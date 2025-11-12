Thủ khoa được Học viện An ninh nhân dân giữ lại làm giảng viên

Nỗ lực bền bỉ từ học tập đến nghiên cứu, huấn luyện, Tạ Quang Công vượt qua 600 học viên, trở thành thủ khoa Học viên An ninh nhân dân và được giữ lại làm giảng viên.

Thiếu úy Tạ Quang Công, quê Hải Dương cũ, sẽ được UBND TP Hà Nội vinh danh là thủ khoa tốt nghiệp xuất sắc năm nay, vào ngày 14/11.

Công hoàn thành chương trình cử nhân ngành Trinh sát an ninh với điểm tổng kết 8,94/10, đang tập sự vị trí giảng viên khoa An ninh chính trị nội bộ. Công là thủ khoa đầu tiên từ năm 2016 đến nay được giữ lại trường.

Chàng trai 23 tuổi nói xúc động và tự hào, bởi đây là mục tiêu đặt ra ngay từ khi bước chân vào đại học.

Tạ Quang Công khi còn là học viên Học viện An ninh nhân dân. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Công nuôi ước mơ khoác trên mình bộ quân phục khi hai chị gái và anh rể đều thuộc lực lượng Công an nhân dân. Trúng tuyển Học viện An ninh nhân dân năm 2020 bằng tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh), Công đã tìm hiểu các tiêu chí để ở lại trường làm giảng viên.

Trước đó, nam sinh đã chuẩn bị về mọi mặt, chơi cầu lông hay tập gym, chạy bộ hàng ngày để nâng cao sức khỏe. Nhưng ngày mới vào trường, tham gia khóa huấn luyện khoảng 5 tháng tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an, Công mới hiểu rõ thế nào là "chuyên nghiệp", "khắc nghiệt".

Công kể thời gian đó, tất cả học viên bị thu điện thoại, chỉ được dùng vào cuối tuần, phải trải qua nhiều nội dung huấn luyện như tập điều lệnh, võ, bơi, bắn súng bất kể mưa hay nắng.

Anh nhớ như in những buổi học bơi vào mùa đông. Dù chạy khởi động vài km để làm nóng cơ thể, nhưng "khi xuống nước, sự nóng đó bị dập tắt ngay lập tức". Hay những buổi tối hành quân, các học viên đeo balô cát đi bộ quãng đường dài đến hàng chục cây số.

Công cũng chú ý lời dặn kinh điển "Kiến cắn không được gãi" khi tập điều lệnh. Chỉ cần chỉ huy hô "nghiêm", tất cả vào trạng thái không nhúc nhích. Nhiều bạn thể trạng kém ngã xuống vì không chịu được thời tiết, người cứng đơ vì đứng nghiêm quá lâu.

Kết thúc 6 tháng huấn luyện, chàng trai cao 1,81m, nặng 81 kg, bị tụt 13 kg. Dù vất vả, có những lúc mệt, nản, Công thấy đây là quãng thời gian rất vui vì rời xa mạng xã hội, sống hòa mình với đồng đội.

Công phát biểu trong lễ bế giảng Học viện An ninh nhân dân, tháng 4/2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tưởng chừng huấn luyện đầu khóa là thời gian vất vả nhất, nhưng khi quay lại giảng đường, Công nhận ra đó chỉ là khởi đầu bởi việc học đòi hỏi đầu tư thời gian, tâm sức hơn rất nhiều.

Chuyên ngành đầu tiên mà Công học là về bảo vệ an ninh nội bộ. Khi nghe giảng, dù thấy rất hay với nhiều ví dụ thực tế, Công vẫn "ngợp", chưa thể hiểu sâu. Cả lớp sau đó được thầy cho đi thực tế để nắm bắt các vấn đề môn học tốt hơn.

Nhìn nhận nhiều học viên muốn ở lại trường như mình, Công hiểu nếu mình không chuẩn bị tốt, kể cả ở các tiêu chí phụ thì cũng không thể đạt được mục tiêu.

Với mỗi môn học, anh đều tìm đọc sách ở thư viện, nhất là với một số môn chuyên ngành không được phát tài liệu. Đến lớp, Công tập trung nghe giảng, ghi chép, nhờ thầy cô giải đáp những phần chưa hiểu. Phương pháp này giúp Công ba năm đạt danh hiệu học viên xuất sắc, hai năm xếp loại giỏi.

Ngoài học tập, Công tham gia nghiên cứu khoa học từ năm thứ hai, tích cực hoạt động đoàn hội và trau dồi ngoại ngữ. Nhờ đó, anh nhiều lần được nhận bằng khen, giấy khen từ Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, cùng rất nhiều giải thưởng ở các cuộc thi nghiên cứu khoa học, tìm hiểu luật. Trong đó có giải nhất Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp học viện, danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương.

Đại úy, Thạc sĩ Tống Duy Ngọc, Bí thư chi đoàn khoa An ninh chính trị nội bộ, nhận xét Công rất nhanh nhẹn, chịu khó, hòa đồng, không ngại bất cứ việc gì và có hiểu biết sâu sắc về chuyển đổi số. Đây là công việc trọng tâm của đơn vị hiện nay. Ngoài ra, Công sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp khi cần, kể cả vào cuối tuần, giờ nghỉ.

Hiện, Công tập sự vị trí giảng viên theo quy trình. Anh cho hay sẽ học tiếp lên thạc sĩ trong thời gian tới để trau dồi thêm chuyên môn, phục vụ tốt nhất cho công việc.

Công bên bố mẹ trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dương Tâm