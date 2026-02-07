Thủ khoa 'có thể giải toán ở bất cứ đâu'

Tô An Kỳ, thủ khoa môn Toán của Hà Nội, luôn mang theo vở nháp và bút để giải bài trong mọi chuyến du lịch, từng làm bài thi ngay trên xe lúc tắc đường.

Với 19/20 điểm, Kỳ là một trong bốn thí sinh đứng đầu trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 môn Toán, theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chiều 5/2.

Nam sinh lớp 9H, trường THCS Trưng Vương nói tự hào vì "đạt kết quả mỹ mãn", song vẫn dành trọn cả buổi tối để tự học như mọi ngày.

Kỳ từng đạt giải nhất cấp thành phố năm ngoái, khi mới học lớp 8. Dù vậy, năm nay nam sinh không áp lực duy trì thành tích mà đi thi với tinh thần thoải mái. Trước ngày thi, Kỳ không tập trung tuyệt đối vào mảng nào mà ôn đều các dạng bài.

Nam sinh cũng không có chiến lược làm bài đặc biệt mà làm theo thứ tự, rồi kiểm tra lại một lượt để đảm bảo lời giải chính xác, không có lỗ hổng. Kỳ đặc biệt thích câu hỏi về hình học, vì có cấu trúc hình mới lạ so với mô hình thường gặp. Đây cũng là sở trường của nam sinh.

Ngược lại, câu hỏi về tổ hợp khiến Kỳ "vò đầu bứt tai" nhiều nhất. Nam sinh đánh giá để làm tốt câu này, thí sinh cần hiểu đúng ý của đề, để đưa một bài ứng dụng về ngôn ngữ toán học. Vì nghĩ phức tạp, Kỳ trục trặc khi tính toán, loay hoay mất một khoảng thời gian mà không ra được lời giải trọn vẹn.

"Đó là tiếc nuối lớn nhất của em trong bài thi", Kỳ nói.

Tô An Kỳ. Ảnh: Gia đình cung cấp

Kỳ bộc lộ khả năng sớm ở môn Tin học, khi tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình để tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc (năm 2021).

Song lúc ấy, các thầy giáo đều nhìn nhận cậu bé lớp 4 còn quá nhỏ để học ngôn ngữ này. Kỳ quyết định tự tìm tòi, học qua mạng, làm sản phẩm riêng để nộp. Vượt mong đợi, sản phẩm của Kỳ đạt giải khuyến khích toàn quốc bảng dành cho học sinh THCS.

Tới cuối năm lớp 7, qua những buổi học chuyên Toán cùng các thầy cô và anh chị khóa trên ở trường, nam sinh thấy hứng thú hơn với môn này.

"Em thích nhất ở Toán là tư duy trừu tượng và đề cao logic. Khoảnh khắc bứt phá khi tìm ra lời giải trong Toán học là thứ khó có thể tìm được ở những môn học khác", Kỳ nhìn nhận.

Cậu học trò sau đó giành giải ở nhiều cuộc thi, như giải nhất miền bắc và giải ba hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2023 (bảng D2), Huy chương vàng kỳ thi Toán quốc tế PhIMO và ITMC, giải nhất bảng Tech cuộc thi vô địch quốc gia VEX Robotics 2024...

Nam sinh chia sẻ không có mẹo học đặc biệt, mà nhận thấy điều quan trọng nhất là luôn giữ đam mê với môn học. Ngoài giải bài tập trên lớp, mỗi ngày, Kỳ đều dành thời gian trống để tự nghiên cứu sách chuyên sâu và bài trên các diễn đàn Toán trong, ngoài nước.

Mỗi khi bế tắc ở một bài toán khó, nam sinh chuyển sang làm việc khác để bình tĩnh, sau đó quay lại tìm cảm hứng, liên kết với các bài toán khác, trước khi tìm sự giúp đỡ.

An Kỳ tặng hoa cho các thầy giáo trong ngày 20/11 ở trường THCS Trưng Vương. Ảnh: Gia đình cung cấp

Chị Kiều Oanh, mẹ của Kỳ, đánh giá con trai có niềm say mê đặc biệt với Toán học. Kỳ có thể làm Toán ở bất cứ đâu. Em hay mang theo bút và vở nháp trong những chuyến đi chơi cùng gia đình và bạn bè, tranh thủ làm trong thời gian trống.

Chị nhớ có lần vì tắc đường khi du lịch về, Kỳ phải làm một bài thi trực tuyến có camera giám sát ngay trên xe. Nam sinh không hề than vãn, mà tập trung hoàn thành.

"Kỳ có lập trường, định hướng học tập rất rõ ràng, nên gia đình tin tưởng và chỉ đứng đằng sau hỗ trợ", chị Oanh nói.

Nam sinh cho biết mục tiêu sắp tới là ôn luyện để đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở các trường chuyên của Hà Nội.

Khánh Linh