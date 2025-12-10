Thủ khoa 8.0 IELTS từng chật vật với tiếng Anh

Hoàng Khoa, thủ khoa Đại học Quốc tế vượt qua rào cản tiếng Anh khi nhập học để đạt GPA 93.4/100, 8.0 IELTS nhờ tự ôn tập qua TikTok và AI.

Hồ Vũ Hoàng Khoa, 22 tuổi, quê ở thành phố Huế, nhận bằng xuất sắc ngành Công nghệ sinh học vào ngày 28/11. Trong 1.708 tân cử nhân tốt nghiệp ở trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM năm nay, Khoa dẫn đầu với điểm trung bình tích lũy (GPA) đạt 93.4/100.

"Minh thấy rất vui, nhưng danh hiệu này cũng không nói lên quá nhiều điều. Dù sao thì tôi cũng đã nỗ lực hết sức", Khoa chia sẻ.

Hồ Vũ Hoàng Khoa trong ngày tốt nghiệp. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ngay từ hồi tiểu học, Khoa đã thích các môn khoa học vì tò mò. Ngày học lớp 8, Khoa tham gia đội tuyển Sinh học của trường và nuôi dưỡng đam mê với lĩnh vực này từ đó. Lên lớp 10, nam sinh đỗ vào lớp chuyên Sinh, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP HCM. Ban đầu, Khoa định theo ngành Y theo xu hướng của đa số bạn bè. Tuy nhiên, năm lớp 12, Khoa quyết định rẽ hướng sang ngành Công nghệ sinh học, bởi thấy ngành này "có tiềm năng phát triển trong tương lai".

Nam sinh sau đó đỗ vào trường Đại học Quốc tế bằng điểm thi đánh giá năng lực. Ngay khi nhập học, Khoa gặp khó khăn với chương trình học toàn bộ bằng tiếng Anh, vốn không phải sở trường. Nam sinh phải tham gia lớp học tăng cường tiếng Anh vào kỳ đầu năm thứ nhất, trước khi học chương trình chính khóa.

"Mình rất nhức đầu vì phải nói và viết bằng tiếng Anh", Khoa kể. Để vượt qua, nam sinh quyết tâm "ăn nằm" với ngôn ngữ này hàng ngày. Khoa tập thói quen xem phim và các video có phụ đề tiếng Anh trên nền tảng TikTok để cải thiện kỹ năng nghe, đọc và nâng cao vốn từ vựng. Việc học trên trường cũng giúp nam sinh dần rèn được phản xạ với tiếng Anh.

"Mình cũng xem và tìm hiểu các lĩnh vực yêu thích bằng tiếng Anh thay vì học theo cách truyền thống", Khoa nói. "Học với tâm thế thoải mái sẽ giúp tối ưu thời gian và nâng cao năng suất".

Tháng 11 vừa qua, Khoa nhận kết quả 8.0 IELTS với điểm tuyệt đối ở hai kỹ năng Đọc và Nghe, sau quá trình ôn luyện chuyên sâu trong vòng một tháng. Ở hai kỹ năng này, bí quyết của Khoa là "cày đề", hệ thống lại các câu hay sai để luyện tập thêm. Với phần Viết và Nói, nam sinh tận dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) để chấm và chữa bài, đồng thời học cách khai thác ý tưởng từ các bài giảng trên mạng.

Còn với các môn học ở trên lớp, Khoa thường tự đọc thêm tài liệu chuyên ngành, luyện đề các năm trước và bám sát tiêu chí của từng môn học để "hiểu bản chất" và làm đúng yêu cầu. Nam sinh cho hay dành 3-4 tiếng tự học ở nhà mỗi ngày, cố gắng ngủ trước 22h để đảm bảo sức khỏe. Ngoài ra, Khoa còn học nhóm cùng bạn bè để mở rộng kiến thức.

Một cách khác giúp Khoa học tốt hơn là tích cực làm trợ giảng cho thầy cô trong các môn học như Thực hành Sinh học, Thực hành Di truyền học, Giải tích I, và Hóa hữu cơ. Bởi để làm tốt, nam sinh cần hệ thống hóa và nắm vững kiến thức của từng môn.

Đề tài khóa luận của Khoa là "Genome-wide association study of Tuberculous Meningitis and Pulmonary Tuberculosis in Vietnam", tạm dịch: Nghiên cứu tương quan toàn hệ gen giữa lao màng não và lao phổi ở Việt Nam. Theo nam sinh, nghiên cứu tập trung vào việc xác định các đa hình đơn nucleotide có thể liên quan tới sự lan truyền của vi khuẩn lao đến hệ thần kinh trung ương, đạt 95/100 điểm.

Ngoài thời gian học tập và nghiên cứu, Khoa chơi game và tìm hiểu về âm nhạc. Nam sinh chơi kèn trumpet từ thời cấp hai, sau này tập thêm guitar. Khoa từng trải nghiệm làm hộp nhạc và thấy thích thú. Tuy nhiên, vì hộp nhạc chỉ giới hạn 30 nốt, Khoa quyết định học thêm nhạc lý, phân tích nhạc bằng lập trình.

Tiến sĩ Lê Thanh Hoàng Nhật, người trực tiếp hướng dẫn Hoàng Khoa làm luận văn, nhận xét nam sinh ham học hỏi, có đam mê nghiên cứu khoa học và kỹ năng tốt.

"Khoa tự trang bị cho mình kỹ năng lập trình nâng cao cùng kiến thức rất vững về sinh học phân tử và di truyền. Đây cũng là điều khiến Khoa nổi bật hơn hẳn so với các bạn", anh Nhật nói.

Nam sinh cho biết dự định du học để phát triển chuyên môn, với mong muốn tạo ra các mô hình trí tuệ nhân tạo giúp giải thích các hiện tượng sinh học và có thêm nhiều trải nghiệm.

Huyền Trang