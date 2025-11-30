Thủ khoa được đặc cách vào Viện Kiểm sát từng suýt bỏ học

Gia Khanh, thủ khoa đầu ra của Đại học Kiểm sát Hà Nội, được đặc cách vào biên chế VKS Nhân dân khu vực I, từng suýt bỏ học ngay năm đầu vì tự ti.

Đào Gia Khanh, 23 tuổi, là một trong 95 thủ khoa được Hà Nội tuyên dương ở Văn Miếu Quốc Tử Giám hôm 14/11. Nữ sinh quê Nghệ An tốt nghiệp trường Đại học Kiểm sát Hà Nội với điểm trung bình học tập 3,65/4.

Kết quả giúp Khanh được ưu tiên xét tuyển ngạch công chức ở VKS Nhân dân thành phố Vinh (nay là VSK Nhân dân khu vực I), tỉnh Nghệ An, từ tháng 4/2025, theo chính sách của Chính phủ.

Gia Khanh trong lễ tuyên dương thủ khoa của TP Hà Nội, ngày 14/11. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thời phổ thông, Khanh sớm xác định sẽ học Luật, nhưng để làm luật sư sẽ học thêm chứng chỉ hành nghề sau đại học, tổng 6-7 năm. Khanh muốn học một ngành để ra trường có thể làm chuyên môn ngay, nên chọn Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Những ngày đầu ở ký túc xá, chất giọng Nghệ An khiến Khanh gặp khó khi trao đổi với bạn bè. Đến lớp, Khanh cũng không dám phát biểu nhiều, dù có lúc biết đáp án. Cứ 3-4 buổi học, nữ sinh mới "rón rén" giơ tay một lần.

Cùng với việc phải thay đổi môi trường học tập, sinh hoạt, Khanh dần trở nên khép kín và tự ti. Tình trạng căng thẳng kéo dài khoảng 2-3 tháng, khiến Khanh gọi về xin bố mẹ cho thôi học, để "tìm một trường gần nhà cho nhẹ nhàng".

Gia đình động viên Khanh cố nốt học kỳ I, rồi "tính tiếp". Chưa có định hướng cụ thể nên nữ sinh nghe lời.

Bước ngoặt đến với Khanh ngay sau đó. Nữ sinh vẫn nhớ môn thi viết đầu tiên là Tâm lý học đại cương, còn vấn đáp là Triết học. Thấy học thuộc lòng khó và không hiệu quả, cô vẽ sơ đồ tư duy để nhớ kiến thức và bất ngờ đạt điểm cao.

"Lúc đấy mình mới biết cách học của mình có hiệu quả", Khanh nói. "Mình tự tin hơn, không đòi bỏ học về nhà nữa. Còn bố mẹ thì thở phào".

Gia Khanh cùng gia đình trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nữ sinh duy trì cách học bằng vẽ sơ đồ tư duy, ghi chép kỹ bài giảng và chủ động tìm đọc tài liệu nước ngoài để mở rộng hiểu biết. Khanh cho hay thường xuyên so sánh quy định trong nước với điều luật của các quốc gia phát triển để có góc nhìn đa chiều hơn.

Theo Khanh, những môn như Luật hành chính, Luật tố tụng hành chính, Kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính là khó nhất. Lý do là các án thường khó tiếp cận tài liệu, chứng cứ vì xảy ra đã lâu, kiểm sát viên rất vất vả khi đánh giá và đưa ra cách giải quyết. Nhưng thay vì né tránh, Khanh chọn đăng ký nghiên cứu khoa học và khóa luận tốt nghiệp ở lĩnh vực này.

"Đã sợ mà trốn tránh thì không vượt qua được. Càng khó thì càng phải tìm cơ hội để rèn luyện nhiều hơn", Khanh bày tỏ.

Trong ba tháng thực tập ở VKS Nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vào đầu năm 2024, Khanh được giao việc lập phiếu kiểm sát, báo cáo đường lối giải quyết và viết cáo trạng cho những vụ án hình sự. Thực tế "muôn hình vạn trạng" giúp Khanh nhận ra cần cẩn trọng trong điều tra, thu thập chứng cứ để không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Bởi chỉ cần có thêm một tình tiết nhỏ, hướng giải quyết vụ án có thể khác hẳn. Đây cũng là cơ hội để Khanh rèn việc giữ cảm xúc, vững tâm lý trong quá trình làm việc.

Khanh (giữa) và các giảng viên của trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

TS Nguyễn Thị Thế, Trưởng khoa Pháp luật dân sự và Kiểm sát dân sự, là người hướng dẫn và dạy Gia Khanh ba môn nghiệp vụ. Cô kể Khanh luôn ngồi bàn đầu, chịu khó phát biểu và ghi chép bài. Các ý kiến của nữ sinh thường chính xác, thể hiện kiến thức toàn diện và có liên hệ thực tế.

Quá trình làm khóa luận tốt nghiệp, nữ sinh luôn có kế hoạch rõ ràng, chủ động. Nhờ vậy, Khanh đạt 9,8 điểm, thuộc top cao nhất toàn khóa. Với kết quả này, Khanh được trường giữ lại làm giảng viên, nhưng nữ sinh đã chọn về VKS nhân dân khu vực 1 để gần nhà.

"Những sinh viên xuất sắc như Khanh thì không chỉ trường mà cơ quan nào trong ngành cũng muốn tiếp nhận", cô Thế nhận định.

Hiện tại, Khanh là chuyên viên tại bộ phận phụ trách án dân sự, đồng thời theo học thạc sĩ tại Đại học Vinh. Cô đặt mục tiêu vượt qua kỳ sát hạch chuyên ngành sau khoảng bốn năm tới để chính thức trở thành kiểm sát viên.

Nhìn lại hành trình của mình, Khanh tâm đắc vì đã không vội vàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn.

"Vấn đề chỉ là kiên nhẫn và chờ đúng thời điểm, thành quả sẽ tới", nữ thủ khoa chia sẻ.

Thanh Hằng