Thủ khoa đầu vào đại học từng trượt lớp 10, học bổ túc

Vào trung tâm giáo dục thường xuyên sau khi trượt lớp 10, Khánh Ly vượt qua mặc cảm để nỗ lực học tập, đỗ thủ khoa trường Đại học Mở TP HCM.

Doãn Hoài Khánh Ly, cựu học viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận 12, trúng tuyển ngành Xã hội học, trường Đại học Mở TP HCM, với 27,75 điểm khối C20 (Văn, Địa, Giáo dục kinh tế - pháp luật).

Điểm của Ly dẫn đầu trong số hơn 5.600 tân sinh viên, được trường cấp học bổng 200% học phí năm đầu và miễn những năm còn lại. Trước lễ khai giảng cách đây hai hôm, nữ sinh dặn bố mẹ, thầy cô cũ theo dõi livestream của trường để xem khoảnh khắc em được vinh danh.

"Đây là một cột mốc nhỏ nhưng em đã chứng minh được không phải cứ học giáo dục thường xuyên là tệ. Nói vui thì em có thể ‘sĩ’ cả đời rồi", Khánh Ly chia sẻ.

Khánh Ly trong ngày khai giảng ở trường Đại học Mở TP HCM, ngày 14/10. Ảnh: OU

Ly kể thời cấp hai rất ham chơi, nên khi thi lớp 10 công lập, em trượt cả ba nguyện vọng. Nữ sinh nghĩ đơn giản là không đỗ thì học nơi khác, nhưng áy náy vì phụ sự tin tưởng của bố mẹ.

"Bố mẹ không trách mắng gì nhưng từ ánh mắt em biết họ rất buồn", Ly nói.

Những ngày đầu trong đồng phục của trung tâm giáo dục thường xuyên, Ly chạnh lòng khi nghe những lời dè bỉu, mặc định em và các bạn thuộc diện hư hỏng, khó dạy. Cột mốc khiến nữ sinh quyết tâm "làm lại từ đầu" là khi vụt mất danh hiệu học sinh giỏi lớp 10 vì điểm môn Giáo dục kinh tế - pháp luật chỉ 4,8.

"Em thất vọng và xấu hổ với bạn bè, vì đó là môn đạo đức mà còn không được 5 điểm", Ly kể.

Từ năm lớp 11, nữ sinh chú tâm nghe thầy cô giảng trên lớp để ghi nhớ nội dung chính, luyện lại lần nữa với bài tập về nhà. Nội dung nào không rõ, em hỏi ngay tại lớp hoặc sau giờ học. Chương trình giáo dục thường xuyên có 8 buổi mỗi tuần với các môn văn hóa chính, không có Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật nên em được thầy cô ôn tập kỹ các môn trong tổ hợp xét tuyển đại học là Văn, Địa, Giáo dục kinh tế - pháp luật. Trong đó, Địa là môn thế mạnh của nữ sinh.

Lên lớp 12, Ly được gọi vào đội tuyển thi học viên giỏi môn Địa cấp thành phố và giành giải nhì.

Phương châm của Ly là không cố nhồi nhét kiến thức. Ngoài giờ trên lớp, em tự học, rồi tập bóng chuyền 3-4 buổi mỗi tuần. Ly cho hay đam mê bóng chuyền nên khi nghỉ hè, em tập hàng ngày, thỉnh thoảng thi đấu ở một số giải của thành phố.

"Em rất thích bóng chuyền, việc vận động giúp em giảm căng thẳng. Không ai nghĩ em sẽ thi điểm cao vì thấy em hay đi chơi và tập bóng", Ly nói.

Sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, nữ sinh tự tin giành điểm tuyệt đối môn Địa, ước chừng 7,5-8 điểm ở môn Giáo dục kinh tế - pháp luật và Văn. Điểm thi vượt ngoài mong đợi khi Ly giành 9,5 và 8,25 ở hai môn này.

Khi vào website của trường Đại học Mở TP HCM tra cứu kết quả xét tuyển, nữ sinh bất ngờ nhìn thấy dòng chữ "chúc mừng bạn có điểm xét tuyển cao nhất trường và nhận học bổng thủ khoa".

"Em nghĩ nhiều bạn 29, 30 điểm thì sao tới lượt mình được. Cách đây 2 tuần, trường gọi điện báo, em mới tin", nữ sinh kể.

Ly (ngoài cùng bên phải) và bạn trong đội tuyển môn Địa chụp ảnh với thầy Nam khi đạt giải nhì cấp thành phố, tháng 3. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thầy Trần Văn Nam, giáo viên môn Địa lý, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận 12, đánh giá học trò có mục tiêu rõ ràng, "nói được làm được".

Thầy cho biết Ly có khả năng năng tự học tốt, tập trung cao độ nên thường tận dụng thời gian trên lớp để ôn luyện, làm bài tập. Em còn xung phong kèm những bạn yếu hơn trong thời điểm ôn thi nước rút.

"Thành tích của Ly minh chứng cho việc xuất phát điểm ở đâu không quan trọng miễn là các bạn nỗ lực. Nhưng đây chỉ mới một nửa chặng đường, tôi hy vọng em giữ tinh thần vượt khó để có kết quả tốt sau bốn năm đại học", thầy nói.

Khánh Ly đặt mục tiêu tham gia nhiều phong trào tập thể, tình nguyện và tập trung cải thiện vốn tiếng Anh trong thời gian này.

"Em cũng dặn mình không được tự mãn vì kết quả đã đạt được, bởi môi trường đại học hoàn toàn khác với phổ thông", Ly cho hay.

Lệ Nguyễn