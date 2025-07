Thủ khoa A00 ở Ninh Bình muốn làm dược sĩ

Mong thành dược sĩ giỏi, Thái An tập trung học môn Hóa từ lớp 11, gấp đôi thời lượng dành cho môn Toán và Lý, nhưng vẫn đạt điểm tuyệt đối cả ba môn.

Nguyễn Thái An, lớp 12B1, trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình, là một trong 8 thủ khoa khối A00 (Toán, Lý, Hóa) toàn quốc với ba điểm 10.

"Các thầy cô tra cứu điểm và nhắn cho mẹ em. Cả nhà cùng chia sẻ niềm hạnh phúc từ sáng đến giờ. Điện thoại của em ngập tin nhắn và các cuộc gọi chúc mừng", nữ sinh kể.

An kể lo nhất điểm môn Toán và Hóa. Nữ sinh đánh giá đề Toán năm nay dài nhưng bản chất "bình thường", nếu nắm chắc kiến thức có thể đạt 9 điểm. Hai câu khó hơn cả là về xác suất. An đã ôn phần kiến thức này nhưng vẫn bối rối vì dạng câu hỏi lạ.

"Ra khỏi phòng thi, em đã nghĩ có thể sẽ mất một điểm cho hai câu đó. Lúc xem đáp án em mới thở phào", nữ sinh kể.

Với môn Hóa, đề thi không nặng tính toán nhưng thiên về lý thuyết, khiến em mất nhiều thời gian ở dạng câu hỏi chọn Đúng - Sai.

"Em phải đọc đi đọc lại đề để chắc chắn hiểu đúng", An nói.

Nguyễn Thái An. Ảnh: Fanpage trường THPT Kim Sơn A

Nữ sinh cho hay xác định học ngành Dược nên từ cuối năm lớp 11, em tập trung học môn Hóa, nhiều gấp đôi hai môn còn lại trong tổ hợp A00 là Toán và Lý. Đầu lớp 12, An xin vào đội tuyển học sinh giỏi của trường để củng cố kiến thức.

"Nhờ đó, em tiếp xúc nhiều hơn với Hóa và bớt sợ", An nói, cho biết giành giải khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh môn này.

Bí quyết học của em là "làm nhiều, sai nhiều và từ từ sẽ nhớ dần". An luyện đề hàng ngày, không đặt mục tiêu số lượng mà theo cảm hứng. Với những lỗi hay sai, An khắc phục bằng cách ghi vào sổ, thỉnh thoảng lôi ra đọc lại. Một tuần trước ngày thi, An dừng luyện đề để tập trung ôn những dạng bài chưa vững.

Thầy Đinh Cao Thượng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12B1, trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình, cho biết đây là lần đầu tiên trường có thủ khoa toàn quốc. Sáng nay, thầy Thượng canh điểm cùng học sinh từ sớm, liên tục nhấn nút "refresh" để tải dữ liệu. Xem đến số báo danh của An, thầy bất ngờ khi nhìn thấy ba điểm 10.

Theo thầy, An luôn dẫn đầu trong về học tập ở lớp, bởi sự nghiêm túc và khả năng tự học tốt. Nữ sinh đặc biệt nổi trội ở các môn khoa học tự nhiên và tiếng Anh. Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, An đã đạt chứng chỉ IELTS 8.0 và 123/159 điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Với điểm số đạt được, nữ sinh dự định đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Dược Hà Nội, mong trở thành dược sĩ giỏi.

Bình Minh