinh cho hay muốn học sâu về ngành này bởi thấy có thể áp dụng vào nhiều lĩnh vực trong thực tiễn, chọn Phenikaa vì trường có nhiều giảng viên tu nghiệp ở nước ngoài về.

"Mình xác định học Vật lý là phải nghiên cứu nên giảng viên là yếu tố quyết định", Lượng nói.

Đoàn Minh Lượng. Ảnh: Dương Tâm

Dù có nền tảng Vật lý từ bậc phổ thông, thời gian đầu, Lượng "sốc" vì khối lượng kiến thức mới. Nam sinh cũng phải làm quen lại với nhiều ký hiệu Toán học bởi cách viết khác thời phổ thông.

Là học sinh trường làng dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh thời THPT, Lượng thấm thía tầm quan trọng của tự học. Nhưng ở đại học, nam sinh thấy tinh thần này phải "gấp 10 lần". Ngoài xem lại giáo trình, Lượng học từ các bài báo khoa học, tài liệu trên mạng.

Chỉ sau 2 tháng bắt nhịp, Lượng thử sức với kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc và giành cú đúp huy chương đồng (môn Đại số tuyến tính và Giải tích). Hai năm tiếp theo, nam sinh quay lại thế mạnh sở trường khi thi Olympic Vật lý. Với lịch ôn luyện 3-4 buổi mỗi tuần, có giai đoạn cao điểm học 15 tiếng một ngày, Lượng giành 3 giải nhất trong hai lần tham dự, ở cả nội dung bài tập cá nhân và trắc nghiệm đồng đội.

Đại học Phenikaa cho biết hiếm sinh viên nào ở trường đạt nhiều giải Olympic toàn quốc ở cả Toán và Vật lý như Lượng. Dù vậy, nam sinh cho rằng giai đoạn tham gia nghiên cứu khoa học, từ đầu năm thứ ba, căng thẳng hơn.

"Bởi có nhiều thứ lạ lẫm và vô cùng nhức đầu", Lượng kể. "Nhiều hôm, mình bỏ cả ăn tối, ở trường đến nửa đêm để làm".

Nỗ lực đó được đền đáp bằng một bài báo trong nước và một bài công bố trên The European Physical Journal C – tạp chí nhóm Q1, uy tín hàng đầu lĩnh vực Vật lý hạt. Trong đó, Lượng đều là tác giả đầu.

Minh Lượng nhận bằng tốt nghiệp, ngày 31/1. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Ngoài ra, Lượng làm việc cho một công ty công nghệ từ năm thứ hai đến nay. Từ chỗ chỉ tham gia lập trình ứng dụng, website, hiện Lượng là nhân sự nghiên cứu AI với hướng chính là dùng Vật lý để huấn luyện AI hiểu đúng bản chất của thế giới.

Lượng cùng đồng nghiệp đã có hai bài báo được chấp nhận tại hội nghị AAAI vừa diễn ra tại Singapore và AAMAS tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 5 tới. Đây đều là những hội nghị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

"Mình thấy khá hợp với hướng nghiên cứu về AI nhưng nếu cho chọn lại, mình vẫn chọn học Vật lý ở bậc đại học", Lượng cho hay. "Nhờ học Vật lý, mình hình thành nhiều kỹ năng, tư duy phục vụ nghiên cứu. Mình cũng ứng dụng được Vật lý vào AI".

Chàng trai Hải Phòng hy vọng thời gian tới có thêm nhiều kết quả nghiên cứu, đồng thời cải thiện khả năng ngoại ngữ để tìm kiếm học bổng du học.

Dương Tâm