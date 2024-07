Thủ khoa đầu ra ĐH FPT nhận học bổng 100% từ Hàn Quốc

Bỏ công việc ổn định, Trần Phương Nam (sinh năm 1996) học lại ở trường ĐH FPT, trở thành thủ khoa tốt nghiệp khối ngành IT và giành học bổng tiến sĩ 100% tại Hàn Quốc.

Nam sẽ học ngành Computer Science tại Đại học Kyung Hee (Hàn Quốc). Nhớ lại thời điểm bốn năm trước, Nam từng tốt nghiệp đại học và có công việc ổn định tại quê hương Lâm Đồng.

"Sau một thời gian làm việc, mình cảm thấy không phù hợp với môi trường nên đã quyết định bắt đầu lại từ đầu, vào đại học và chọn ngành Công nghệ thông tin", nam sinh kể lại.

Ban đầu, Nam theo đuổi chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm. Tuy nhiên, sau khi làm việc trong một vài dự án về trí tuệ nhân tạo (AI) cùng các giảng viên trường Đại học FPT, anh dần yêu thích và quyết định nghiên cứu sâu về lĩnh vực này.

Phương Nam đạt nhiều thành tích học tập xuất sắc tại trường Đại học FPT phân hiệu TP HCM. Ảnh: Trường Đại học FPT

Phương Nam nhận xét, kiến thức ở trường ĐH FPT bài bản với đội ngũ giảng viên có chuyên môn và kinh nghiệm, có thể hỗ trợ tốt cho sinh viên. Anh có nhiều trải nghiệm hữu ích ở kỳ thực tập doanh nghiệp, được tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế, tham gia dự án ở doanh nghiệp từ kỳ học thứ 6. Điều này giúp anh có kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng của bản thân và có một công việc ổn định từ kỳ thực tập.

Trong quá trình học tập tại trường Đại học FPT phân hiệu TP HCM, chàng trai sinh năm 1996 đạt nhiều danh hiệu sinh viên giỏi, xuất sắc các học kỳ, đồng thời, là Thủ khoa tốt nghiệp khối ngành Công nghệ của trường Đại học FPT phân hiệu TP HCM năm 2023.

Phương Nam là thủ khoa đầu ra khối ngành Công nghệ thông tin năm 2023, trường Đại học FPT phân hiệu TP HCM. Ảnh: Trường Đại học FPT

Bên cạnh đó, anh cũng có nhiều bài báo, công trình nghiên cứu khoa học được công bố. Nam sinh là tác giả chính (first author) của hai bài nghiên cứu, tham gia hội nghị INISCOM, ICTC và được xuất bản trên tạp chí khoa học Springer và IEEE. Ngoài ra, trong hội nghị ICTC, anh có một bài nghiên cứu đạt giải thưởng best paper với chủ đề "RBBA: ResNet - BERT - Bahdanau Attention for Image Caption Generator" liên quan đến vấn đề tạo mô tả cho hình ảnh.

Cựu sinh viên trường Đại học FPT là đồng tác giả của nhiều bài báo nghiên cứu khoa học đang chờ công bố và xuất bản tại hội nghị ICIIT và ICOIN. Anh chia sẻ, trong quá trình nghiên cứu khoa học có những lúc nản lòng nhưng đạt được kết quả sau một thời gian nỗ lực làm việc là một niềm vui lớn.

Theo anh, môi trường tại trường Đại học FPT tạo điều kiện cho sinh viên tham gia thử sức với nghiên cứu khoa học và có cơ hội đi đường dài trong lĩnh vực này; đồng thời, tổ chức nhiều cuộc thi, phong trào khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học. Giảng viên cũng sẵn sàng hướng dẫn, hỗ trợ, đưa sinh viên vào dự án, nghiên cứu để học hỏi phương pháp, tích lũy kinh nghiệm và có bài nghiên cứu được công bố.

"Nghiên cứu khoa học cho mình nếm trải cảm giác thất bại, thành công. Vì vậy, mình không sợ hay nản trước thất bại mà luôn trong tâm thế tìm ra giải pháp để đạt kết quả tốt hơn", Nam nói thêm.

Phương Nam (thứ 3 từ trái sang) tham gia báo cáo khoa học tại hội nghị ICOIN 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phương Nam cũng tích cực tham gia hoạt động phong trào ở trường Đại học FPT phân hiệu TP HCM. Với anh, môi trường năng động ở ngôi trường đại học này đã cho anh có một "đời sống sinh viên trọn vẹn".

Trong giai đoạn tiếp theo, anh kỳ vọng quá trình học tiến sĩ tại Hàn Quốc sẽ giúp anh hiểu hơn về những vấn đề bản thân quan tâm, nhất là trong lĩnh vực AI, trau dồi kỹ năng dài hạn như giảng dạy và quản lý. Anh đặt mục tiêu trở thành nghiên cứu sinh hoặc giảng viên đại học sau khi tốt nghiệp.

Ngọc Trâm