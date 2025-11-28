Thủ khoa điểm tuyệt đối, TOEIC 950 của Bách khoa TP HCM

Anh Thư là một trong hai nữ sinh đầu tiên đạt điểm tuyệt đối ở Đại học Bách khoa TP HCM, khả năng tiếng Anh nổi trội với chứng chỉ TOEIC 950/990.

Hồ Trần Anh Thư, sinh viên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, nhận bằng tốt nghiệp sáng 28/11. Cô là một trong 11 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được trường trao cúp toàn năng, đạt danh hiệu thủ khoa với điểm 4.0/4.0, cùng chứng chỉ tiếng Anh thuộc diện hiếm ở khối ngành kỹ thuật.

"Mình mất vài giây tự hỏi chuyện này có thật không, cuối cùng mình đã làm được một điều đặc biệt và để lại dấu ấn trước khi rời Bách khoa", Thư chia sẻ.

Hồ Trần Anh Thư. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thư kể thời phổ thông tham gia nhiều hoạt động nên sớm nhận ra thế mạnh của bản thân là học đều các môn, có thể cân bằng giữa học thuật và thực hành. Nữ sinh áng chừng sẽ hợp với môi trường kỹ thuật và một ngành có sự kết hợp giữa kỹ thuật, thiết kế hệ thống và quản lý.

Khi tìm hiểu nhóm ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp – Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng ở Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM, Thư thấy thu hút vì được học từng mắt xích của chuỗi cung ứng, hội tụ những yếu tố mà mình mong muốn.

Dù vậy, niềm vui đỗ ngôi trường top đầu cả nước nhanh chóng bị lấn át khi nữ sinh tiếp cận những môn học 'huyền thoại" như Giải tích 1, Vật lý 1, Hóa đại cương... Nữ sinh thấy độ khó tăng lên nhiều lần. Thời phổ thông, vốn kiến thức của Thư chủ yếu từ các giờ học trên lớp và sách giáo khoa thì giờ khác hẳn.

"Ở đại học, thời gian trên lớp chỉ cho mình khoảng 20% kiến thức nền tảng. 80% còn lại đến từ tự học, làm bài tập lớn theo nhóm và hệ thống lại kiến thức ở nhà", Thư nói.

Xác định không được chểnh mảng, dù là môn đại cương hay chuyên ngành, Thư luôn đặt mục tiêu là hiểu sâu bản chất kiến thức và biết cách áp dụng vào bài tập hoặc thực tế. Cô tin rằng, khi nắm được hai điểm này, điểm số sẽ tự đến như một phần thưởng đi kèm.

Để đạt được mục tiêu, nữ thủ khoa vạch ra chiến lược 4 bước. Đầu tiên là xây nền tảng thật chắc bằng cách bám sát giáo trình, slide và tài liệu của giảng viên. Khi gặp thông tin phức tạp, Thư quay về kiểm tra định nghĩa, ví dụ cơ bản rồi mới mở rộng.

Bước tiếp theo là tự diễn giải lại kiến thức theo cách hiểu và logic của mình. Khi làm bài tập nhóm, nữ sinh thường nhận phần viết báo cáo hoặc trình bày để buộc bản thân phải sắp xếp kiến thức theo mạch logic.

Ở bước ba, Thư làm nhiều dạng bài tập để thấy sự khác nhau giữa các trường hợp. Đôi lúc, nữ sinh thử xây dựng lại cách giải, sửa cho đến khi hiểu rõ nguyên nhân. Theo Thư, làm bài tập nhóm, tiểu luận, thuyết trình cũng là một cách thực hành hiệu quả. Đây là phần chiếm đến 50% điểm số ở mỗi môn.

Cuối cùng, nữ sinh hệ thống hóa lại kiến thức trước khi thi. Giai đoạn cuối mỗi học kỳ, Thư tập trung rà soát toàn bộ nội dung môn học, hệ thống lại theo chủ đề, xác định phần ưu tiên và luyện cách gợi nhớ.

Cách học này giúp Thư duy trì sự ổn định suốt bốn năm, với điểm trung bình 4.0. Ngoài ra, nữ sinh còn là Phó chủ nhiệm câu lạc bộ Sáng tạo học thuật của khoa Cơ khí, danh hiệu sinh viên 5 tốt của TP HCM, đồng tác giả hai bài báo khoa học...

Bí quyết của Thư là lập kế hoạch, sắp xếp hoạt động theo từng học kỳ dựa trên bảng "to do list". Chẳng hạn, nếu chỉ học khoảng 17–19 tín chỉ, Thư sẽ tham gia các hoạt động câu lạc bộ, giao lưu học thuật hoặc nghiên cứu khoa học. Ngược lại, những kỳ phải học đến 21 tín chỉ, Thư hạn chế các hoạt động này.

Nữ sinh thừa nhận không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra đúng kế hoạch. Cô không ít lần phải chạy đua hoàn thành nhiều đầu việc trong thời gian ngắn. Chẳng hạn như vừa viết bản thảo nghiên cứu khoa học, ôn thi học kỳ, tham gia cuộc thi học thuật chỉ trong vài ngày cuối học kỳ thứ 6 (năm thứ ba).

Thư đạt chứng chỉ tiếng Anh TOEIC 950/990 (tương đương IELTS 8.5) trong lần thi đầu vào tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, Thư cho hay trong bốn năm đại học, cô không hề đi học thêm hay dành thời gian riêng để ôn luyện môn này.

"Khả năng tiếng Anh của mình được nâng cao dần qua nghiên cứu giáo trình và tài liệu chuyên ngành tiếng Anh ở Bách khoa", Thư giải thích, cho biết vốn có nền tảng tốt ở phổ thông. Mỗi khi làm bài tập nhóm hoặc thuyết trình, cô đều chọn trình bày bằng tiếng Anh để tự rèn luyện khả năng nói và viết.

Anh Thư với tấm bằng tốt nghiệp Bách khoa TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhờ nền tảng vững chắc, khi đang làm đồ án tốt nghiệp hồi tháng 4, Thư trúng tuyển chương trình đào tạo nhà quản lý Future Leaders Programme 2025 của Unilever Việt Nam. Năm nay, chương trình chỉ nhận 7 người trong số 3.500 hồ sơ.

Hiện, cô làm việc ở khối supply chain - manufacturing (sản xuất trong chuỗi cung ứng). Theo chương trình, Thư có thể được bổ nhiệm ở vị trí quản lý, dựa vào năng lực và kết quả đánh giá sau hai năm huấn luyện.

Thư nhìn nhận đây là cơ hội tốt để khám phá năng lực bản thân, ứng dụng những kiến thức được học vào thực tế. Cô dự định học lên cao hơn hoặc bổ sung kiến thức chuyên môn ở mảng khác trong thời gian tới.

Theo dõi hành trình của Thư, TS Nguyễn Đức Duy, giảng viên bộ môn Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, đánh giá học trò sống có mục tiêu và kế hoạch cụ thể, biết cân bằng giữa học và chơi nên có bảng thành tích toàn diện.

Trong học tập, thầy nhận xét Thư thông minh, cẩn thận và cầu toàn, luôn đặt ra yêu cầu cao hơn so với mặt bằng chung. Nữ sinh luôn lắng nghe và tích cực phản biện với thầy cô.

"Tôi rất thích cách làm việc này, nhiều lúc Thư như một đồng nghiệp cùng nghiên cứu chứ không phải là học trò", TS Duy nói, cho biết đồ án tốt nghiệp của Thư đang được chỉnh sửa để công bố, dự kiến trên tạp chí Q1 thuộc top 5% trong ngành.

Lệ Nguyễn