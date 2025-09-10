Thu hồi tinh dầu, dung dịch vệ sinh kém chất lượng

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi dung dịch vệ sinh phụ nữ Ori Women Pluss và tinh dầu LD Perfume Oil do mẫu kiểm nghiệm không đạt chất lượng.

Theo quyết định ngày 10/9, sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ Ori Women Pluss (hộp 1 chai 120ml, số lô 160324) bị thu hồi vì mẫu kiểm nghiệm vượt ngưỡng cho phép về chỉ tiêu vi sinh vật. Công ty Cổ phần Thảo dược và Thiết bị Y tế Bảo Minh Châu tại Hải Phòng chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, trong khi Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Dược Mỹ phẩm SJK ở Hà Nội là đơn vị sản xuất.

Tinh dầu LD Perfume Oil (hộp 1 chai 12ml, số lô LD043979) do Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất LD Group tại Cần Thơ phân phối cũng phải rút khỏi thị trường. Sản phẩm này vi phạm kép là chất lượng cảm quan không đạt yêu cầu và ghi nhãn thiếu thông tin bắt buộc như ngày sản xuất trên hộp, số lô trên chai.

Các chuyên gia y tế nhận định sản phẩm vượt ngưỡng cho phép về chỉ tiêu vi sinh vật có thể gây kích ứng, nhiễm trùng da, tổn hại sức khỏe người dùng.

Dung dịch vệ sinh phụ nữ Ori Women Pluss. Ảnh chụp màn hình

Cục Dược yêu cầu ngành y tế các địa phương triển khai thu hồi, tiêu hủy hai lô hàng vi phạm trên phạm vi cả nước. Đồng thời kiểm tra các công ty trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm.

Ba công ty liên quan phải tiếp nhận toàn bộ sản phẩm trả lại từ các điểm bán lẻ, sau đó thu hồi, tiêu hủy các lô hàng không đạt chuẩn. Họ cũng cần rà soát lại nhãn mác của những lô sản xuất khác thuộc cùng dòng sản phẩm để phát hiện lỗi tương tự, báo cáo kết quả rà soát cũng như quá trình thu hồi về Cục Dược.

"Nếu cung cấp thông tin không chính xác, các công ty sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật", đại diện Cục cho hay.

Thời gian gần đây, nhà chức trách liên tục phát hiện nhiều vi phạm tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh dược phẩm và mỹ phẩm, buộc phải thu hồi, tiêu hủy nhiều sản phẩm giả mạo hoặc không đảm bảo chất lượng. Riêng trong tháng 6 vừa qua, Cục Dược kiểm tra đột xuất 38 cơ sở và phát hiện 17 trường hợp vi phạm. Đồng thời, 20 tỉnh thành đã thanh tra 865 cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và ghi nhận 48 đơn vị có sai phạm.

Lê Nga