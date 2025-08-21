Thủ khoa điểm cao nhất 40 năm ở Đại học Luật TP HCM

Với điểm 3.9/4, Đức Anh là thủ khoa có thành tích cao nhất trong hơn 40 năm qua của Đại học Luật TP HCM, được giữ lại trường sau tốt nghiệp.

Cao Đức Anh, 22 tuổi, sẽ nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc ngành Luật vào cuối tuần này. Theo TS Phan Hoài Nam, Phó trưởng khoa Luật Quốc tế, Đức Anh là thủ khoa có điểm trung bình tốt nhất từ trước đến nay của trường, được ví như "thủ khoa của thủ khoa".

"Mình cảm giác hài lòng vì những cơ hội, sự giúp đỡ của mọi người dành cho mình không phí hoài. Đôi lúc mình không tin mình đi đến được hôm nay", anh chia sẻ.

Anh nhìn nhận danh hiệu thủ khoa là cột mốc nhỏ nhưng đằng sau là cả hành trình dài, từ cậu bé cấp 2 học hành lẹt đẹt đến những ngày sáng giảng đường, chiều công ty, đêm thức tra tài liệu.

Cao Đức Anh, quê Hà Nội, thủ khoa tốt nghiệp năm 2025 của Đại học Luật TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đức Anh kể ngày nhỏ từng rất ham chơi, thi thoảng trốn tiết để đánh bóng rổ, lực học chỉ trung bình khá. Năm lớp 9, nam sinh theo gia đình vào TP HCM, đánh dấu hành trình thay đổi. Nhờ dần chú tâm học hành, Đức Anh từng bước vào đội học sinh giỏi môn Địa của trường THPT Lương Thế Vinh, rồi giành giải nhất cấp thành phố năm lớp 12.

Yêu thích và có thế mạnh ở khối xã hội, nam sinh từng phân vân giữa ngành Sư phạm và Luật. Nhưng bị cuốn hút bởi hình ảnh các luật sư thông minh, tài giỏi trên phim, chàng trai quyết định chọn vào trường Đại học Luật TP HCM.

Nhận thấy chương trình chất lượng cao có nhiều môn chuyên ngành học bằng tiếng Anh, được ưu tiên đi giao lưu học thuật quốc tế, Đức Anh đăng ký vào hệ này. Nam sinh kể thời điểm đó gia đình cũng băn khoăn, lo không đủ tiền đóng học phí 40-70 triệu một năm. Để thuyết phục bố mẹ, Đức Anh hứa giành học bổng để trang trải học phí.

"Đây là động lực và cũng là áp lực thúc đẩy mình giành điểm cao. Suất học bổng cho sinh viên xuất sắc bằng 150% học phí, và mình đạt cả 8/8 kỳ", Đức Anh kể.

Nam sinh cho hay vì đặt mục tiêu cao nên tự ép bản thân bằng cách xung phong làm lớp trưởng, trưởng nhóm bài tập. Ở tất cả môn, nam sinh chưa từng vắng buổi nào, luôn chọn ngồi bàn đầu, cố gắng phát biểu nhiều để có điểm quá trình cao.

"Mình xem việc học tập như một công việc, nghiêm túc và hết mình như người đi làm", nam sinh nhìn nhận.

Ngoài yếu tố kỷ luật, Đức Anh chịu khó đào sâu kiến thức để tìm cảm hứng trong học tập. Theo nam sinh, nhiều người cho rằng học luật khô khan vì toàn lý thuyết. Để tránh điều này, Đức Anh cố gắng tìm hiểu và lý giải sự vận động của pháp luật.

"Pháp luật phản ánh đời sống. Khi hiểu một điều luật trong quá khứ được quy định ra sao, tạo sao hiện nay lại thay đổi thì kiến thức sẽ rất sống động", Đức Anh nói.

Cậu dành thời gian nghiên cứu giáo trình trước khi đến lớp, tập trung nghe giảng và ghi chú lại những điểm mở rộng, lý giải của thầy cô. Nam sinh tìm đọc những tài liệu, bản án mà thầy cô gợi ý, đối chiếu lý thuyết với thực tế để tìm ra những điểm "vênh" trong pháp lý.

Khi ôn thi, thay vì tra cứu tài liệu, luật để tìm đáp án, Đức Anh vào vai thẩm phán hoặc luật sư để đưa ra quyết định theo góc nhìn, tư duy pháp lý riêng. Sau đó, nam sinh đối chiếu với cơ sở pháp lý để xem tư duy về lẽ phải của mình có giống với những nhà làm luật hay không, hỏi thêm thầy cô nếu còn vướng mắc.

"Việc vào vai người phân xử ở những bản án khác nhau giúp mình rèn luyện tư duy pháp lý đúng đắn và nhanh nhạy với các tình huống", Đức Anh cho biết.

Đức Anh (áo dài trắng) trong một hội thảo của trường hồi tháng 6. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Từ năm thứ hai, nam sinh chủ động xin thực tập 8 tháng ở một công ty luật, ngoài kế hoạch của trường. Đến năm thứ ba, Đức Anh tiếp tục thực tập 9 tháng ở Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC). Trong hai năm vừa học vừa thực tập, thỉnh thoảng bị quá tải, cậu nhờ bạn bè chia sẻ gánh nặng bài vở.

"Mình muốn tự tạo cơ hội cho mình để tích lũy kinh nghiệm, tiếp xúc thực tế sớm, giúp quá trình học thêm trực quan", nam sinh lý giải.

Nhờ kết quả học tập tốt, Đức Anh được chọn làm khóa luận tốt nghiệp thay cho kỳ thực tập bắt buộc. Thời gian này, vì không cần đến trường nên cậu đăng ký tham gia học kỳ trao đổi ở Đại học Công nghệ Tallinn, Estonia, trong 6 tháng. Đức Anh đăng ký nhiều môn học về luật công nghệ, dữ liệu và áp dụng những kiến thức này vào khóa luận tốt nghiệp về an ninh mạng, được hội đồng chấm điểm 9,5.

Trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, TS Phan Hoài Nam, ấn tượng với Đức Anh ngay từ năm nhất nhờ sự chủ động, ham học hỏi khi tham gia nghiên cứu khoa học.

"Bạn ấy sở hữu tư duy phân tích sắc bén, tính kỷ luật cao và khả năng tự học xuất sắc, cùng với khả năng ngoại ngữ tốt. Những điều này đã giúp bạn nắm vững kiến thức luật học một cách toàn diện", TS Nam nhận xét.

Theo thầy, Đức Anh còn tích cực tham gia các chương trình trao đổi quốc tế, hội thảo khoa học, cho thấy khả năng thích nghi nhanh và học hỏi hiệu quả.

Với kết quả xuất sắc, Đức Anh được trường giữ lại theo chính sách thu hút nhân tài. Chàng trai người Hà Nội sẽ làm trợ giảng cho khoa trước khi du học bậc thạc sĩ luật trong lĩnh vực công nghệ, dữ liệu, an ninh mạng vào năm tới.

"Nhìn lại hành trình đã qua, mình thấy đã đi một quãng rất xa và may mắn. Mỗi người đều có một xuất phát điểm riêng, chỉ cần mình thật sự muốn thay đổi thì không lúc nào là muộn màng", Đức Anh chia sẻ.

Lệ Nguyễn